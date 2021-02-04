Akşener-Babacan görüşmesi
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Akşener-Babacan görüşmesi

04.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:04

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İYİ Parti genel merkezine gelişi Akşener ve Babacan'ın görüşmesinden görüntüler ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İYİ Parti genel merkezine gelişi

Akşener ve Babacan'ın görüşmesinden görüntüler ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

Akşener-Babacan görüşmesi
Akşener-Babacan görüşmesi
Akşener-Babacan görüşmesi
Akşener-Babacan görüşmesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

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