AK Parti Teşkilatından Kocaoğlu'na 'İspat Et' Çağrısı

AK Parti İl Başkanı Bülent Delican ve milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun hükümetten destek almadığı eleştirilerine ilişkin açıklamalarda bulunarak, Kocaoğlu'nun iddialarını ispat ederek açıklaması ve belgelemesi çağırısında bulundu.

AK Parti İl Başkanı Bülent Delican, milletvekilleri Kerem Ali Sürekli ve Mahmut Atilla Kaya ile birlikte İzmir gündemine değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenledi.

İl binasında gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Delican, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun AK Parti hükümetinin projelerine katkıda bulunmadığı ifadelerine ilişkin, "Sayın Kocaoğlu göreve geldiğinden bu yana, AK parti hükümetinden hangi projeyi istedi ve getirdiği hangi proje hükümetimize getirerek geri döndü. Bunu vicdani olarak açıklıkla söylemesini istiyoruz. Getirdiği her projeyi AK Parti hükümeti hassasiyetle inceledi ve hükümetimize getirdiği her proje değerlendirildi artı hayata geçirdi. Artı biz kendisini İZBAN'a ortak ettik. Bu ayrımcılıktan vazgeçsin. Bir belediye başkanına bu asla yakışmıyor" dedi.

İzmir'de son 15 yılda 45 milyar TL'lik yatırım yapıldığını anlatan Başkan Bülent Delican, hem teşkilat hem hükümet olarak canla başla İzmir için proje ürettiklerini ve hayat geçirdiklerini aktardı.

"Çıkacak açıklayacak, topu taca atmayacak"

İzmir'in en borçlu belediye iken şu anda 664 lira ile kişi başına düşen payla belediyecilik hizmetiyle en fazla pay alan il olduğunu ifade eden Başkan Delican, "Hükümetimiz elinden gelen her türlü desteği İzmir'e vermiştir. En son Körfez Geçiş Planıyla ilgili olarak dediler ki 'Bilim adamları bunu istemiyor'. Bu şehrin belediye başkanı ve o planı da yapan kendisidir. Hangi bilimsel rapora dayanıyorsa, çıkacak topu taca atmayacak. Madem ki 2030 yılına kadar ulaşım master planını yaptınız. Bu kent tramvay çilesiyle inim inim inliyor. İzmir'in 2014 yılından beri ulaşım master planı yoktur. Körfez Geçiş Projesi bu yeni plana alınmamıştır. Bunun sebebi İzmirlilere açıklamak zorundadır" diye konuştu.

Halkapınar - Otogar bağlantısı

Başkan Kocaoğlu'nun hızlı tren hattının Halkapınar bağlantısının yapılıp yapılmayacağını belirsiz olduğu söylemlerine de yanıt veren Başkan Delican, "Hızlı tren hattımız otokent garajına gelecek oradan da Halkapınar'a gelecek. Bu bağlantı yol içerisinde bazı duraklar var. Ayrıca büyükşehir belediyesi ile yapılan toplantıyla bu kesinleşti kendileri de biliyor ama sırf siyaset uğruna bunları söylüyor. Buraya 950 trilyon para harcayacak. 4 şerit bağlantı yolu yapılacak. Ayrıca Kemalpaşa bağlantısına da çok rahatlıkla metro ulaşmış olacak. 40 adet çeker alınacak 950 trilyon para harcanacak. Onaylar alındı, en son onay bekleniyor ve ihalesine çıkılacak" ifadelerini kullandı.

"Sayın Kocaoğlu, çık ve iddianı ispat et"

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da Kocaoğlu'nun İzmir'e 45 milyar TL değil 13 milyar TL değerinde yatırım yapıldığını söylemlerini eleştirerek, "Bu koca bir yalandır. Sayın Genel Başkanımız Hamza Dağ tüm belgeleriyle yatırımları göstermiştir. Sayın Kocaoğlu'na ben hodri meydan diyorum. İddiaların, belgelerin varsa çık. Bakanlık olarak yaptığımız yatırımlarla ayrıntılı olarak ortaya çıkıyoruz. Senin belgen varsa çık İzmirli hemşerilerimizin önüne koy. Eğer yoksa, yalan söylediğin için söyle gerçekleri ve özür dile. Sayın Kocaoğlu iddia ispatla mükelleftir. Aksi halde yalancıdır iftiracıdır. Çık iddianı ispat et" dedi.

