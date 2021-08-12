AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Trabzon'da açıklamalarda bulundu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bizim bu topraklarda durmak gibi güçlü olmak gibi ve çevresinde saygın bir ülke olmak gibi bir mecburiyetimiz var. O da çok çalışmaktan geçiyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bizim bu topraklarda durmak gibi güçlü olmak gibi ve çevresinde saygın bir ülke olmak gibi bir mecburiyetimiz var. O da çok çalışmaktan geçiyor." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Trabzon'a gelen Özhaseki ve beraberindekiler Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti Trabzon İl Başkanlığında parti yönetimi ve belediye başkanlarıyla bir araya gelen Özhaseki, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Trabzonlu boksör Busenaz Sürmeneli'yi tebrik ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla şehirlere giderek yerel yönetimlerle bir araya geldiklerini söyledi.

Özhaseki, belediye başkanlığının okulu olan bir iş olmadığını dile getirerek "Belki de içimizde en okullu olanı başkan diye seçecek olsak Murat Zorluoğlu'nu seçeriz ama genelde belediye başkanları vatandaşın içinden çıkan, onların sağduyusunu temsil eden birisidir. Meslek olarak belediyecilik konusunda belki bir adım atmamış da olabilir birçok belediye başkanımız. Valilerimiz bir disiplinden gelirler, bir eğitimden gelirler, bir mertebeyle buraya gelirler." diye konuştu.

Belediye başkanlığı dönemindeki tecrübelerini aktaran Özhaseki, "Belediye başkanlığı halkın temsil makamıdır. Halkın güvendiği, el emin sıfatını verdiği insanın oturabileceği, bir makamdır. Aynı zamanda vatandaşın da sağduyusudur. O bir okuldan gelmez onun eğitimi kolay kolay olmaz. Orada önemli olan istişaredir, konuşmaktır, bilgidir, görgüdür, bilenlerin oradaki katkılarıdır. Belediye başkanı elbette ki insan, para, zaman, mekan ve algı yönetimini iyi bilir. Ancak bütün bu disiplinleri en iyi bilenleri bir araya getirir. Onların başında organizasyonu yapan bir orkestra şefi gibidir adeta. Bunları hakkıyla yaptığı zamanda haliyle başarılı olur." ifadelerine yer verdi.

Türk siyasi tarihinde belli dönüm noktaları olduğunu vurgulayan Özhaseki, bunlardan birinin 1946 yılında çok partili sisteme geçiş olduğunu aktardı.

Yerel yönetimlerde de 1994 yılının bir milat olduğunu kaydeden Özhaseki, "1994'te Sayın Cumhurbaşkanımız, bizlerde Anadolu'nun değişik kentlerinde belediye başkanlığına aday olduk. Söylediğimiz tek cümle şuydu, biz hizmet edeceğiz, ideolojik takılmayacağız, kimseyi ayırmayacağız, kimsenin dinine, imanına, mezhebine, ırkına asla ve asla bakmayacağız. Mazerette üretmeyeceğiz, hizmet edeceğiz, hizmet edeceğiz, hizmet edeceğiz, böyle başlamıştık. Çok şükür bu sözümüzü tuttuk. " dedi.

Özhaseki, AK Parti'nin iktidar olduktan sonra "Marka Şehirler" sloganıyla devam ettiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Neden arkamızı iktidar gücünü aldık, büyük projeler yapmaya başladık. Kamu yatırımları şehirlere yağmur gibi yağmaya başladı. Belediye ve genel idarenin bu birlikteliğinden şehirler istifade etmeye başladı. Trabzon'da da bunun çok güzel örneklerini görüyoruz. Çok şükür işte marka şehirler o zaman ortaya çıkmaya başladı. Son dönemde de sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla da 'gönül belediyeciliği'ni inşa etmeye çalışıyoruz. Sizler büyük işler yapabilirsiniz, köprüler yaparsınız, parklar yaparsınız, alt geçitler, üst geçitler, bir takım tesisler ama vatandaşın gönlünü kazanamıyorsanız onlarla beraber hareket edemiyorsanız onların duasını alarak bereketi bir şekilde yola çıkamıyorsanız yaptığınızın gözümde hiçbir faydası yok diyor Cumhurbaşkanımız."

Belediyecilik konusunda rakiplerinin olmadığını işaret eden Özhaseki, "Karşımızda bize en yakın bir parti var. CHP onların ise 2 tane temel stratejileri var. Bundan ne yazık ki vazgeçmiyorlar. Birincisi algılar üzerine oynuyorlar, gerçeklik ayrı bir şey onların oluşturmaya çalıştıkları başka bir şey. Sadece geçenlerde Adana'da tek katlı bir kreşin temel atma töreninde 8-9 tane belediye başkanı suphanallah boncuğu gibi dizilmişler temel atıyorlar. Birkaç tane de heykel açılışı yaptılar ben başka bir şey duymadım. Hizmet yok ama algı üzerine oynuyorlar. Yalanlar zerine kurulu da dehşet bir dünyaları var. Sosyal medyada müthiş güçlüler." şeklinde konuştu.

Özhaseki, muhalefetin "AK Parti önümüzü kesti" söylemlerine de yanıt vererek "Meclislerde Ankara'da, İstanbul'da başka büyükşehirlerde belediyenin oradaki milletin menfaatine olabilecek ne varsa bizim genel merkezimizin talimatı ona evet diyeceksiniz, asla mani olmayacaksınız. Hizmet etsinler insanlara istiyoruz." dedi.

"Zor bir coğrafyada yaşıyoruz." diyen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Zor bir ortamdayız, bu ülkenin elbette ki kendine has binbir türlü zenginliği ve güzelliği var ama bir taraftan da istemeyenimiz, inancımızdan dolayı, coğrafi konumdan dolayı tarihte üstlendiğimiz misyondan dolayı bir o kadar düşmanımız var. Bizim bu topraklarda durmak gibi güçlü olmak gibi ve çevresinde saygın bir ülke olmak gibi bir mecburiyetimiz var. O da çok çalışmaktan geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ekibiyle birlikte biz gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Bu ülkeyi güçlü kılmak için elimizden geleni yapıyoruz. Böyle olursa bizim ülkemizin insanları rahat edecek. Etrafımızdaki gönül coğrafyası da huzur bulacak diye düşünüyoruz."

Özhaseki, orman yangınlarına da değinerek şunları ifade etti:

"Yangınlarda uçak yok dediler. Sen bu yemini ettiğin yerde arkadan helikopterler gidiyor. Bundan bile çıkar peşinde koşmak acizliktir. Muhalefet böyle ufak işlerle uğraşmasın. Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidara gelebilmek için neler yapabileceğinizi anlatın. Millete kendinizi sevdirin millette sizi seçsin. Dostlarımızla iktidara geleceğiz diyorsunuz, dostlarınız kim sorusuna cevap veremiyorlar, birisi İyi Parti anladık hayırlı olsun, niye HDP'yi söylemiyorsun, evlatlarımızın katiliyle ortak olduğunuzu niye söylemiyorsunuz? O katiller sürüsünün siyasi uzantılarının adını niye söylemiyorsunuz? Onlarla iktidara gelseniz ne yapacaksınız kardeşim? Birkaç milletvekiline görev verdiler dillendirdiler, baktılar ki Türkiye'den büyük bir öfke seli kabarıyor, laflarını geri HDP'lilere bakanlık versek ne olur ki canım ne var ki demeye başladılar, baktılar ki Türkiye kızıyor, geri çektiler. Ne demek ya HDP'lilere ne bakanlığı vereceksin kardeşim Milli Savunma'yı mı, İçişleri'ni mi, Kültür'ü mü vereceksiniz."

Özhaseki, bir gazetecinin İstanbul ve Ankara belediye başkanlığı seçimlerinin kaybedilmesine yönelik soruna, "Bizler kendi içinde öz eleştiriyi en çok yapan partiyiz. Biz içerde yaptığımız çalışmaları uzun uzun konuşup üzerinde tartışıp sonuca bağlarız. Bazı büyükşehirlerde seçim kaybı ile ilgili çalışmalar yaptık. Bunların her birisini de kendi Merkez Yürütme Kurulu'nda da uzun uzun değerlendirdik. Orada bir hizmet eksikliğinden seçim kaybının olduğu kanaati hiçbirimizde hakim değil. Hepimiz farkındayız. Herkeste biliyordu ders alarak önümüze bakıyoruz, geçici sürede olsa böyle bir kaybın telafisi çok mümkün. Önümüzdeki günlerde bunları da inşallah göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Özhaseki, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret ederek brifing aldı. Zorluoğlu, Meydan Bölgesi Cephe Sağlıklaştırma Projesi hakkında Özhaseki ve beraberindekilere bilgi verdi.

Özhaseki'ye, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar ve Salih Cora, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan yardımcıları, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve partililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk