AK Partili Çam'dan Altındağlı hemşehrilerine itidal çağrısı

AK Parti MKYK üyesi ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, düzensiz göç konusunda devletin üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmesine rağmen birilerinin yalan ve tehlikeli algı oluşturma peşinde olduğunu belirterek, "Birilerinin sokak ve mahallelerimizi karıştırmalarına müsaade etmeyelim.

AK Parti MKYK üyesi ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, düzensiz göç konusunda devletin üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmesine rağmen birilerinin yalan ve tehlikeli algı oluşturma peşinde olduğunu belirterek, "Birilerinin sokak ve mahallelerimizi karıştırmalarına müsaade etmeyelim. Altındağlı hemşehrilerim sosyal medya yalanlarına itibar etmesin ve dışarıdan gelip provokasyon amaçlı sokağı karıştırmak isteyenlere karşı da dikkatli olalım." dedi.

Çam, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kişinin bıçaklı saldırıyla yaşamını yitirmesi ve ardından yaşanan olaylara ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Altındağlı hemşehrilerinden sosyal medyada asılsız çıkan haber ve provokatif yorumlara itibar etmemelerini isteyen ve itidal çağrısında bulunan Çam, "Ciğerimizi yakan bir olay oldu. Emirhan kardeşimizin vefatı, tüm Altındağlıları olduğu gibi bizleri de derinden yaraladı ve üzdü. Gerek İçişleri Bakanlığımız gerekse yargımız hızlı bir şekilde yakalanan faillere gereken cezayı verecek." diye konuştu.

Çam, dün Emirhan Yalçın'ın ailesini ziyaret ettiklerini anlatarak, "Annemiz şunu söylüyor; 'Burada olayları çıkartan kişiler, Altındağlı değiller.' Özellikle provokasyon amaçlı gelip orada halkı galeyana getirmeye çalışan bir kitleden bahsediyor. Bunun için de tüm Emniyet güçlerimiz oradaydı." ifadelerini kullandı.

Vatandaşları provoke eden, sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulunan, bölgedeki olaylara karışan 76 kişinin yakalandığını dile getiren Çam, yakalanan kişilerin 38'inin yağma, kasten yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu madde bulundurma suçlarından kaydı bulunduğuna dikkati çekti.

Devlete ve kurumlarına, adalet mekanizmasına güvenilmesini isteyen Çam, "Kötülüğün ırkı, dili, dini olmaz. Canımız, ciğerimiz yandı. Evladımızı geri getirme imkanımız yok ama daha fazla can yanmasını engellememiz gerekiyor. Bunun için vatandaşlarımızın sağduyulu bir şekilde bu olaylara yaklaşması gerekiyor. İşlerin bu boyuta gelmesinde en büyük payın muhalefette olduğunu da belirtmek isterim. Neticede aylardır süre gelen göçmenler konusundaki yaklaşımlar, bir belediyenin sularını kesmeye varacak yaklaşımlarını da bir kenara yazmak lazım. Sonuçta ülkede çıkan karışıklıklar, yakılan o ateş, dönüp dolaşıp kendilerini de yakacak." şeklinde konuştu.

Güvenlik güçlerinin yoğun çalışmaları ve Altındağ'da yaşayan vatandaşların aklıselimle hareket etmesi neticesinde olayların sona erdiğini anlatan Çam, dün gece de olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını söyledi.

Tüm Türkiye'nin sağduyulu davranması gerektiğini vurgulayan Çam, "Devletimizi, Meclisimizi kurduğumuz bu mübarek mekanın güzel insanları, devletine, kolluk kuvvetlerine ve mahkemelerine her zaman tam inançla tabi olmuştur. Bu vakur ve sağduyulu yaklaşıma devam edelim." çağrısında bulundu.

"Fitne oyunlarına karşı ülkemizin çıkarları doğrultusunda ortak duruş sergilenmeli"

Türkiye'nin düzensiz göç akımlarına asla müsaade etmediğini, yakalanan her bir kaçak göçmenin uçaklara bindirilip ülkelerine gönderildiğini kaydeden Çam, özellikle de Türkiye'ye kaçak girişlere önemli bir engel teşkil edecek yüksek beton duvarların İran sınırı boyunca inşa edildiğini söyledi.

