AK Parti Kırşehir 6. Olağan İl Kongresi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Kemal Bey, artık bırak şu darbe seviciliğini, sen koltukta oturup, rahat rahat televizyon seyrederken milletin evlatları bayrak için ezan için demokrasi için can mücadelesi verdiler o gece." dedi.



Yıldırım, Aşık Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 6'ncı olağan il kongresinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Darbecilere karşı koyan, darbeyi önleyen vatandaşlara koruma getirmeyin" dediğini belirtti.



"Bu darbeci bir zihniyet demektir. Darbeyi teşvik etmek demektir. Darbecileri ve darbeleri cesaretlendirmek demektir. Bu ağız FETO'nun ağzıdır." diyen Yıldırım, darbecilerin 15 Temmuz'da bombaladığı yerleri anımsattı.



Yıldırım, bu açıklamanın aynı zamanda, Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunulduğunu, İstanbul'da, Ankara'da milletin toplu olarak bulunduğu yerlere saldırı düzenlendiğini ve bütün bunlar olurken ülkesini savunan insanların katledildiğini de kabul etmemek ve inkar etmek anlamına geldiğini söyledi.



Salondaki vatandaşların, "Vur vur inlesin, Kemal dinlesin" sloganları üzerine Yıldırım, şöyle devam etti:



"Gençler, bırakın o ister dinlesin, ister dinlemesin de o biraz dinlensin, kafası çok karışık dinlenmeye ihtiyacı var. Bu, Ömer Halis Demir'in vatan savunmasını inkar etmektir. Ecdadımız dün nasıl Sarıkamış'ta, Çanakkale'de istiklal mücadelesi vermişse, aziz şehitlerimiz de 15 Temmuz gecesi aynı mücadeleyi vermiştir. Kemal Bey, artık bırak şu darbe seviciliğini, sen koltukta oturup, rahat rahat televizyon seyrederken milletin evlatları bayrak için ezan için demokrasi için can mücadelesi verdiler o gece."



15 Temmuz gecesi kadınların ve gençlerin kahramanca mücadele verdiklerini ve milletin bu kahramanlığı asla unutmayacağını dile getiren Yıldırım, "Katliam yapan FETÖ'cü hainler adına, istiklaline sahip çıkan kahraman vatandaşlarımız karşısında yer aldığının farkında mısın? Ayıptır, ayıp. Bu kafayla gençlerin, kadınların, milletin yüzüne nasıl bakacaksın? Bu ülkeyi böldürtmedik, böldürtmeyeceğiz, bundan emin olabilirsiniz. 80 milyonun hukukuna sonuna kadar sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.



Kırşehir'e 15 yılda 5 milyar liralık yatırım



Kırşehir'e yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Yıldırım, Kırşehir'i Ahi Evran'ın emaneti olarak gördüklerini söyledi.



AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, son 15 yıl içinde Kırşehir'e 5 milyar lira yatırım yaptıklarını belirterek, "Kırşehir'de 2002'de 15 milyon dolar ihracat yapılıyordu. 2017 Kasım itibarıyla 174 milyon ihracat yapıldı. Son 15 yılda Kırşehir'de 16 tane sağlık tesisini tamamladık. 3 binden fazla konut yaptık, teslim ettik. 26 adet spor tesisi, bin 500 yeni derslik yaptık. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.



Ahi Evran Üniversitesini kurduklarını da anımsatan Yıldırım, buradaki yurt kapasitesini de 5 bin 500'e çıkardıklarını anlattı.



Türkiye'nin en önemli değerlerinden Neşet Ertaş'a vefa göstermenin görevleri olduğunu dile getiren Yıldırım, Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi ile Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nin de açılışını yaptıklarını hatırlattı.



Kırşehir'e yaptığı faaliyetlerden dolayı Kırşehir Belediye Başkanına da teşekkürlerini ileten Yıldırım, ildeki sosyal yardımlar ile hizmete alınan barajlara ilişkin de bilgi verdi.



Kırşehirli çiftçilere yılda 51 milyon lira gelir artışı sağladıklarını da vurgulayan Yıldırım, kente yaptıkları ulaşım, sağlık ve diğer alanlardaki yatırımları anlattı.



İlde yapılacak yeni yatırımlara da değinen Yıldırım, çevre yolunu önümüzdeki yıllarda Kırşehir'e kazandıracaklarını söyledi.



Yıldırım, "AK Parti efsanesi sizin eserinizdir. Milletimiz için her ne yaptıysak sizlerle beraber yaptık, sizlerin desteğiyle yaptık." dedi.



Yıldırım, 2019'da Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı olacağına dikkati çekerek, salondakilere "Kırşehir 2019'a hazır mı'Yeni rekorlara imza atmaya hazır mısınız? Yeni destanlar yazmaya var mısınız?" diye sordu.



Kongreden notlar



Başbakan Yıldırım, kongrenin yapıldığı salona gelişinde, dışarıda kendisini bekleyenlere otobüs üzerinden hitap etti.



Sözlerine, "Ahi Evran ilindeyiz Kırşehir'deyiz. Kırşehir'in iklimi sert insanı mert, güzel insanlarıyla beraberiz." diyerek başlayan Yıldırım, salona sığmayıp, dışarıda kendisini bekleyenlere teşekkür etti.



Yıldırım, "Kırşehir seninle gurur duyuyor." sloganları üzerine, "Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler bizim başımızın tacı, gönlümüzün ilacısınız." karşılığını verdi.



"17 yıl önce bu yola beraber çıktık. Başımızda milletin adamı adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan vardı." diyen Yıldırım, bu yolda şimdi de kutlu yürüyüşün yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile devam ettiğini ve devam edeceğini söyledi.



Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İnşallah 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna emin adımlarla gideceğiz. Bugüne kadar ülkemizi, Kırşehirimizi birçok hizmetle buluşturduk. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Sorunlarımızı torunlarımıza havale etmedik. Milleti her şeyden aziz bildik ve milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürerek bugünlere geldik."



Kongrenin yapıldığı salona, "Kudüs kırmızı çizgimizdir", "Dünya 5'ten büyüktür" sloganlarının yer aldığı pankartlar asıldı.



Kongreye, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ ve Fikri Işık, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Ataş, Çiğdem Karaaslan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecirtaş, AK Parti bölge milletvekilleri ile çok sayıda partili katıldı.



(Bitti)