Ağustos ayında herkes iyilikleri konuştu! İşte en çok habere konu olan ünlü isimler
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Ağustos ayında herkes iyilikleri konuştu! İşte en çok habere konu olan ünlü isimler

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, ağustos ayında en çok habere konu olan ünlü isimleri açıkladı. Afet bölgelerine yaptığı yardımlarla gündemden düşmeyen Haluk Levent zirveye yerleşirken onu Şahan Gökbakar takip etti.

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, 8 bini aşkın Türk sitesini tarayarak, 2021 Ağustos ayında en çok haber konusu olan ünlü isimlerin listesini hazırladı.

HALUK LEVENT VE ŞAHAN GÖKBAKAR ZİRVEYE YERLEŞTİ

Habermetre'nin açıkladığı raporda; kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile orman yangını ve selden etkilenen illere yaptığı yardımlarla sıkça konuşulan Haluk Levent, 6 bin 788 habere konu olarak listenin zirvesine yerleşti. Listenin ikinci sırasında ise 4 bin 104 haberle aynı şekilde yanan ormanların söndürülmesi için sık sık Instagram hesabından canlı yayınlar yapan Şahan Gökbakar yer aldı.

Ağustos ayında herkes iyiliklere konuştu! İşte en çok habere konu olan ünlü isimler

DEMET AKALIN VE ACUN ILICALI LİSTEYE GİRDİ

Şarkıları ve paylaşımlarının yanı sıra orman yangınından etkilenen vatandaşlar için yardım toplayan Demet Akalın 4 bin 058 habere konu olarak listenin 3. sırasına girdi. Listenin 4. sırasında ise 3 bin 702 haberle Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararına uymadığı için 3 gün zorlama hapis yatan Deniz Akkaya yer aldı.

ACUN LİSTENİN 5. SIRASINDA

TV8 ve Exxen'deki içerikleriyle gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı, 3 bin 505 haberle listenin 5. sırasına girdi. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören kardeşinin koronavirüs nedeniyle kaybeden başarılı şarkıcı Alişan da 3 bin 384 habere konu olarak 6. sıraya yerleşti.

Ağustos ayında herkes iyiliklere konuştu! İşte en çok habere konu olan ünlü isimler

HANDE ERÇEL VE KEREM BÜRSİN DE LİSTEDE

FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan ve aynı zamanda partneri Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel de 3 bin 015 habere konu olarak listenin 7. sırasında yer alıyor. Listenin 8. sırasında ise 2 bin 886 haberle Müge Anlı var. Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ise 2 bin 667 habere konu olarak listenin 9. sırasında, evinde beyin kanaması geçirerek ameliyat olan Mesut Akusta da 2 bin 467 haberle 10. sırada yer edindi.

Habermetre'nin verilerine göre; Şeyma Subaşı 2 bin 249 haberle 11. sırada, Aleyna Tilki 2 bin 200 haberle 12. sırada, Seda Sayan 2 bin 144 haberle 13. sırada, Didem Arslan Yılmaz bin 977 haberle 14. sırada, Demet Özdemir bin 239 haberle 15. sırada, Cimilli İbo bin 156 haberle 16. sırada, Irmak Arıcı bin 90 haberle 17. sırada, Hadise 843 haberle 18. sırada, Berdan Mardini837 haberle 19. sırada, Fatoş Yelliler ise 751 haberle listenin 20. sırada yer aldı.

Ağustos ayında herkes iyilikleri konuştu! İşte en çok habere konu olan ünlü isimler
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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