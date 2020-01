AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

05.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:34

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, AK Parti'nin temel söylemini, yaklaşımını ve koyduğu yeni hedefleri katıldığı il kongrelerinde kademeli bir şekilde açıklayacak." dedi.

Kanal 7'deki "Başkent Kulisi" programına katılan Kandemir, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kongre sürecine yönelik soru üzerine, teşkilatların partinin omurgasını oluşturduğunu hatırlatan Kandemir, 7'nci olağan kongre sürecinde oluşacak olan kadroların partiyi 2023 seçimlerine taşıyacağını söyledi.

Kandemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile demokrasi tarihinde önemli bir dönüm noktasını geride bıraktıklarını, bu sistemin ruhuna uygun olarak kendilerinin de teşkilat modellemelerini, beklentilere uygun olarak hedef, dil ve söylemlerini tazeleyeceklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, AK Parti'nin temel söylemini, yaklaşımını ve koyduğu yeni hedefleri katıldığı il kongrelerinde kademeli şekilde açıklayacak." diye konuştu.

"Ömerleri, Haticeleri bulabildiniz mi?" şeklindeki bir başka soru üzerine, partilerinde çok sayıda Ömer ve Haticelerin bulunduğunu ifade eden Kandemir, fedakarca çalışan bir teşkilata sahip olduklarını belirtti.

"Gözünün yaşına bakmayız"

Çok büyük bir teşkilat olduklarını hatırlatan Kandemir, bu kadar büyük teşkilat içerisinde sonradan yanlışa bulaşan insanların çıkabilmesinin mümkün olduğunu dile getirdi.

Kandemir, "Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı bize; hiç gözünün yaşına bakmayız, birisi yanlışa bulaşmışsa eğer, her türlü yanlışı kastedebiliriz. Hiç kuşkusuz, yani bize ulaştığı anda müdahale etmek boynumuzun borcu çünkü 2 milyon 200 bin pırıl pırıl, tertemiz gayret gösteren insanın emeğini lekeleriz." ifadesini kullandı.

Toplumun yanlış kabul ettiği her şeyin kendileri için de yanlış olduğunu aktaran Kandemir, "Bir kişi eğer yolsuzluğa bulaşmışsa, bir kişi eğer toplum genel ahlakına uygun olmayan yanlışın içerisine bulaşmışsa, bir kişi eğer üstten bakar hale gelmişse... Bizim için, bizim temel ilkelerimiz ve değerlerimiz var. Bu ilke ve değerlerin dışarısında hareket eder hale gelmişse ya da bunlara bulaşmışsa burada biz bir dakika tereddüt etmeyiz. Bu büyük mücadeleyi birkaç kişinin kirletmesini müsaade etmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

31 Mart seçimleri

Erkan Kandemir, 31 Mart seçimlerinde kaybeden teşkilatların değiştirilmesi konusuna yönelik bir soru üzerine, her seçimden dersler çıkardıklarını sonuç ne olursa olsun sandık sandık sonuçları tahlil ettiklerine dikkati çekti.

Genellemeler üzerinden ve sonuçlar üzerinden hareket etmediklerini vurgulayan Kandemir, "Yerel seçimlerin tamamıyla ilgili Türkiye'de iyi bir ders çalıştık, Cumhurbaşkanımıza da arz ettik." dedi.

İstanbul'da yenilenen seçimde oy farkının ciddi oranda arttığı hatırlatılan Kandemir, "6,5 ay geçti, AK Parti'nin ders çıkartıp, buna dönük çıkartılan dersler üzerinden adım attığını ya da atacağını gösteren bir işaret verebildiniz mi?" sorusuna Kandemir, "Sonuçtan hareket ederek başarı tayini çok doğru bir şey değil, bizim geleneğimiz açısından da doğru bir şey değil." yorumunu yaptı.

İstanbul seçimleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, İstanbul seçimlerindeki oy değişiminin hangi sebeplere bağlı olarak gerçekleştiğinin tespit edilip edilmediğine ilişkin soru üzerine, hem Ankara'da hem İstanbul'da belediye meclis çoğunluğunun AK Parti'nin elinde olduğunu hatırlattı.

"Yekpare bir kayıptan bahsetmek doğru olmaz." ifadesini kullanan Kandemir, "Bir değişim var mı, bu değişimin sebebi nedir buna bakıyoruz. Bunun üzerinden zaten kongre süreçlerimizde kademeli bir şekilde AK Parti'nin topluma ne söylediğini görmüş olacağız. Hem Cumhurbaşkanımızın il kongrelerinde yapacağı konuşmalarda hem de bizim kademeli bir şekilde toplumun önüne çıkarken söylediklerimizden." dedi.

Görevi icabı sık sık il ve ilçe ziyaretlerinde bulunduğuna değinen Kandemir, bu ziyaretlerde sadece teşkilatlarla bir araya gelmediklerini bir grup arkadaşlarını da sahaya gönderdiklerini, bu arkadaşlarının teşkilatlarla temas etmeden vatandaşın arasında dolaştıklarını dile getirdi.

"Güzel bir heyecan var"

Elde edilen raporları harmanladıklarını anlatan Kandemir, rapor sonuçlarına ilişkin, "Müthiş, güzel bir heyecan var. AK Parti kadrolarının Türkiye'yi getirdiği noktanın ve bundan sonra taşıyacağı yerin çok daha güzel olacağına insanlar, genel bir kanı bu, inanıyorlar Allah'a hamdolsun." dedi.

Kandemir, "Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun kadrolarına olan güvenin artarak devam ettiğini görüyorum, bunu 2023'teki seçimlerde göreceğiz. Yani bunu çok inanarak söylüyorum, çok tecrübeli bir kadro AK Parti kadrosu ve milletimiz bunu görüyor, fark ediyor." şeklinde konuştu.

