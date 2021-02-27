AK Parti'li Özkan, 28 Şubat mesajında darbeci ruhtan arındırılmış yeni anayasa yapılması çağrısında bulundu Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Darbecileri ve zihniyetini bu topraklardan ilelebet söküp atmak için darbeci ruhtan arındırılmış, kadim geçmişimizden ilham alan, demokratik, özgürlükçü, sivil yeni anayasayı 82 milyon hep birlikte hayata geçirmemiz gereklidir.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Darbecileri ve zihniyetini bu topraklardan ilelebet söküp atmak için darbeci ruhtan arındırılmış, kadim geçmişimizden ilham alan, demokratik, özgürlükçü, sivil yeni anayasayı 82 milyon hep birlikte hayata geçirmemiz gereklidir." ifadesini kullandı.

Özkan, 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, dönemin Haçlı saldırısı olan 28 Şubat sürecinin demokrasiye, özgürlüğe, temel haklara ve toplumun öz değerlerine karşı girişilen zorbalıklarla dolu bir utanç tarihi olduğunu belirtti.

"Postmodern darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat sürecinde yaşananları anımsatan Özkan, şunları kaydetti:

"Bu süreçte dönemin darbeci zihniyetinin dilini kuşanan medya, topyekun savaş manşetleri atmıştır. Ankara'da tanklar sokağa çıkarılmış, 'Demokrasiye balans ayarı' denilerek, milletin vicdanından kopmuş, yüzde 22 oy almış Refah Partisi kapatılmıştır. Pervasızca '28 Şubat bin yıl sürecek.' diyenler toplumda psikolojik bir harekat uygulamıştır. Belirli siyasi ve dini görüşe sahip kesimlere karşı ayrımcı, dışlayıcı ve insan haklarına aykırı uygulamalarla milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır. İkna odalarında nice kadınlarımız, köhne zihinlerce başörtülerini çıkarmaya zorlanmıştır. Bu nedenle 11 bin öğretmenimiz istifa etmek zorunda bırakılmıştır. Sadece başörtülü olduğu için eğitim hakları gasbedilen yaklaşık 600 bin kız öğrencimiz, başarıyla kazandıkları üniversitelerdeki eğitimlerini tamamlayamamışlardır. Sözde gericilik safsatasıyla, başta meslek liseleri olmak üzere, imam-hatip liselerinin ortaokul kısımları kapatılmış, kat sayı sorunu oluşturulmuştur."

Özkan, tüm bu yaşananların milletin hayatında kapanması zor yaralar açtığını, tarihte karanlık ve acı dolu izler bıraktığını, ülkeyi de 387 milyar dolar zarara uğrattığını bildirdi.

AK Parti hükümetlerinin kararlı duruşu ve milletin iradesiyle 28 Şubat'ın faillerinden yargı önünde hesabın sorulduğunu, açılan yaraların tek tek sarıldığını belirten Özkan, şu ifadelere yer verdi:

"19 yılda hayata geçirdiğimiz sayısız reformlar, yatırımlar ve kazanımlar sayesinde darbeciler ve zihniyetiyle mücadele edilmiş, milli irade egemen kılınmıştır ancak 28 Şubat postmodern darbesinin uzantısı olan Gezi olayları, 17-25 Aralık darbe girişimleri, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi, uluslararası destekli terör dalgası ve benzeri girişimler, milli irade üzerine hegemonya kurmak isteyen iç ve dış güçlerin hala var olduğunu göstermektedir. Bu sebeple, darbecileri ve zihniyetini bu topraklardan ilelebet söküp atmak için darbeci ruhtan arındırılmış, kadim geçmişimizden ilham alan, demokratik, özgürlükçü, sivil yeni anayasayı 82 milyon hep birlikte hayata geçirmemiz gereklidir.

Darbecilere karşı olan herkesin bu yeni anayasa çağrısına amasız, fakatsız destek vermesi, kadim devletimizin geleceği için anayasa yapım masasına oturması, milletimizin beklentisidir. Bu vesileyle, 28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümünde bir kez daha darbeyi, darbecileri ve zihniyetlerini lanetliyor, yüce Allah'tan ülkemize böylesi karanlık günleri bir daha yaşatmaması için niyaz ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan