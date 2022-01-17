Ağrı eksi 33 derece ile zirveye yerleşti - Haberler
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Ağrı eksi 33 derece ile zirveye yerleşti

Ağrı eksi 33 derece ile zirveye yerleşti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en soğuk il sıfırın altında 33 derece ile Ağrı oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en soğuk il sıfırın altında 33 derece ile Ağrı oldu.

Türkiye'de kışın en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da Sibirya soğukları etkili oluyor. Termometrelerin gece eksi 33 dereceyi gösterdiği kentte dere ve nehirler buz tutarken birçok yerde buz sarkıtları oluştu.

Sabah işe gitmek için evden çıkan ve soğuklar nedeniyle zor anlar yaşadıklarını söyleyen vatandaşlardan Emrah Kaya, "Burada donuyoruz. İşe gitmek için 6 gibi evden çıkıyoruz. Bu soğuklarda çok zor şartlar altında çalışıyoruz." İfadelerine yer verdi. - AĞRI

Ağrı eksi 33 derece ile zirveye yerleşti

Ağrı eksi 33 derece ile zirveye yerleşti

Ağrı eksi 33 derece ile zirveye yerleşti

Ağrı eksi 33 derece ile zirveye yerleşti

Ağrı eksi 33 derece ile zirveye yerleşti

Ağrı eksi 33 derece ile zirveye yerleşti

Ağrı eksi 33 derece ile zirveye yerleşti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye, Ağrı, Yerel, Haber

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