Son yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüzde 51 bandında olduğunu ve bunların görülmesi gerektiğini aktaran Kandemir, vatandaşın AK Parti'ye inancını bugün de koruduğuna işaret etti.

Türkiye'nin mücadelesini verirken özgürlük alanlarını kısıtlamadığını, bunun en büyük başarılardan biri olduğunun altını çizen Kandemir, AK Parti'nin bu konuda asla geri adım atmayacağını vurguladı.

Kandemir, 27 Nisan e-muhtırası sonrası atılan her adımın vesayetin kademe kademe gerilemesine sebebiyet verdiğini dile getirdi.

Vesayetin Türkiye'nin başına ördüğü çorapları geride bıraktıklarını şimdi oluşan yeni mecralarla ilgili bir duruş geliştirmeleri gerektiğini anlatan Kandemir, "Meclisimizden geçti, bir yargı reform paketi çıktı, şimdi ikincisi inşallah önümüzdeki günlerde gelecek." dedi.

Toplumda kabine değişikliği isteği görüp görmediklerine ilişkin bir soru üzerine Kandemir, şu anda görevde olan bakanların son derece başarılı olduğunu ve sistemin yerine oturduğunu kaydetti.

"Ne yapacaksınız onu anlatın"

Kendisinin İstanbullu ve aynı İstanbul milletvekili olduğunu hatırlatan Kandemir, Kanal İstanbul Projesine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Meselesi İstanbul olmayan bir İstanbul Belediye Başkanı olabilir mi? Bugün tablo biraz böyle, yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İstanbul'la ilgili tek bir tane projesini duyabildik mi? Bu kadar zaman geçti, hani çok hazırlanmıştınız, tek bir açılışın kurdelesini keseceğim, şöyle de bir hedefim var, İstanbul'a şunu kazandıracağım, kültürde sanatta işte İstanbul'un değeri anlamında. Temel atmama töreni yapıyorsunuz, tam tersini yapıyorsunuz, var olan projelerle ilgili eleştirilerinizi sıralıyorsunuz. Bırakın siz var olan projelerle ilgili eleştirilerinizi sıralayacağınıza ne yapacaksınız onu anlatın bir görelim."

AK Parti'den ayrılanların ve yeni parti kuranların olduğu hatırlatılarak, buna ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Kandemir, kızgınlıklarını, ihtiraslarını, hırslarını hakikat diye toplumun önüne sunanların asla başarılı olamayacaklarını söyledi.

Erken seçim şartlarının 2020 içerisinde oluşacağına ilişkin iddialarının hatırlatılması üzerine Kandemir, önceliklerinin farklı olduğunu böyle bir gündemlerinin bulunmadığını ifade etti.

Kandemir, Cumhur İttifakı'nı genişletme konusunda bir arayışları olup olmadığına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Cumhurbaşkanımızın çok net bir tavrı var, Cumhur İttifakı yani Milliyetçi Hareket Partisi ile olan ittifakımızı son derece önemsiyor Cumhurbaşkanımız. Türkiye çok çok önemli sınamalardan geçti, badireler atlattı ve burada Türkiye'nin milli menfaatleri ekseninde bir ittifak tesis edildi, çok da önemli yani burada bu ittifakın hem parlamento çalışmalarında hem son yerel seçimlerde hem de 15 Temmuz'dan itibaren başlayan süreçteki gücü hamdolsun bizim bu sınamalardan başarıyla çıkmamızda çok önemli bir etken oldu. Dolayısıyla bu ittifakı çok önemsiyor Cumhurbaşkanımız. Yani ne yapılırsa yapılsın, hangi dedikodu üretilirse üretilsin bu ittifaka asla ve asla zarar verilmemesi hususunda bir temel yaklaşımı var."

Libya'ya asker gönderilmesi

Libya Tezkeresine yönelik TBMM'de yapılan oylamayı hatırlatan Kandemir, bu konudaki düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Bir yandan HDP ile yan yana durmayın derken öte yandan her eyleminizde HDP ile yan yana duruyorsanız, eğer HDP ile yan yana durmama iradeniz varsa, İYİ Parti için söylüyorum, sadece tezkere oylamasında değil geriye dönüp bakalım her kritik pozisyon alışta her kritik dönemde Türkiye'nin çok önemli yani sadece ülke içi meselelerle ilgili de değil çok önemli meselelerinde nerede duruyorsanız o ittifakın içerisinde kendinizi tanımlıyorsunuzdur. Yani söylemdeki arayışlarınızdan çok bu kritik zamanlarda nerede durduğunuz son derece önemli."

Tezkerenin Türkiye açısından çok önemli olduğunu ve açık bir şekilde toplum önünde tartışılıp paylaşıldığını anlatan Kandemir, "AK Parti'ye muhalif olmakla Türkiye'ye muhalif olmayı ayırmak lazım. Bazen muhalefet AK Parti'ye muhalif olmak adına Türkiye'ye muhalif hale geliyor." ifadesini kullandı.

Yeni teşkilatların seçiminde 31 Mart seçim sonuçlarının referans alınıp alınmayacağına ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Kandemir, "Fatura çıkarmak gibi bir yaklaşımı doğru bulmayız, burada bütün teşkilatlarımız ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiler, gösteriyorlar. Bir de sadece seçim dönemindeki performansa ve seçim sonuçlarına bakarak da bir değerlendirme yapmamız sağlıklı olmaz. Biz bir sürece bakıyoruz." dedi.

Parti üyeleriyle ilgili önemli bir çalışma yaptıklarını, üyeleri siyaset yapım sürecinin bir parçası haline getirmek istediklerine dikkati çeken Erkan Kandemir, konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA