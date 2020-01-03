AK Parti İlçe Başkanı Tosun, herkese teşekkür edip aday olmayacağını açıkladı

03.01.2020 14:37 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:42

AK Parti Çine İlçe Başkanı Mehmet Tosun önümüzdeki günlerde yapılacak olan kongrede aday olmayacağını belirterek görev süresini değerlendirip süreç içerisinde birlikte çalıştığı herkese teşekkür etti.



Uzun bir açıklama ile 2009 yılından bu yan geçen sürecini değerlendiren AK Parti Çine İlçe Başkanı Mehmet Tosun, "2009 yılında İlçe Başkanımız Erkan Özkaya ile birlikte yönetim kurulu üyesi olarak Çine AK Parti İlçe Teşkilatında aktif olarak siyaset yapmaya başlamıştım.2009-2014 yılları arasında 5 yıllık sürede Erkan Özkaya Başkanımla birlikte yönetim kurulu üyesi olarak 2010 yılı halk oylaması, 2011 yılı Çine İlçe Kongresi, 2011 yılı milletvekilliği seçimleri ve 2014 yerel seçimlerini yaşadık. Erkan Başkanımın ve yönetimimizin istifası alındıktan sonra Genel Başkan Yardımcımız Teşkilat Başkanımız şimdiki İçişleri Bakanımız sn. Süleyman Soylu tarafından atamayla 9 Temmuz 2014 yılında AK Parti Çine İlçe Başkanlığı görevine getirildim. O günden bu zaman kadar 5 buçuk yılı aşkın bu kutlu görevi elimden geldiğince en iyi şekilde yapmaya çalıştım" dedi.



İlçe Başkanlığı döneminde çok yoğun seçim süreçleri yaşadıklarını ve bu süreçte yaşanan 6 seçimde de Çine'de partinin başarı çıtasını yükselttiklerini kaydeden Başkan Tosun, "Bu süreçte 15 Temmuz 2016 hain FETÖ darbe girişimini ve akabinde 27 gün demokrasi nöbetlerimizi sabahlara kadar tuttuk. Yine bu süreçte 3 İlçe Delege seçimleri ve 2 İlçe Kongresi ve ilçe Başkanlığı temayül yoklaması, 3 milletvekilliği temayül yoklaması, 2 il Başkanlığı kongresi ve temayül yoklaması,1 olağanüstü Genel Merkez Büyük kongresi,3 Olağan Genel Merkez Olağan Büyük Kongresi,1 Belediye Başkanlığı temayül yoklaması vb. parti teşkilat çalışmaları gerçekleştirdik ve katıldık. 3 dönem de Büyük Kongre delegesi olma gururunu da yaşadık. İlçemizde çok defa bakan ve misafir ağırladık. Yaşadığımız seçimlerde ilçe başkanı olmadan önce yönetim kurulu üyesi olduğum dönemde yaşadığımız 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde yüzde 31 oran, 11101 oy ve CHP ile 8692 oy farkımızı 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 44.60 oran,14171 oy, oy farkımızı 2296'ya,7 Haziran 2015 Milletvekilliği seçimlerinde yüzde 36.4 oran, 12538 oy ve CHP ile 1239 oy farkına,1 Kasım 2015 Milletvekilliği seçimlerinde yüzde 41.1 oran,14338 oy ve CHP ile 667 oy farkına düşürerek partimizi belli bir noktaya getirdik. 2010 referandumunda yüzde 33 olan oy oranımızı,15 Nisan 2017 deki referandumda yüzde 39.9 çıkardık. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde Çine tarihinde ilk defa partimizi 1. parti yaparak Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 43.3 oran, 15070 oy ile CHP'nin desteklediği adayın 431 oy önünde, milletvekilliği seçiminde yüzde 39.1 oran, 13697 oy ile CHP'nin 1273 oy önünde seçimi bitirdik" diyerek ilçede önemli başarılara imza attıkların ı söyledi.



"Milletvekili çıkarmanın gururunu yaşadık"



1 Kasım 2015 milletvekilliği seçimlerinden itibaren de Çine'den bir milletvekili gururunu da yaşadıklarını kaydeden Mehmet Tosun, "Başkanlık dönemim sürecinde 4305 kişiyi partimize üye kaydı yaparak toplamda 6589 üyeye ulaştık. Cumhur ittifakıyla girdiğimiz son 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde de Çine Belediye Başkanlığında yüzde 48.20 oran, 17296 oy olmamıza rağmen 417 oyla Çine Belediye Başkanlığını kazanamadık. Sonuç itibariyle Çine AK Parti tarihinde en yüksek oy oranlarına ulaşmamıza, başarısız bir sonuç olmamasına rağmen üzüntümüzün Cumhur İttifakı adayı Celal Özden ağabeyimizin 1689 geçersiz oyun olduğu seçimlerde 417 gibi az bir oyla Çine Belediye Başkanı seçilememesi ve Büyükşehir seçimlerinde de Çine'li olan değerli ağabeyimiz Mustafa Savaş'ın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilememesinin olduğunun bilinmesini isterim.



Yine İlçe Başkanlığım sürecinde milletvekillerimizin desteğiyle Çine'ye hizmet getirilmesi hususunda yoğun gayretlerimiz olmuştur. Bu dönemde çorbada bizim de tuzumuzun olduğu Çine'de çözülemez denen 7 mahalleyi, 500 aileyi ilgilendiren TBMM'den Çine'ye özel yasa çıkarılarak Tapu sorununun çözülmesi, Özeren mahallesindeki 29 adet tapunun hak sahiplerine verilmesi, yine getirilemez denilen Doğalgaz'ın ilçemize kazandırılması, Sosyal Güvenlik Hizmet Binasının ilçeye kazandırılması, Toplum Sağlığı Binasının kazandırılması, Diyaliz merkezinin ilçeye kazandırılması, Cumalı Kavşağı ve Çaltı köprüsü, Anadolu İmam Hatip Lisesi Binası,200 kişilik İmama Hatip Lisesi pansiyonu,100 kişilik Endüstri Meslek Lisesi Pansiyonu, Ayhan Yıldız Anaokulu Binası, Madran Anadolu Lisesinin Aydın'daki 14 nitelikli (sınavla girilen) okuldan bir yapılması, Çine Meslek Yüksek Okulu'na yeni bölümlerin kazandırılması, Organize Sanayi Bölgesindeki ilave alanla birlikte gelinen son durum, Gökbel Barajı,Çine Ovası sulama şebekeleri, Arazi Toplulaştırma ve tarla içi iyileştirme çalışmaları, Çine ve Karpuzlu Çayı Islahları, dere ıslahları ve drenajları, Mahallerimizin Kadastrolarının yenilenmesi,35 mahallemize YİKOB tarafından yaklaşık 150.000 m beton parke taş döşenmesi, 5 mahallemize halı saha, Çine'ye yakışan modern bir Hükümet Konağı inşaatın başlaması ve hızlı bir şekilde devam etmesi, hastanemizin 9 doktordan 22 uzman doktor ve 9 pratisyen doktor kazandırılması, yine hastanemize yeni bölümlerin, yeni cihazların kazandırılması, sağlık kurulu raporlarının verilebilir hale gelmesi,mahallelerin elektrik tesislerinin değiştirilmesi vb. ilçeye kazandırılan hizmetleri sayabiliriz. Yine ısrarlı bir şekilde takip ettiğimiz ve projelerini hazırlattığımız, yerleri belirlenmiş, yapım ihalesi aşamasına getirdiğimiz TOKİ, Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Yaşlılar ve Çocuklar için Gündüz Bakımevleri ve Huzurevi,100 Yataklı modern bir Çine Devlet Hastanesi Binası, Cezaevi, Gürlen Barajı, Ovacık Göleti, Soğukoluk Göleti, Alabayır Göleti, Sarnıç Göleti, Akalan (Kavşit) Göleti, Dereli Göleti, Tatarmemişler Göleti, Gökyaka Göleti, Kasar ve Karanfiller Göleti, Madran Anadolu Lisesine yeni bir yurt binası yapılması, İlçemize bir Öğretmenler evi kazandırılması, mahallerimizdeki yollara beton parke taş döşeme işinin YİKOB eliyle devam ettirilmesi, Çine Meslek Yüksek Okulu'na Madencilik Fakültesinin kazandırılması,Atatürk İlköğretiminin bahçesine, Eskiçine'ye ve Soğukoluk mahallesine halı saha kazandırılması gibi birçok projede de çorbada tuzumuz olmuştur" diyerek görev süresinin dolu dolu geçtiğini ileri sürdü.



"7. dönem aday olmayı düşünmüyorum"



Çine'ye yaptığı hizmetlerin ve hizmet çıtasının daha yukarıya taşınmasına fırsat vermek amacıyla Genel Merkez'in ve parti büyüklerinin uygun görmesi halinde 7. olağan İlçe Kongresinde başkan adayı olmayı düşünmediğini dile getiren Mehmet Tosun, "İlçe Başkanlığım sürecinde atanmamdan bu güne kadar, bu görevi yapmama vesile olan, bana inanan, destek olan başta Dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız,Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Teşkilat Başkanlarımız İçişleri Bakanımız sn. Süleyman Soylu'ya, Mustafa Ataş'a, önceki İl Başkanmız Sadık Atay'a, kısa bir süre de olsa Ahmet Ertürk'e, şimdiki İl Başkanımız Ömer Özmen'e, önceki dönem milletvekillerimize şimdiki milletvekillerimiz Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, MKYK Üyemiz Metin Yavuz'a ve Çine'li olması, sürekli istişare halinde olmamız, Çine'deki bütün projeleri yakından takip eden, taleplerimizi destek olan değerli ağabeyim TBMM Kit Komisyonu Başkanımız Mustafa Savaş'a, İl Yönetim Kurulu Üyelerimize, İlçe Koordinatörlerimize, gece gündüz koşturan Gençlik Kolları Başkan ve yönetim ve üyelerine Kadın Kolları Başkan ve üyelerine ve üç dönemimde benimle gece gündüz mücadele eden benimle yol arkadaşlığı yapan ana kademe yönetim kurulu arkadaşlarıma, kısacası herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diyerek herkesin ismini tek tek sayıp teşekkür etti.



Kongreleri bayrak değişiminin yapıldığı dönemler olarak gördüğünü de belirten Mehmet Tosun, "İlçe Başkanlığım dönemimde samimi bir şekilde, gayretli bir şekilde dava bilinciyle, Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'nın yol arkadaşı bilinciyle partimiz için gece gündüz koşturduk. Partimize hep yeni insanlar kazandırmanın gayretinde olduk. Partimizin kapılarını herkese hep açık tuttuk. Herkesi davet ettik. Siyasette şahsımı sevmeyenler, darılanlar, kırılanlar olmuştur. Ancak gönlüne girdiğimiz insanlar da olmuştur. Gönlüne girdiğimiz insanların sayısı diğerlerinden çok daha fazla olduğunu bilmenin huzuru içerinde olduğumun da bilinmesini isterim. Mesele hoş bir seda bırakabilmekti. Hoş bir seda bırakacağıma inanıyorum. Bu davanın bir neferi, Cumhurbaşkanımızın ve partimizin bir eri olmaya devam edeceğimin bilinmesi isterim" diyerek 7. olağan kongre sürecinin hayırlı olmasını diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA