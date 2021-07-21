AK Parti ile MHP heyetleri video konferans aracılığıyla bayramlaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyaretine ilişkin, "Oradan verilen mesajların da çok anlamlı olduğunu düşünüyorum, bir barış adına da önemli bir adım.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyaretine ilişkin, "Oradan verilen mesajların da çok anlamlı olduğunu düşünüyorum, bir barış adına da önemli bir adım. Türkiye'deki siyasi partilerin orada olması, Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili olarak orada destek için bulunuyor olmaları da çok anlamlıydı." dedi.

AK Parti'de, Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Muhammed Cem Çekerek'ten oluşan heyet, Kurban Bayramı dolayısıyla MHP heyeti ile video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK Üyesi Necmi Yıldırım, Genel Başkan Danışmanı Merve Menekşe'nin bulunduğu heyet ile görüşen Zengin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan adına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP ailesinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Salgınla mücadelede yaşanan gelişmelere değinen Zengin, "Tek bir yerde iyiliğin artık mümkün olmadığı, tek bir yerde mükemmel demokrasinin olmadığı, tek bir yerde mükemmel sağlık şartlarının mümkün olmadığını dünya artık görmüş oldu. O yüzden biz aslında AK Parti olarak kendimiz için değil, tüm dünya için demokrasi, tüm dünya için sağlıklı bir yaşam alanı için uğraşan bir partiyiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğü hep bu yönde oldu." dedi.

Avrupa'da ve Türkiye'de son günlerde yaşanan sel felaketlerini hatırlatan Zengin, "Yaşadığımız dünyadaki bütün problemler, her bir insanın problemi, sadece tek bir ülkenin problemi değil. Çin'de ortaya çıkan bir şey, bütün dünyayı alt üst etti, bir ekosistemdeki bozukluk, dünyadaki herkesi etkiliyor, bir manada kelebek etkisi denilen şeyi yaşamış oluyoruz. Öyle baktığımız zaman bizim ortaya koyacağımız siyasetin sadece Türkiye için değil, tüm dünya için bir öncülük bir perspektif ortaya koyması gerekiyor." şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 20 Temmuz'daki KKTC ziyaretlerine ilişkin, "Oradan verilen mesajların da çok anlamlı olduğunu düşünüyorum, bir barış adına da önemli bir adım. Türkiye'deki siyasi partilerin orada olması, Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili olarak orada destek için bulunuyor olmaları da çok anlamlıydı." değerlendirmesini yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da AK Parti yöneticileri ve parti camiasının Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Partiler arası bayramlaşmanın güzel bir gelenek olduğunu belirten Karakaya, salgın şartlarına rağmen bu geleneğin sürdürülmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Karakaya, gelecek bayram bu geleneği, karşılıklı ziyaret şeklinde yapabilme temennisinde bulunarak dönem dönem beklenmedik atraksiyonlar görülse bile salgında genel eğilimin düşme yönünde olduğuna dikkati çekti. Türkiye'deki yoğun aşılama çalışmalarına da işaret eden Karakaya, benzer ülkelerle kıyaslandığında Türkiye'nin salgınla mücadeledeki başarısına vurgu yaptı.

Mevlüt Karakaya, dünya genelinde küreselleşmenin yarattığı problemlere değinerek çevre ve özellikle iklim değişikliğine bağlı sorunların dünya gündemini ciddi şekilde meşgul etmeye başladığına dikkati çekti. Avrupa'da, Asya'da ve en son Rize'de yaşanan sel felaketlerini anımsatan Karakaya, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Karakaya, "Devletimizden Allah razı olsun, zamanında oralarda oluyor, yaraları sarıyor. Allah beterinden saklasın." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Kurban Bayramı'nın tüm insanlık alemine hayır getirmesini, güzelliklere vesile olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay