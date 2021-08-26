AK Parti Hatay İl Başkanı Yeşildal'dan Büyükşehir Belediyesine ihale eleştirisi

AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Hatay Büyükşehir Belediyesine yönelik, "Yangından mal kaçırır gibi 8-10 gün içerisinde ihale kararı alıyorsunuz ve ihale ilanına çıkıyorsunuz. Büyükşehir Belediyesince satılan 3 parsele de satın almak üzere teklif veren sadece 1 kişi." dedi.

AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Hatay Büyükşehir Belediyesine yönelik, "Yangından mal kaçırır gibi 8-10 gün içerisinde ihale kararı alıyorsunuz ve ihale ilanına çıkıyorsunuz. Büyükşehir Belediyesince satılan 3 parsele de satın almak üzere teklif veren sadece 1 kişi." dedi.

Yeşildal, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, kendilerinin de Hataylıların da şehirde siyasi çekişme istemediklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde susuzluk başta olmak üzere çözmesi gereken çok fazla problem olduğunu anlatan Yeşildal, "21'inci yüzyılda susuzluktan kırılan bir il noktasındayız. Çöp, çukur, çamur... Kaynakların doğru kullanılmaması, kaynakların çarçur edilmesi ve çuvallama tablosuyla maalesef karşı karşıyayız." dedi.

Yeşildal, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in geçen gün "büyükşehir belediyesince satılmak istenen parsellerin bu dönemde satın alındığı ve kıymetlendirip satıldığı" yönünde açıklama yaptığını anımsatan Yeşildal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu 5 parselin 4'ü satın alınan yer değildir. Bunun 4 tanesi 2004-2009'da belediye başkanlığı yapmış Mehmet Yeloğlu'nun yeni imar planı yapılırken 'Düzenleme ortaklık payı ve kamu ortaklık payı' ile oluşturduğu ve bu şehre kattığı özel proje alanlarıdır. Bu satılması istenen 5 yerin de ihalesi yapıldı. Geçtiğimiz salı günü encümenlerden aldığımız bilgiye göre 3'ünün satışları gerçekleşmiştir ama yargı süreci devam ediyor. Yangından mal kaçırır gibi 8-10 gün içerisinde ihale kararı alıyorsunuz ve ihale ilanına çıkıyorsunuz. Büyükşehir Belediyesince satılan 3 parsele de satın almak üzere teklif veren sadece 1 kişi. Her birine 1 kişi girmiş. Böyle bir şey olabilir mi? Cumhur İttifakı'nın bütün itirazlarına rağmen, bizim yanımız sıra Antakya Ticaret ve Sanayi Odamızın, Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğimizin ve şehrin tüm dinamiklerinin karşı çıkmasına rağmen şehrin en kıymetli yerlerini yangından mal kaçırır gibi 8-10 gün içerisinde satacaksınız ve oraya da bir kişi teklif verecek. Böyle bir saçmalık olamaz arkadaşlar. Bu şehir birilerinin eliyle soyulup soğana çevriliyor, buna asla müsaade etmeyeceğiz."

Yeşildal, bu meseleye siyasi partiler arası çekişmeymiş gibi görüntü verilmek istendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Biz bu oyuna gelmedik ve gelmeyeceğiz. Bu şehirde hiç kimsenin gerginlik oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz. Şehrin ortak değerleri satılacak, siz buna sahip çıkacağınıza döneceksiniz onu aklayacak pozisyona geleceksiniz. Biz Büyükşehir Belediye Başkanını eleştiriyoruz, milletvekilleri çıkıp açıklama yapıyor. Böyle saçmalık olur mu? Konunun muhatabı çıksın açıklasın. Konunun muhatabı yok ortada. Bu yanlış uygulamaya düşmesinler, halkın vekili olsunlar, birilerinin vekili olmasınlar. Toplum artık, (Bunlar CHP tabanının milletvekili değil, Büyükşehir Belediye Başkanının milletvekilidir, bunlar toplumun, CHP'nin menfaatini değil, Büyükşehir Belediye Başkanının hukukunu korumakla mükellefler) diyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak