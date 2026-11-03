Muğla'da denizde oluşan dev hortum Ören Sahili'ne kadar yaklaştı! Korku dolu anlar kamerada

Muğla'da denizde oluşan dev hortum Ören Sahili'ne kadar yaklaştı! Korku dolu anlar kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Milas ilçesinde sağanak yağış ve fırtınanın ardından denizde oluşan dev hortum, Ören Sahili'ne kadar yaklaştı. Sahil boyunca ilerleyip liman açıklarına ulaşan hortum, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı ve o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın ardından denizde oluşan dev hortum, Ören Sahili'ne kadar yaklaştı. Sahil boyunca ilerleyerek limana kadar ulaşan hortum, çevrede bulunan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
SABAH SAATLERİNDE ANİDEN OLUŞTU
Sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağışın ardından başlayan fırtınayla birlikte Ören Mahallesi sahilinde aniden hortum oluştu. Denizin üzerinde dönerek ilerleyen dev hortum, kıyıya oldukça yaklaşırken bir süre sonra liman açıklarına kadar ulaştı.
O ANLAR CEP TELEFONUNA YANSIDI
Hortumun sahile doğru ilerlediğini gören vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, o anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.