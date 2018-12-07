AK Parti'nin Ankara Adayları Netleşti! Mevcut Başkan Mustafa Tuna, Mamak'tan Aday Gösterildi

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde partilerin adayları netleşmeye devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Mehmet Özhaseki'yi aday gösteren AK Parti'nin ilçe adayları belli oldu. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından sonra adaylara son şekli verilecek. AK Parti Genel Merkezi'ne göre Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Mamak Belediye Başkanlığı'na aday gösteriliyor.

SON ANDA AK PARTİ'YE GEÇEN ALTINOK, KEÇİÖREN ADAYI

İYİ Parti'den aday gösterilmesi beklenirken, son anda AK Parti'ye geçen Turgut Altınok, Keçiören belediye başkanlığı için yarışacak. CHP'nin en yüksek oyu aldığı Çankaya'da, Alper Taşdelen'in karşısına AK Parti bu kez de kadın aday Çiğdem Özer'le çıkacak. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi olan Çiğdem Özer, bu partiden milletvekili aday adaylığına da başvurmuştu. Partisinden ayrılan Özer, bu kez AK Parti'ye geçti ve Çankaya Belediye Başkanlığı'na aday oldu.

Mustafa Tuna

MUSTAFA TUNA, MAMAK'TAN ADAY GÖSTERİLDİ

Yenimahalle'nin CHP'li Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın karşına AK Parti, halen Altındağ Belediye Başkanlığı görevini yürüten Veysel Tiryaki'yi aday gösteriyor. Veysel Tiryaki'nin Yenimahalle'ye kaydırılmasıyla boşalan Altındağ Belediye Başkanlığı'na ise Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Genel Sekreteri Asım Balcı aday gösteriliyor.

Recep Tayyip Erdoğan

İLÇE İLÇE AK PARTİ'NİN ADAYLARI

Sözcü'de yer alan habere göre, AK Parti'nin Ankara'da aday göstereceği isimler şöyle:

Altındağ: Asım Balcı

Akyurt: Hilal Ayık

Ayaş: Burhan Demirbaş

Bala: Abbas Şahin

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere: Hazım Caner Can

Çankaya: Çiğdem Özer

Çubuk: Mustafa Demir

Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi

Evren: Hüsamettin Ünsal

Güdül: Havva Yıldırım

Haymana: Özdemir Turgut

Kahramankazan: Serhat Oğuz

Kalecik: Filiz Ulusoy

Kızılcahamam: Süleyman Acar

Keçiören: Turgut Altınok

Mamak: Mustafa Tuna

Nallıhan: İsmail Öntaş

Pursaklar: Ayhan Yılmaz

Polatlı: Aysel Delir

Sincan: Murat Ercan

Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik

Yenimahalle: Veysel Tiryaki

Etimesgut: Hilmi Özer

Gölbaşı: Murat Beybalta

LOKMAN ERTÜRK'ÜN DURUMU BELLİ DEĞİL

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ise listede yer alamadı. Üç dönem başkanlık görevinde bulunan Ertürk'ün adı, Melih Gökçek'in istifa ettirilmesi aşamasında, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçmişti. AK Parti-MHP ittifakı öncesinde de Ertürk'ün Etimesgut'tan aday gösterileceği belirtiliyordu. Ertürk'ün son anda yapılacak bir müdahaleyle yine de adaylığının gündemde olduğu öne sürüldü.