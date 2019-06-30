Aile hekimi Samsun'da sağlığına kavuştu

SAMSUN - Kahramanmaraş'ta aile hekimliği yapan bir doktor Samsun'da metabolik cerrahi ile sağlığına kavuştu.

6 yıldır şeker hastası olan Kahramanmaraş'ta aile hekimliği yapan İbrahim Bolat, kullandığı ilaçların ve insülinin faydasının olmadığı görünce Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Çiftlik Şubesi Laparoskopik, Bariatik ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Al'a başvurdu. Gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından Muzaffer Al tarafından laparaskopik (kapalı) yöntemle metabolik cerrahi (tip 2 şeker hastalığı ameliyatı) yapılmasının ardından Bolat sağlığına kavuştu.

"Hayatımdan pek memnun değildim"

Yaklaşık 6 yıldır şeker hastası olduğunu belirten Bolat, "Kullandığım ilaçlar yetmez oldu. İnsüline geçtim, o da yetmez oldu. Artık ayaklarım ağırmaya başladı. Hayatımdan pek memnun değildim. Muzaffer Al hocamızı araştırdım. Arkadaşlarımdan daha önce ameliyat olanlarda oldu. Onlardan da fikir aldım. Çok umut bağlayarak geldim. Ameliyatımı oldum. Bugün 5. gündeyim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Muzaffer Al hocamıza ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Dr. Muzaffer Al ise, ameliyattan sonraki sürenin oldukça iyi seyrettiğini ifade ederek, hastamızı şuanda hiçbir ilaç veya insüline ihtiyaç olmadan kendisini yolcu edeceklerini söyledi.

"Dünyada 335 milyon şeker hastası var"

Tip2 Şeker Hastalığının önemli bir hastalık olduğunu kaydeden Muzaffer Al, "Dünyada 335 milyon şeker hastası var. Kan şekeri organlarımızın en önemli enerji kaynağı. Yediğimiz gıdalardaki şeker ince bağırsak tarafından kan şekerine döndürülüyor. Yemediğimiz anda da karaciğerden geliyor. Biz ister yemek yiyelim ister yemeyelim, ister sevinelim ister üzülelim sürekli olarak kan şekeri organlarımızın enerji kaynağı için mutlaka üretiliyor" diye konuştu.

"Metabolik cerrahi ile pankreasın insülin üretim ve kapasitesini artırıyoruz"

Metabolik cerrahi ile diyabet hastalığına nasıl bir fayda sağladıklarını anlatan Dr. Al, "İnce bağırsağımız ortalama 4-5 metre ve önemli bir organ. Yediğimiz bütün gıdaların vitamine döndüğü, proteine yağ olarak işlendiği önemli bir yapı. İnce bağırsaklarımız birçok önemli görevi var sindirim sistemiyle ilgili. İnce bağırsağımız aynı zamanda çok önemli bir özelliği de var. Hormonal bir organ. Biz ince bağırsağımızdaki hormonları aktif duruma getirerek metabolik cerrahi ameliyatıyla pankreasın insülin üretim ve kapasitesini artırıyoruz. Bu şekilde hastalarımızda yüzde 86 oranında tip2 şeker hastalığında tedavi sağlıyoruz. Hastanın yüksek tansiyonu varsa yüzde 80 oranında, kolestrol yağ seviyeleri yüksek olan hastalarımızda da yüzde 90 oranında iyileşme sağlıyoruz. Kilo fazlalığı olan hastalarımızda hormonal etkiyle aşırı kilolarından kurtulmasını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA