Akşehir Belediye Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

17.10.2019 11:00

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Meclis Üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de devam eden Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için olağanüstü bir toplantı yaptı.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde sürdürdüğü operasyona detsk vermek için Akşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Belediye Meclisi adına hazırlanan destek bildirisini okudu. Başkan Akkaya, "Ülkemiz, Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Öncelikle bilinmelidir ki bu harekat Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vaat etmektedir. Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır" dedi.



"Söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır"



Türkiye'nin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan birini de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması olduğunu kaydeden Başkan Akkaya, "Türkiye başından beri çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı bu çerçevede değerlendirilmelidir. Akşehir Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Bu vesile ile geçtiğimiz hafta ebedi aleme uğurladığımız şehidimiz Yunus Mermer ve tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, kahraman askerimize muvaffakıyetler diliyoruz. Akşehirimiz milli mücadele döneminde olduğu gibi vatanının, milletinin, devletinin ve kahraman Mehmetçiğin her zaman yanındadır. Ne zaman üzerimize bir vazife düşse her zaman göreve hazırız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu arada AK Parti, MHP ve İYİ Parti Grubumuza da bu birlik ve beraberlik için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.



Başkan Akkaya'nın bildiriyi okumasının ardından bildiri tüm meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda daha sonra mecliste grubu bulunan partiler adına grup temsilcileri tarafından birer konuşma yapıldı.



AK Parti adına konuşan Ali Gürdal, harekatta şehit düşen askerlere ve sivil vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, "Hükumetimizin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar destekliyoruz, hükumetimizin yanındayız. İnşallah en kısa zamanda bitmesini arzu ettiğimiz bu harekattan sonra Suriyeli misafir kardeşlerimizin bir an önce vatanlarına kavuşmalarını arz ve talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.



MHP grubu adına konuşan Zekeriya Kanat ise, Barış Pınarı Harekatı'na katılan tüm Silahlı Kuvvetler Personelinin tırnaklarına taş değmeden dönmeleri temennisiyle, "MHP grubu olarak her zaman olduğu gibi devletimizin ve ordumuzun yanında olduğumuzu belirtiriz" diye konuştu.



Kanat, Cumartesi günü yapılacak olan Bayrak Yürüyüşüne de tüm Akşehir halkını davet etti.



İYİ Parti grubu adına konuşan Yıldırım Şapçı da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" sözünü hatırlatarak, her iki grup temsilcisinin sözlerine katıldığını belirtti ve birlik, beraberlik içerisinde harekatı desteklediklerini söyledi.



Toplantıya katılan meclis üyelerinin önerisiyle olağanüstü toplantıdan doğan huzur hakkının Mehmetçik Vakfına bağışlanması teklifi de oy birliğiyle kabul edildi.



Akşehir Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısı, meclis üyelerinin hep birlikte ayağa kalkıp ellerindeki Türk Bayrakları ile asker selamı vermelerinin ardından sona erdi. - KONYA

Kaynak: İHA