"Bu haddini bilmemektir"

Milletvekili Kaya, Kocaoğlu'nun Selçuk'taki İZBAN açılış törenini terk etmesinin bir senaryo olduğunu ve o senaryonun semerisini il kongresinde topladığını söyleyerek, "Bu çıkış 2019 belediye başkan adaylığının çıkışıdır. Yaptığı senaryo hiç hoş değildir. Devlet geleneğine ve terbiyesine aykırı bir şekilde tüm ülkemizce mütevazi kişiliğiyle bilinen Başbakan Binaili Yıldırım'a sarf ettiği sözler..Bu devlet terbiyesinden bir haber olmak ve haddini bilmemektir. Sayın Kocaoğlu'nun Selçuk'ta ortaya koyduğu ve bugün devam ettirdiği tutum, İzmir büyükşehir belediye başkanlığına yakışmamaktadır. Özrü dileyecek biri varsa o da Kocaoğlu'dur. Başta Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım olmak üzere tüm İzmirli hemşerilerimizden özür dilemelidir" dedi.

Bakan Ahmet Arslan İzmir'e gelerek anlatacak

Kaya, Üçyol-Üçkuyular metro yapımına ilişkin olarak da galapagos kaplumbağasının bile daha hızlı yürüdüğünü ifade ederek, "Biz İzmir'i Sayın Kocaoğlu'ndan daha fazla seviyoruz. Bu metro işinin eziyet haine gelmesini istemiyoruz. Bu noktada Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan kısa bir zaman içerisinde hemşerilerimizle buluşarak net şekilde ortaya koyacak. Körfez Projesi ihalesinin yapılacağını müjdelemişti, bundan da ziyaretinde de bahsedecek. İzmir'in ciddi trafik sorunu var. Trafik ciddi bir çile ve çin işkencesi durumuna düşmüştür. İzmir'in 8 milyar 500 milyonluk bütçesi var. Dünya alem duysun ki İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesi 10 bakanlıktan daha büyük noktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi kişi başı pay dağılımıyla 664 TL ile Kocaeli'den sonra ikinci sıradadır"ifadelerini kullandı.

"52 katrilyon 785 trilyon ile ne yaptın?"

Aziz Kocaoğlu'nun 2004 yılında başkanlık görevine geldikten sonra kullandığı bütçeleri de rakam rakam çıkarttıklarını ifade eden Kaya, şunları söyledi:

"Başkan olduğundan bu yana Kocaoğlu, 52 milyar 785 bin TL yani 52 katrilyon 785 trilyon bütçe kullandı. Bu parayla körfez geçiş projesi ya da İzmir'den Berlin'e kadar bölünmüş yol yapılabilirdi. Böyle ciddi bir kaynaktan bahsediyoruz. Plansızlık, iş bilmezlik ve vizyonsuzluk. Maalesef İzmir'in yılları bu kadar önemli bir kaynakla kullanılamaz şekilde heba edildi. Sayın Kocağlui gereksiz polemik kongresi komiserliği ona buna iftira atmayı bırak. Çık ve cevap ver. 52 katrilyon 785 trilyon ile ne yaptın?"

"Şiddetle ve esefle kınıyorum"

AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli de Selçuk'ta İZBAN hattının açılışında Kocaoğlu'nun tavrını eleştirdi. Yapılan hareketlerin Kocaoğlu'na yakışmadığını dile getiren Sürekli, "Eğer özür dilemesi gereken bir kişi varsa bir değil bin defa Kocaoğlu, Başbakan Binali Yıldırım'dan özür dilemelidir. Herkes görüyor ve yaşıyorlar. Algı oyunlarını bir tarafa bırakalım. Hamaseti bir kenara bırakalım. Bunu Kocaoğlu için söylüyorum. İzmirlilerle hep beraber bu kente hizmet etmeye devam edelim. Kocaoğlu'nun İZBAN krizi ve hükümetin yaptığı yatırımları çarpıtmasıyla ilgi şiddetle ve esefle kınıyorum" dedi. - İZMİR