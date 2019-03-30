AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Onlara İyi Bir Ders Verelim"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Sandığı öyle bir patlatalım ki, KCK kökenli, PKK kökenli kişileri listelerinde meclis üyesi koyanlar, neyin ne demek olduğunu iyi anlasınlar. Onlara iyi bir ders verelim." dedi.

Partisinin Karapürçek ilçesinde düzenlediği açık hava toplantısına katılan Yavuz, yerel seçimlere çok az bir zaman kaldığını ve son ana kadar çalışılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin geçmişte yaşadığı koalisyon dönemlerini anlatan Yavuz, savunma sanayisinde gelinen noktalara değinerek, istikrarın devamı için vatandaşın gereğini yapacağına inandığını anlattı.

Terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından olan Rıza Altun ve beraberindeki isimlerin, Kandil'e yönelik hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildiğini anımsatan Yavuz, "O sizin helal oylarınızla iktidarda olan AK Parti sayesinde üretilen insansız hava araçlarının takip ettiği o otomobildeki terör örgütü üyeleri nasıl havaya uçuruldu gördünüz. Şimdi biz bir yandan yolları yapıyoruz, bir yandan da insansız hava aracını üretelim istiyoruz. Bir yandan altyapıyı yapalım diyoruz ama bir yandan da tankımızı kendimiz üretelim diyoruz. Bir yandan da nükleer santrallerimizi de kuralım diyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapılacak ve gidilecek çok yollarının olduğunu aktaran Yavuz, Türkiye'nin S-400'leri alacağını, nükleer santralleri kuracağını ve Kanal İstanbul Projesini gerçekleştireceğini kaydetti.

Yeni yatırımlarla Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ülkesi yapacaklarını dile getiren Yavuz, "Sandığı öyle bir patlatalım ki, AK Parti'yi yalnız bırakıp gidip başka yerlerde ahkam kesenler neyin ne demek olduğun iyi anlasın. Sandığı öyle bir patlatalım ki, KCK kökenli, PKK kökenli kişileri listelerinde meclis üyesi koyanlar, neyin ne demek olduğunu iyi anlasınlar. Onlara iyi bir ders verelim." şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin selasını vermeye çalışanlar 15 Temmuz'da gömüldüler"

Daha sonra Hendek ilçesinde düzenlenen aday tanıtım toplantısına katılan Yavuz, burada MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül ile bir araya geldi.

Bülbül, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın iki güzide partinin bir araya gelmesiyle oluştuğunu ve Türk milletinin menfaatine hizmet etmek konusunda ant içmiş olan bir anlayışla hareket ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini ifade eden Bülbül, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin selasını vermeye çalışanlar 15 Temmuz'da gömüldüler. Onların yarım kalan hesabını, 'bahar gelecek' naralarıyla meydanlarda dillendirip hesabı tamamlamaya hizmet edenlere bu millet müsaade etmeyecektir. Düşmanları güldüreceğiz mi, sevindireceğiz mi? Asla, ne yapacağız? Düşman, 'kaybettireceğiz' diyorsa biz inadına kazandıracağız. Bu inançla, duyguyla hareket ettiğimiz takdirde, birbirimize kenetlendiğimiz takdirde Allah bu birlikteliğe rahmetini de nasip edecektir diye düşünüyorum."

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce de il ve ilçe için hazırladıkları projeleri anlatarak Hendek Belediye Başkan Adayı Ali Kemal Sofu'ya destek istedi.

Ardından Cumhur İttifakı Serdivan Aday Tanıtım Toplantısı'na katılan Yavuz, seçimlere az bir süre kaldığını belirterek, vatandaşlardan destek istedi.

Programlarda AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ve MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar da yer aldı.

Kaynak: AA