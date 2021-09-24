Akşener partisinin anketlerdeki oy oranını verdi: 9 anketin ortalamasına göre yüzde 16 görünüyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HalkTV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın sorularını cevaplandırdı. Ekonominin durumu, fahiş fiyatlar ve genel siyasetle ilgili değerlendirmelerde bulunana Akşener, partisinin anketlerdeki durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Özel olarak anket yaptırmadıklarının altını çizen Akşener, "Tüm anketlere üyeyiz sadece size gelen bize de geliyor. 9 anket şirketinin toplamını hesapladığınızda yüzde 16 görünüyoruz. En yüksek gösteren 17 gösteriyor. Metropoll, Area, Kemal Özkiraz, İstanbul Ekonomi, Hakan Bayrakçı bunlara üyeyiz." dedi. Akşener sözlerinin devamında ise AK Parti'nin oy oranıyla ilgili de, "AKP bazı anketlerde 25-30 arasında bir yerde görünüyor" dedi.

Akşener'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"ANADOLUYU GEZMEYE BAŞLAYALI 20 AY OLDU"

Son gittiğim 5 il bir arada Artvin, Ardahan, Iğdır, Kars, Ağrı ilçeleri de dahil. Ben sayısını hatırlamıyorum. Arkadaşlar çetelesini tutuyor. 20 ay oldu başlayalı. İlk başladığım yer Antalya'ydı. Bir gün gruptan çıktım. Güzel konuşmuştu. Basın mensubu sordu; Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na şöyle dedi, siz ne diyorsunuz. Dedim bana ne cevap vermedim yürüdüm gittim. Arkadaşlarla bir araya geldik sonra ülkenin gündemi bu olmamalı. Antalya'ya gittik. AKP'lisi de esnafı gezdik. Oy derdimiz yok dedik. Allah razı olsun diyen Reis'ten diyenle karşılaşmadım. Yaklaşık bir yıldır.

"ELEKTRİK VE STOPAJIN YÜKSEK OLDUĞUNU DÜKKANLARDAN ÖĞRENDİM"

Ben yol acıktığımda korona yoktu. O ekonomiyi daha da kırılgan yaptı. Sokakta esnafta halktan herkesle karşılaşıyorsunuz. Elektrik faturaların yüksek olduğunu, stopaj ücretinin yüksek olduğunu o dükkanlarda öğrendim. Alım gücünün düştüğünü ben oralarda öğrendim. Bunun üzerinden çözüm üretmeye başladık. Esnafla yakınlaştık çözüm önerilerimiz oldu. Açık sistem üzerinden iktidara yönettik. Pandemi döneminde. Bir kısmı yapıldı ama çoğu yapılmadı. Tarımın nasıl yok olduğunu gördük. Doğu Anadolu inanılmaz bir kuraklık geçirmiş Aras Nehri'ni yürüyerek geçebilirsiniz. Göle'ye gittim; yüzde 75 Kürt vatandaşın ikamet ettiği bir yer. Vatandaş çık konuş dedi. Çıktım bir yere, bana bir şey duyurmaya çalışıyorlar. Benim üzerimden sizlere duyurmaya çalışıyorlar aslında. Hepsine tek tek mikrofon tuttum. Çiftçi resmen ağlıyor. Yaşadığı durumu ağlayarak anlatanı gördüm. Besicinin durumu perişan. Şimdi işsiz gençler, atanamıyorlar. 92 puan almış mülakatta elenmiş diyor ki; 65 puan alan atandı.

"OY VERENLER DAHİ PARTİLİ CUMHURBAŞKANINDAN ŞİKAYETÇİ"

20 aydır gezdiğim için korku duvarının nasıl yıkıldığını gördüm. Ben bizzat genel başkan olarak gidiyorum. Eskiden kulak verilmiyorsa da şimdi kulan veriliyor. Bir ayrıştırmaya yönelik… Bu sistemden çok şikayetçi vatandaş. Dün AKP'ye oy verenler dahi partili Cumhurbaşkanlığı sisteminden şikayetçi. Her şehirde kayırılan ve zenginleşen insanlar olmuş. Anadolu'nun her yerinde gördüm, belediyeler eliyle zenginleşenler var. Müthiş bir kayırma var, bir de fakirler var. Zenginleşmiş bu gruplar AKP'li aşağıdakiler, garipler her partili.

"EMEKLİ MAAŞLARI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNDE OLMALI"

Emekliler mesela; bin 500'den 3 bine 5 çeşit emekli maaşı var. Bin 500 alan bir emekli nasıl geçinir. Tüm bu maaşların asgari ücret seviyesinde olması lazım. Asgari ücret alan vatandaş nasıl geçinecek. Çalıştıklarını var saydıklarımız bu insanlar. Bu ülkede Sayın Erdoğan bu sistemle iktidarda kaldığı sürece; Herkes bir defa terörist olmayı tadacaktır. Biz 19 Mayıs seçimlerine giderken halciler terörist oldu, pazarcı esnafı terörist oldu. Tanzim satış yerleri açıldı. Hatta ben "Merhaba teröristler" deyince beni hapse attıracağını söyledi Sayın Erdoğan. Bir zaman sonra üretici terörist oldu. Bugün de zincir market sahipleri terörist oldu. Yarın da tüketiciyi terörist ilan edecek. Bu kadar çok tüketmeyin kardeşim diyecek. Herkes bir şekilde terörist damgası yiyecek.

"ENFLASYONUN HESAPLANDIĞI ÜRÜNLERİN KARINI MİNİMUM TUTULAR"

Murat Bey konuşmuş. Müteahhitler grev yapıyor. Zincir market sahiplerinin de birliği var. "Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz" dedi. Küçük esnafın zincir marketten şikayeti var her şeyi satıyor diye. Bunu sağlayan kim peki? Bugünkü iktidar. Enflasyonun hesaplandığı ürünlerin karını minimum tutturdular bu marketler. TÜFE için… Ben nerede hata yaptım demek yerine siz suçlusunuz diyor. Her ölümlü terörist damgasını yiyecek. Murat Bey olmaz Suat Bey olur mesele o değil.

"SAYIN ERDOĞAN SADAKA DAĞITMIYOR"

Sakarya Milletvekilimiz bir yıldır her hafta aynı marketten aynı ürünleri alıyor. Bildiğim bir şey var müthiş bir beceriksizlik var. Sayın Erdoğan'ın her konuşmasına baktığınızda. Öğrencilere "gözünüze dizinize dursun" diyor. Nereden veriyor bu parayı, sizin, benim vergilerimizden veriliyor. Sayın Erdoğan sadaka dağıtmıyor. Öğrenciye 650 lira veriyor. İstanbul'da bir öğrenci otobüse veriyor 1 günde 5 lira, sabah, öğlen, akşam bir simit bir çay toplam 20 lira. Bitti para… Yöneticinin birinci önceliği açını doyurmak, fakirini giydirmektir. Sayın Erdoğan, sadaka vermiyorsun, Milletin vergilerinden veriyorsun. 650 TL de yetmiyor yani.

GENÇLİK 'CEBİME PARA DOLDURUN' DEMİYOR

Gençlik 'cebime para doldurun' demiyor. Bedavadan mezun olmamı sağlayın demiyor. Eşit şartlarda rekabet sağlayın, umutlarımı almayın diyor. Üniversite bitiren genç KPSS'den 92 puan alıyor. Siz 65 puan almış bir genci şunun eşi, bunun akrabası diye alırsanız diğer gencin bütün umudunu yıkarsınız. Özel kalemlikten devlet memurluğuna geçiriliyor insanlar. Gençler, hakkımı ara diyorlar bana. Gençlerin sizin liyakata önem verdiğinize kanaat etmeleri, hayallerini gerçekleştirmek için onlara yol göstereceğinize inandıkları zaman o gençler bu ülke için çalışmaya hazırlar.

"BARAJ KONUSUNA İTİRAZIMIZ YOK"

Bizim güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimizde barajı yüzde 5 için önermiştik. Baraj konusunda itirazımız yok, arkasında ne hesap varsa artık.

"9 ANKETİN ORTALAMASINA GÖRE YÜZDE 16 GÖRÜNÜYORUZ"

Özel anketlerimiz yok, tüm anketlere üyeyiz sadece size gelen bize de geliyor. 9 anket şirketinin toplamını hesapladığınızda yüzde 16 görünüyoruz. En yüksek gösteren 17 gösteriyor. Metropoll, Area, Kemal Özkiraz, İstanbul Ekonomi, Hakan Bayrakçı bunlara üyeyiz. Bir de üniversitede Prof. olan arkadaşımız var onun ekibiyle de sosyolojik çalışma yapıyoruz. AKP'den kopan vatandaş ne istiyor. Böyle bir çalışma da yapıyoruz. Akademisyen geçmişim var ve DYP'de partinin mutfağını da bir ara idare etmiştim. Ciddi bir tecrübem var o konuda. AKP bazı anketlerde 25-30 arasında bir yerde görünüyor.

"HDP'NİN GERÇEK OYU ANLAŞILMIYOR"

HDP'nin gerçek oyu nedir anlamak mümkün olmayabilir. İnsanlar söylemekten çekiniyor olabilir. Kars, Ardahan'da HDP'ye oy verenler diyor; AKP'ye oy verirken makbul vatandaş, HDP'ye oy verince terörist oluyorum.

"İSTER ZAMANINDA İSTER ÖNCE ONLARIN SEÇİM KAZANMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Millet İttifakı'nın 4 birleşeniyiz. Talep ediyoruz görüşüyoruz. Bazen özel bazen telefonla görüşüyoruz. Ben davet ettim. İstanbul'da 30 Ağustos'ta bir konuşma yaptım. Orada Sayın İmamoğlu'nun üzerine çok yüründü. Sayın İmamoğlu'nun adaylığını halletmişiz gibi medya bir şey yaptı. Hiç öyle bir şey aklımızdan geçmemiş. Nezaket gösterdim yanımda durmasından etkilendim. Güzel bir şey yapayım derken Sayın İmamoğlu'nun başına bir bela sarmışım gibi göründü. O yüzden çağırdım bir konuştuk. İster zamanında ister önce bu sistemde onların seçim kazanmaları mümkün değil.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI DEĞİLİM, BAŞBAKANLIĞA ADAYIM"

İvedilikle parlamenter sisteme geçişin yolunu döşeyecek ve Cumhurbaşkanı olarak kalacak. Seçimi kazandık, parlamenter sisteme geçtik… O Cumhurbaşkanı herkesin cumhurbaşkanı olacak. Yanlış anlaşılan şey şu biz ikinci bir Erdoğan seçmeyeceğiz. İş birliği içinde rekabet diye bir kavram tanımlarım. Ondan sonra rakip olacağız biz. Bana çeşitli sorular soruyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday profili anlatımına katılıyorum. Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakanlığa adayım.

Seçim anketi sonuçlarına güveniyor musunuz? — Haberler.com (@Haberler) September 22, 2021

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