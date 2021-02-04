Akşener-Babacan görüşmesi
04.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:04
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İYİ Parti genel merkezine gelişi Akşener ve Babacan'ın görüşmesinden görüntüler ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile parti genel merkezinde bir araya geldi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İYİ Parti genel merkezine gelişi
Akşener ve Babacan'ın görüşmesinden görüntüler ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile parti genel merkezinde bir araya geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem