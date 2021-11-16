AK Parti'li Etyemez: Kuraklık nedeniyle göçler olabilir

KONYA (DHA) - Ak Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez"İklim meselesini kalkınma ve bir güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Önümüzdeki süreçlerde kuraklık dolayısıyla, iklim ve gıda sorunu nedeniyle göçlerin yaşanabileceği ifade ediliyor. Önümüzdeki süreçlerde, kuraklık ve gıda nedeniyle göçlerle karşılaşacağız" dedi.

Konya Devlet Su İşleri 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nde 'İklim Değişikliği ve Kuraklık' konulu toplantı düzenlendi. Toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta "İtalya'daki G20 Zirvesi'nde bütün liderlerin konuştuğu 3 tema belirlendi; insan, gezegen ve refahtan bahsediyor. İnsanı merkeze almayıp, eğer gezegenimizi ve dünyamızı korumakla mükellef olduğumuzu hatırlamazsak, bu dünyada refahı sürdürmemiz mümkün değil. Herkes oturdu bu gerçeği tartıştı. Enerjiyi ve suyu tüketiyoruz. Tükettiğimiz kaynakların yerine yenisini koyabiliyor muyuz? Hayır. O yüzden tüketimi azaltmalıyız. Tasarruflu ve tedbirli olmalıyız. Bu dünyayı ve gezegeni korumalıyız" dedi.

"Konya tarımın başkenti, tahılda birinciyiz, büyükbaş hayvan üretiminde birinciyiz, küçükbaş üretiminde ikinciyiz. Tohum üretiminde ülkenin yüzde 30'unu karşılıyoruz. Konya aynı zamanda en az yağış alan coğrafya. Su kaynağı az olan bir şehiriz. Önceki yıl 500 milyon metreküp su tüketen Konya çiftçisi, bu kuraklık çerçevesinde 138 milyon metreküp su bulabildi. 283 tesis ve 12 milyar yatırım yapmışız. Fakat ortada su kaynağı olmayınca ne kadar çok yatırım yaparsanız, yapın olmuyor. Bundan sonraki çabamız; toplumu, bireyleri, çiftçilerimizi suyu bilinçli olarak, tasarruflu olarak kullanmak üzere çağrı yapmamız gerekiyor."