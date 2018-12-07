AK Parti'nin Ankara Adayları Netleşti! Mevcut Başkan Mustafa Tuna, Mamak'tan Aday Gösterildi
AK Parti'nin, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Ankara adayları belli oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Mamak Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi.
Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde partilerin adayları netleşmeye devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Mehmet Özhaseki'yi aday gösteren AK Parti'nin ilçe adayları belli oldu. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından sonra adaylara son şekli verilecek. AK Parti Genel Merkezi'ne göre Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Mamak Belediye Başkanlığı'na aday gösteriliyor.
SON ANDA AK PARTİ'YE GEÇEN ALTINOK, KEÇİÖREN ADAYI
İYİ Parti'den aday gösterilmesi beklenirken, son anda AK Parti'ye geçen Turgut Altınok, Keçiören belediye başkanlığı için yarışacak. CHP'nin en yüksek oyu aldığı Çankaya'da, Alper Taşdelen'in karşısına AK Parti bu kez de kadın aday Çiğdem Özer'le çıkacak. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi olan Çiğdem Özer, bu partiden milletvekili aday adaylığına da başvurmuştu. Partisinden ayrılan Özer, bu kez AK Parti'ye geçti ve Çankaya Belediye Başkanlığı'na aday oldu.
MUSTAFA TUNA, MAMAK'TAN ADAY GÖSTERİLDİ
Yenimahalle'nin CHP'li Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın karşına AK Parti, halen Altındağ Belediye Başkanlığı görevini yürüten Veysel Tiryaki'yi aday gösteriyor. Veysel Tiryaki'nin Yenimahalle'ye kaydırılmasıyla boşalan Altındağ Belediye Başkanlığı'na ise Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Genel Sekreteri Asım Balcı aday gösteriliyor.
İLÇE İLÇE AK PARTİ'NİN ADAYLARI
Sözcü'de yer alan habere göre, AK Parti'nin Ankara'da aday göstereceği isimler şöyle:
Altındağ: Asım Balcı
Akyurt: Hilal Ayık
Ayaş: Burhan Demirbaş
Bala: Abbas Şahin
Beypazarı: Tuncer Kaplan
Çamlıdere: Hazım Caner Can
Çankaya: Çiğdem Özer
Çubuk: Mustafa Demir
Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi
Evren: Hüsamettin Ünsal
Güdül: Havva Yıldırım
Haymana: Özdemir Turgut
Kahramankazan: Serhat Oğuz
Kalecik: Filiz Ulusoy
Kızılcahamam: Süleyman Acar
Keçiören: Turgut Altınok
Mamak: Mustafa Tuna
Nallıhan: İsmail Öntaş
Pursaklar: Ayhan Yılmaz
Polatlı: Aysel Delir
Sincan: Murat Ercan
Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik
Yenimahalle: Veysel Tiryaki
Etimesgut: Hilmi Özer
Gölbaşı: Murat Beybalta
LOKMAN ERTÜRK'ÜN DURUMU BELLİ DEĞİL
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ise listede yer alamadı. Üç dönem başkanlık görevinde bulunan Ertürk'ün adı, Melih Gökçek'in istifa ettirilmesi aşamasında, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçmişti. AK Parti-MHP ittifakı öncesinde de Ertürk'ün Etimesgut'tan aday gösterileceği belirtiliyordu. Ertürk'ün son anda yapılacak bir müdahaleyle yine de adaylığının gündemde olduğu öne sürüldü.