Sadece Türkiye'nin değil, hemen hemen ekonomik kalkınma noktasında belli bir konuma gelmiş her gelişmiş ülkenin, son yıllardaki en önemli sorunlarından birinin düzensiz göçle mücadele olduğuna işaret eden Çam, "Bu önemli konuda mücadele etmek, şehirlerimizin kültürel dokusunu korumak, demografik, kalkınmışlık ve kentlerdeki yaşam standardının ve kalitesinin korunmasına ve geliştirilmesine yönelik önemli başarıları kaydettik. Hükümetimiz ve ilgili kurumlarımız ciddi çalışmalar yürütmektedir. Ancak hepimizin malumları olduğu üzere bu başarılı çalışmaları gölgelemek isteyen birtakım kötü mihraklar bulunmaktadır. Bu ahlaksız ve sistemli saldırılara, algı ve fitne oyunlarına karşı ülkesini seven, tüm ülkemizin çıkarları doğrultusunda ortak duruş sergilenmesi gerekmektedir." yorumunu yaptı.

Düzensiz göçle mücadele etmek amacıyla hükümetin çok boyutlu çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Çam, bu kapsamda uluslararası alanda taraflarla yoğun diplomatik temaslar gerçekleştirildiğini belirtti.

Sınırların güvenliği ve yerleşim birimlerindeki takip ve denetimlerin sıklaştırılması da dahil olmak üzere pek çok profesyonel çalışma yapıldığını aktaran Çam, İran sınırındaki yüksek beton duvarların inşasının tamamlanmasıyla birlikte düzensiz geçiş şartlarının en alt seviyelere doğru gerileyeceğinin altını çizdi.

Çam, "Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi, ülkemizin yolgeçen hanı olmasına asla devletimiz müsaade etmez" dedi.

"Büyük ve tehlikeli bir tezgahın sinyalleri"

Altındağlı hemşehrilerinin, mütevazı imkanlarına rağmen lokmalarını paylaşan, garip gurebaya kucak açan, komşularına en güzel örneği sergileyen, gönlü zengin güzel insanlar olduğunu ifade eden Çam, "Yurtiçi ve yurt dışından gelen her misafire karşı sevgi ile yaklaşmıştır. Son günlerde yaşanan birtakım olaylardan hareket ederek genellemeler yapmak, başkentimize hatta ülkemize bütün kötülükleri ve olumsuzlukları mal ettirmeye çalışmak çok büyük ve tehlikeli bir tezgahın sinyalleridir. Özellikle başka bölgelerden olay mahalline gelip üzüntülü vatandaşlarımızı tahrik etme çabasını basit ve doğal bir süreç olarak değerlendirmek mümkün değildir." şeklinde konuştu.

Olayların alevlenmesinin en büyük nedeninin, muhalefetin sorumsuz ve duyarsız yaklaşımları olduğunu ifade eden Çam, şunları kaydetti:

"Bütün bu hadiselerin birden alevlenmesinin en büyük nedenlerinden biri tabii ki muhalefetin sorumsuz ve duyarsız yaklaşımlarıdır. Tahrik edici ve insanları birbirine kırdıracak türden faşizanca yaklaşımların da etkisi çok büyük olmuştur. Barış ve huzuru bozan, düşmanlığı tetikleyen, yerli-yabancı diye ırkçı ayrışmaları yapan, temel ihtiyaçlarını, sularını dahi kesmeye yeltenen bir belediyecilik anlayışını da reddediyoruz. Bu vatan bizim; bu devlet hepimizin, iktidarıyla, muhalefetiyle sağduyulu açıklamalarıyla tüm meselelere yaklaşmalıyız. Asla halkımızı tahrik etmemeliyiz. Akılcı ve sağlıklı politikalar ve ortak çabalar ile meseleleri çözmeliyiz. Sokağı kışkırtmak hiçbir siyasetçiye fayda getirmez, aksine ateş fişeğini başlatanı en önce vurur. Sosyal medyada eski ya da yalan haberlerle vatandaşlarımız galeyana getirilmek istenmektedir. Ancak, çok kıymetli hemşerilerimiz bu tür karanlık ve gizli tezgahların oyunlarına prim vermesin, hiçbir suretle itibar etmesin."

"Devletimize, kolluk kuvvetlerimize, mahkemelerimize güvenmeye devam edelim." diyen Çam, "Düzensiz göç konusunda devletimiz üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmesine rağmen, birileri yalan ve tehlikeli algı oluşturma peşinde. Kimsenin sokak ve mahallelerimizi karıştırmalarına müsaade etmeyelim. Altındağlı hemşerilerim sosyal medya yalanlarına itibar etmesin ve dışarıdan gelip provokasyon amaçlı sokağı karıştırmak isteyenlere karşı da dikkatli olalım." ifadelerini kullandı.

AK Parti Ankara Milletvekili Çam, Emirhan Yalçın'a Allah'tan rahmet, yaralı Ali Yasin Güler'e de acil şifalar dileyerek, "Hepimizin ciğerini dağlayan Emirhan Yalçın evladımızın kaybı sonrası, yakalanan faillere, İçişleri Bakanlığımızın ve yargımızın gereğini en şiddetli ve doğru şekilde yapacağına dair hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren