AK Parti'den istifa eden 200 kişi İYİ Parti'ye katıldı

İzmir'de AK Parti'den istifa eden 200 kişi İyi Parti'ye katıldı. İYİ Parti İzmir il binasında gerçekleşen törene partinin Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar ve İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar katıldı.

"KATILIMLAR DEVAM EDECEK"

Üyelik çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Kırkpınar, "Tüm teşkilatlarımızla sürekli olarak sahadayız. Gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu katılımda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün burada birlik ve beraberliğimizi bir daha herkes görmüş oldu. Bizler İYİ Parti ailesi olarak sürekli büyüyecek ve daha faydalı işlere imza atacağız. Türkiye'mizin her köşesinde daha büyük katılımlar olacağı gibi güzel İzmir'imizde de bu katılımlar artarak devam edecektir" dedi.

"200 KİŞİ AK PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ"

Açıklamalarının devamında Kırkpınar, "Bugün burada dayanışma ve takım ruhunun önemine şahit oluyoruz. İzmir'de yaşayan Erzurumlu hemşehrilerimiz bizlere ulaşarak, partimize destek olmak istediklerini söylediler. İzmir il başkanımızın koordinesi ve öncülüğünde yaptığımız çalışma ile 200 kişi Ak Partiden istifa edip partimize üye oldu. Yurttaşlarımız kurtuluşun İYİ Parti olduğuna inanmış ve güvenmiş durumda. Bizler bu teveccühe layık olmak için bugün olduğu gibi yarında yorulmadan usanmadan daha fazla faydalı olmak ve müreffeh bir toplum oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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