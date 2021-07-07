Akbank düzeldi mi, ne zaman düzelecek? Akbank ATM'den para çekiliyor mu? Akbank mobil internet bankacılığında sorun mu var?

6 Temmuz 2021 tarihinde meydana gelen sorunun ardından Akbank düzeldi mi, ne zaman düzelecek? Akbank ATM'den para çekiliyor mu? Akbank mobil internet bankacılığında sorun mu var? Akbank siber saldırıya mı uğradı? Akbank kredi kartları çalışıyor mu, neden çalışmıyor? sorularının yanıtları merak edildi. Bunların yanı sıra Akbank dolandırıldı mı? Akbank battı mı? gibi soruların da yanıtları araştırıldı. Akbank bunları kesin bir dille reddederken müşterilerine de önemli açıklamalar yaptı.

Akbank düzeldi mi, ne zaman düzelecek? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor. Türk bankacılık devi Akbank'ta sistem çöktü. Müşteriler sabah saatlerinden beri herhangi bir işlem yapamazken, sosyal medyada siber saldırı olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. Akbank ATM'den para çekiliyor mu? Akbank mobil internet bankacılığında sorun mu var? sorularının yanıtlarını sizler için derledik!

AKBANK ÇÖKTÜ MÜ?

Akbank mobil ve internet bankacılığı kullananlar 6 Temmuz tarihinde öğle saatlerinden itibaren "oturum kapandı" sorunu ile karşılaştılar. Milyonlarca müşterisi bulunan Akbank siber saldırı iddiaları hakkında açıklama yaptı. Siber saldırı iddialarıyla ilgili de ikinci bir açıklamada bulunan Akbank, ""Bugün bankamız sistemlerinde yaşanan yavaşlama ve kesintilerin siber saldırı nedeniyle olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz." cümleleriyle siber saldırı iddialarını da yalanladı.

SİBER SALDIRI İDDİALARI YALANLANDI

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyünce Akbank'tan yeni bir açıklama daha geldi. Siber saldırı iddialarını yalanlayan banka, "Bugün bankamız sistemlerinde yaşanan yavaşlama ve kesintilerin siber saldırı nedeniyle olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

AKBANK DÜZELDİ Mİ, NE ZAMAN DÜZELECEK?

Akbank mobil uygulamasına henüz erişim sağlanamıyor.

AKBANK ATM'DEN PARA ÇEKİLİYOR MU?

Akbank kullanıcıları mobil uygulamalara erişimin olmaması nedeniyle ATM'lerden para çekmeye çalıştılar. Ancak Akbank ATM'lerden henüz para çekme işlemi gerçekleştirilemiyor. Ayrıca kartlarla da alışveriş bazı yerlerde hata veriyor.

AKBANK BANKA KARTI KREDİ KARTLARI NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Bankanın internet şubesi, mobil şubesi ve kredi kartı pos cihazları çalışmamakta, aynı zamanda bankanın kendi şubeler arasındaki sistemi de çalışmıyor.