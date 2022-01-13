Ahmet Dursun'la tek celsede boşanan Asena Demirbağ'dan tepki çekecek sözler: Keşke adam gibi biriyle evlenseydim - Haberler Magazin
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Ahmet Dursun'la tek celsede boşanan Asena Demirbağ'dan tepki çekecek sözler: Keşke adam gibi biriyle evlenseydim

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Kasım ayında eski futbolcu Ahmet Dursun ile tek celsede boşandığı için gözyaşlarına boğulan Asena Demirbağ, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Demirbağ, bir takipçisinin evlilikle ilgili sorusu üzerine "Keşke adam gibi biriyle evlenseydim" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Bir dönem Survivor'da yarışan Ahmet Dursun, 2019 yılında kendisinden 19 yaş küçük Asena Demirbağ ile nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz sene ilk bebeklerini kucaklarına alan çift, kasım ayında tek celsede boşandı. Evliliğini kurtarmak için çaba sarf eden Demirbağ, boşandıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Şimdilerde çocuğuyla bir hayat sürdüren Demirbağ, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

"KEŞKE ADAM GİBİ BİRİYLE EVLENSEYDİM"

Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Asena Demirbağ, bir takipçisinin "Keşke evlenmeseydim diyor musun?" sorusuna "Keşke adam gibi biriyle evlenseydim diyorum" cevabını verdi. Demirbağ, bir başka takipçisinin "Neden ayrıldınız biz anlam veremedik" sorusuna da "İnan ben de senin gibi anlam veremedim. Düşündüm günlerce" yanıtını verdi.

Ahmet Dursun'la tek celsede boşanan Asena Demirbağ'dan tepki çekecek sözler: Keşke adam gibi biriyle evlenseydim

BOŞANDIKTAN SONRA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMAMIŞTI

Ahmet Dursun ile tek celsede boşanan Asena Demirbağ, 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak gözyaşları içinde "Yani çok üzgünüm böyle olmamalıydı. Ortada küçük bir çocuk varken boşanmak bu kadar kolay olmamalı. Ben boşanmayı istemedim bunu daha önce de söyledim. Bazı şeyler var, hiçbir şey gözüktüğü gibi değil ama kızım için böyle olması gerekiyor. Boşanmaya razı değildim kabul etmek zorunda kaldım çok üzgünüm. Ben ailemi karşıma almıştım. Ona çok inandığım için çok sevdiğim için. Yarı yolda kalmış hissediyorum" demişti.

Ahmet Dursun'la tek celsede boşanan Asena Demirbağ'dan tepki çekecek sözler: Keşke adam gibi biriyle evlenseydim

Ahmet Dursun'la tek celsede boşanan Asena Demirbağ'dan tepki çekecek sözler: Keşke adam gibi biriyle evlenseydim

Ahmet Dursun'la tek celsede boşanan Asena Demirbağ'dan tepki çekecek sözler: Keşke adam gibi biriyle evlenseydim

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (3)
Eğrioturdoğrukonuş:Boşanma tazminatı veya nafaka alırken adam oluyor ama ? Neden bir taraf suçlu olmak zorunda ? insanlar arasında anlaşmazlık olabilir. anlaşamadık geçinemedik yürütemedik bitirdik de geç. neden karşıdakinin adamlığına kişiliğine hakaret etmek zorundamısın. Bu durum da asıl senin adamlığını sorgulamak gerekir sanki.. Cevap Yaz 0 8 Yayından Kaldır
Ütopik Yorumcu:Futbolcuyla evlenmek akıl işi değil topçu popcu hepsi aynı Cevap Yaz 0 5 Yayından Kaldır
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:Popüler futbolcularla evleniyorlar sonra ayrılık , topçu 1 kişiyle kalır mı hiç Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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