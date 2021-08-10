İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER'İN KONUŞMASI ESNASINDA GERGİNLİK YAŞANDI
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İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER'İN KONUŞMASI ESNASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas'taki temaslarının ardından Zara ve İmranlı ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas'taki temaslarının ardından Zara ve İmranlı ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. İlk olarak Zara ilçesine geçen Akşener, partililer tarafından karşılandı. İlçe meydanında esnaf ziyareti yapan Akşener, iş yeri sahipleri ve vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Daha sonra ilçe meydanında kendisini karşılamaya gelenlere seslenen Akşener, "Sizin sesiniz olmaya gayret ettim. Bunun için de birlikte mesafe aldık. Benim sizden ricam şu, seçim zamanı kapınıza gelecek benim partim de dahil hangisi sizi ikna edebilirse ona oy verin. 5 yıldır geziyorum, tutuklayan yok. Ben madem FETÖ'cüyüm gereğini yapın, ama ben bu ülkede kimin ne halt olduğunu bilenlerdenim" diye konuştu.

Konuşması sırasında meydanda bulunan vatandaşlardan Mustafa Etiş, "Meral Hanım sizi CHP meclise sokmadı mı? 15 milletvekiliyle, oyla girmediniz siz oraya, çok haktan söz ediyorsanız istifa edin" diyerek tepki gösterdi.

Bunun üzerine Akşener, "Evet aynen öyle oldu sevgili kardeşim. Çok teşekkür ederim. Seni mi kıracağım, sağ olasın her şeyimizi yapmıştık. Seçimde dediler ki giremezsiniz. Kimsenin beklemediği bir işi yaptım. Ben sayın Kılıçdaroğlu'na gittim. 15 milletvekili geldi. YSK da mecbur kaldı" dedi.

Bu sırada partililer ve soruyu soran vatandaş Mustafa Etiş arasında gergin anlar yaşandı. Etiş, ailesi ile birlikte emniyet güçleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Etiş bu sırada, "Bana bağırmayın. Millet aç diyorlar. Kim geçim sıkıntısı çekiyormuş. Gelsin o geçim sıkıntısı çekene para vereyim, zekat vereyim. Öyle bir şey yok. Millet şunlardan bir kurutulamadı. Kendisi FETÖ'cüdür" diye konuştu.

İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER'İN KONUŞMASI ESNASINDA GERGİNLİK YAŞANDI
İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER'İN KONUŞMASI ESNASINDA GERGİNLİK YAŞANDI
İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER'İN KONUŞMASI ESNASINDA GERGİNLİK YAŞANDI
İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER'İN KONUŞMASI ESNASINDA GERGİNLİK YAŞANDI
İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER'İN KONUŞMASI ESNASINDA GERGİNLİK YAŞANDI
İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER'İN KONUŞMASI ESNASINDA GERGİNLİK YAŞANDI
İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER'İN KONUŞMASI ESNASINDA GERGİNLİK YAŞANDI
İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER'İN KONUŞMASI ESNASINDA GERGİNLİK YAŞANDI
İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER'İN KONUŞMASI ESNASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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