AK Partili Kurtulmuş: "Karabağ'ın yeniden canlandırılması için Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecek"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Karabağ'ın yeniden canlandırılması için Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Yayıncıları Derneği tarafından düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" isimli gazetecilerle buluşma toplantısına katıldı. Ulucanlar Cezaevi'nde düzenlenen programa Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve Anadolu Yayıncıları Derneği Başkanı Sinan Burhan'ın yanısıra çok sayıda gazete ve televizyonun Ankara temsilcileri katıldı. Karabağ'ın yeniden canlandırılması için Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini söyleyen Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu mücadele başladığı andan itibaren çok büyük bir kararlılıkla, hani diyoruz ya, 'iki devlet tek millet' bu şuur içerisinde Türkiye'nin bir meselesi olarak, Azerbaycan'ın Karabağ'ı işgalden kurtarmasını ele almış ve bunu her platformda, Türkiye bütün gücünü Cumhurbaşkanımız önderliğinde ortaya koymuştur. Sonucun alınabilmesi için bir taraftan sahada gerçekten büyük bir güç sarf edilirken, diğer taraftan da masa her zaman açık bırakılmış ve sonunda Rusya ile varılan mutabakatta Azerbaycan'da fevkalade güzel bir sonuç elde edilmiştir" diye konuştu.

"Yeni süreçte de Türkiye'nin Kafkaslar'daki barışın sağlanmasında büyük bir önem atfettiğini söylemek isterim"

Karabağ'da en önemli kazanımlardan birinin Nahçivan'da Azerbaycan'a açılan koridorun sağlanmış olması olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Bundan sonraki süreçte de dün orada Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi biz esas hedefi savaş çıkarmak, niza çıkarmak, kavga çıkarmak, çatışma çıkarmak olan bir ülke değiliz. Yakın bölgemizde Kafkaslar, Doğu Akdeniz, Balkanlar bir şekilde, Orta Doğu başka bir şekilde bütün bu çatışma, gerilim bölgelerinde Türkiye'nin hedefi yangına körükle gitmek değil, çatışmaları artırmak değil, buradaki gerilimlerden bir şekilde siyasi sonuç elde etmek değil, hakkaniyet ölçüleri içerisinde karşılıklı rıza ve müzakereyle meselelerin kalıcı bir şekilde çözülmesi için başından beri bir kararlılık içerisindeyiz. Bu çerçevede, Karabağ'ın işgalden kurtulmasıyla birlikte gelişecek olan yeni süreçte de Türkiye'nin Kafkaslardaki barışın sağlanmasında büyük bir önem atfettiğini söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin esas meselesinin Kafkas coğrafyasında kalıcı bir barışın sağlanması olduğunu, halkların eşit bir şekilde varlıklarını sürdürmesi olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bunu yaparken de biz milletlerin eşitliği, devletlerin egemenliği prensibini esas alırız. Bütün milletlerin bağımsızlığı ve eşitliği önemlidir, devletlerin de egemenliği önemlidir. Bu çerçevede Azerbaycan toprağı olan Karabağ, Kafkaslardaki barışın merkezi, barışın adresi olacaktır. Türkiye olarak bu coğrafyadaki barışın tesisi ve korunması için kararlılığımızı bundan sonraki süreçlerde de sürdüreceğiz. Büyük bir coşkuyla dün kutladığımız, Azerbaycan'ın bayram sevincini, Karabağ'ın kurtuluş sevincinin hem Azerbaycan halkına hem aziz milletimize hayırlı, uğurlu kutlu olmasını temenni ediyorum. Bu, Türkiye tarihi bakımından da hiç kuşkusuz önemli kutlama günlerinden, hatırlayacağımız günlerden birisidir. Kıyamete kadar o toprakların Azerbaycan halkının, milletinin toprağı olarak kalacağını görüyoruz, ümit ediyoruz, temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kafkaslar'da yeni bir dönemin başladığını ifade eden Kurtulmuş, "Bu yeni dönemde barışı sağlamak için bölge halklarıyla ilgili her türlü iş birliğini de yapabilecek bir iradenin dün net bir Cumhurbaşkanımız tarafından ortaya konulması da önemlidir" ifadelerini aktardı.

"Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerini belirleyecek olan Türkiye'nin tavrından ziyade Avrupa'nın tavrıdır"

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden çıkan sonucu değerlendiren Kurtulmuş, Avrupa Birliği toplantısından birkaç gün önce yaptırım kararı çıkmayacağını ümit ettiklerini söylediğini hatırlatarak, "Bunu söylerken şuna dayanarak söylüyoruz; Türkiye ve AB ilişkileri hiçbir zaman tek bir çizgi halinde gitmedi. Büyük inişleri çıkışları olan, kopma noktasına gelen, çok yakınlaştığımız dönemler oldu. Bunlar hepimiz biliyoruz. Buradaki Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerini belirleyecek olan Türkiye'nin tavrından ziyade Avrupa'nın tavrıdır. Avrupa Birliği, Türkiye'ye karşı tavrında açık ve net olmak mecburiyetindedir. Avrupa Birliği aşamasına kadar çok başarılı bir şekilde gelmiş olan Avrupa, bir Avrupa ordusu kuramadığı için, bir iç savunma mekanizması kuramadığı için ülkelerin kendi iç ihtilaflarıyla boğuşur noktaya geldi. İngiltere bunun sonucu olarak Avrupa Birliğinden ayrılma sürecine girdi. Almanya ve Fransa'nın farklılıkları, bütün bunlar Avrupa'nın kendi içerisindeki sorunları çözmek zorunda olduğu bir döneme işaret ediyor. Kırım'ın Ruslar tarafından ilhakına hiçbir cevap verememiş olan Avrupa'nın aslında ne kadar da birlik olduğu da ayrı bir tartışma konusudur" dedi.

Avrupa'nın önemli bir tarihi kararın arifesinde olduğunu düşündüğünü söyleyen Kurtulmuş, Avrupa'nın ya içe kapanıp içerisindeki sorunları büyük tartışma alanları haline getirip uzun yıllar boyunca bunları tartışacağını ya da kendi kuruluş değerleri felsefesinde bir genişleme kararı alacağını bildirdi.

"Avrupa Birliğinin Türkiye'ye karşı bir yaptırım kararı almasının hemen hemen imkansız olduğunu düşünüyorum"

Avrupa Birliğinin genişlemek için başını kaldırdığında bakacağı ilk ülkenin Türkiye olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "AB'nin eğer kendi geleceğiyle ilgili daha olumlu bir adım atmak istiyorsa, Türkiye ile ilişkilerini çok daha fazla önemsemesini, gerçekten ciddi şekilde revize etmesi gerektiği bir döneme girdiğimizi düşünüyorum. Bu sebepten dolayı Avrupa Birliğinin Türkiye'ye karşı bir yaptırım kararı almasının hemen hemen imkansız olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Kendisinin de Covid-19 aşısı olacağını vurgulayan Kurtulmuş, şunları aktardı:

"Ben de aşı olacağım. Geçen günlerde bir doktor arkadaşımız telefonda dedi ki, 'Başkanım ilk bulduğun aşıyı vur' dedi. Yani aşıların hiçbirinin bilinen ispatlanmış bir yan etkisi yok. Benim üzüldüğüm nokta şurası, aşı üzerinden siyaset yapılmaması lazım, yani bu konunun gündeme dahi gelmemesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanlığı var, Bilim Kurulu var, bu aşıların test edildiği ortamlar var, bunlar bilimsel raporlar, makaleler haline getiriliyor. Allah korusun ölümcül hastalıkla karşı karşıyayız, dolayısıyla aşı hakkında bir tereddüdün oluşturulması büyük bir vebal olur diye düşünüyorum."

"Bizim Cumhur İttifakı olarak adayımızın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğunu açık açık söylüyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023'te cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağıyla ilgili tartışmalara da değinen Kurtulmuş, "Sayın Kılıçdaroğlu aday olacak mı olmayacak mı? Bu bizim bileceğimiz, karar vereceğimiz bir konu değil. Eğer o gün gösterdiği gibi bir kararı ya da en azından bir niyeti varsa bunun Cumhuriyet Halk Partisi ve dostları için hayırlı olmasını dileriz. Söyleyeceğimiz bir şey yoktur. Nihayetinde Türkiye olgun bir demokrasidir. 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacaktır. Bizim Cumhur İttifakı olarak adayımızın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğunu açık açık söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantı çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı