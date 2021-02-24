AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, görevine tekrar seçildi

AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, tek listeyle gidilen seçimde görevine devam etti.

AK Parti Hatay İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katılımıyla Antakya Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katıldığı kongrede konuşan AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, partilerinin bir vefa hareketi olarak yoluna devam ettiğini söyledi.

Bu zamana kadar parti çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür eden Özel, "AK Parti birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın adıdır. AK Parti, 'Yeter artık, söz de karar da yetki de milletindir' diyenlerin adresidir, buluşma ocağıdır." dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da yollarının AK Parti, liderlerinin de Recep Tayyip Erdoğan olduğunu kaydetti.

Hizmetlerinin süreceğini anlatan Yayman, "Biz inşallah 2023, 2053 ve 2071'de de dünya lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alnını ak, başını dik tutmak için çok çalışacağız. Namus ve şeref sözü veriyoruz." diye konuştu.

AK Parti Hatay milletvekilleri Sabahat Özgürsoy Çelik, Hüseyin Şanverdi ve Hacı Bayram Türkoğlu da kongrede konuşma yaptı ve hizmetlerini anlattı.

"Biz az konuşup çok iş yapacağız"

Tek listeyle gidilen seçimde yeniden görevine seçilen İl Başkanı Adem Yeşildal, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalara devam edeceklerini belirterek, "Hatay'a yatırımlar devam ediyor. İnanıyorum ki Cumhur İttifakı olarak safları sıkı tuttuğumuz zaman inşallah 2023'te liderimizin elini güçlendireceğiz. Biz, az konuşup çok iş yapacağız." ifadesini kullandı.

Kongrede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hayatını kaybeden partililerin yakınlarına, Bakan Gül ve milletvekilleri plaket verdi. Kongrenin sonunda, AK Parti'ye geçenlere rozet takıldı.

Divan başkanlığını AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu'nun yaptığı kongreye, MHP Hatay İl Başkanı Murat Adal ile belediye başkanları ve partililer de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal