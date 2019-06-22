Ağrı'da Finansal Okuryazarlık ve Kadının Ekonomik Güçlenmesi semineri verildi

Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) İl Müdürlüğü tarafından 'Finansal Okuryazarlık ve Kadının Ekonomik Güçlenmesi' semineri düzenlendi.

Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen 'Finansal Okuryazarlık ve Kadının Ekonomik Güçlenmesi' semineri, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AÇSH İl Müdürü Mehmet Şafi Erim'in moderatörlüğünü yaptığı seminere İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven, KOSGEB İl Müdürü Hüsamettin Arvas, Sosyolog İlknur Karabulut, KADEM İl Sorumlusu Emine Teyfur, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Temsilcisi, Ağrı Kadın Girişimci Ceylan Avcı ve 400 kişiye yakın kadın katıldı. Sosyolog İlknur Karabulut 'Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi' konusuyla ilgili başlangıç eğitimi verdi.

Projeksiyon cihazıyla verdiği eğitimi sunum olarak anlatan Karabulut, finansal planlanın önemini vurgulayarak, "Finansal planlama, finansal gelirin elde edilmesinden harcanmasına kadar ki tüm süreci ifade etmektedir. Finansal planlama yaparken öncelikle finansal hedefler koymak bütçe yapmak, borçlar ve birim yapma konusunda bilinçli olmak gerekir. Para bizi hedeflerimize götüren en önemli araçtır. Bu nedenle parasını yöneten kişi hayatını yönetebilir" dedi.

Bütçenin aileyle birlikte yapılması gerektiğini söyleyen Karabulut, "ailedeki her ferdin ihtiyaçlarını dikkate alarak Öyle bütçesinde yer vermeliyiz. ve bunları kayıt altına alarak yapmalıyız. Çocuklarınıza günlük harçlık vermektense haftalık harçlık vermek bütçe açısından daha doğru olur. Çocuğun almak istediği bir oyuncağı açtıklarını biriktirerek almasına yönlendirin. Buna bir hedef olarak gösterin. Ona bu konuda yardımcı olun ve hedeflerine ulaşması noktasında onu yönlendirin. Böylece çocuğunuzda ileriki hayatında bütçe konusunda da kontrollü olmayı öğrenir" ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Erim'in moderatörlüğünde devam eden seminer İŞKUR Müdürü Gıyas Güven, Kadın İstihdamı ve İŞKUR Hizmetleri konusunda konuşmalar yaptı. Güven, yaptığı konuşma da şu ifadeleri kullandı:

" Kadın istihdamı konusunda sizin faydalanabileceğiniz kurumumuzda yapılan birçok çalışma mevcuttur. İş Meslek Danışmanlığı Hizmetlerimiz, Yarım Çalışma Ödeneği, Meslek Edindirme Kurslarımız, Halk Eğitim Programlarımız, Girişimcilik gibi çalışmalarımız var. İş Meslek Danışmanlığında çalışan arkadaşlarımızın görevi sizlere mesleklerinize, yaşınıza, kabiliyetlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre iş imkanlarına sizi yönlendirmektir. Birinci öncelikleri budur. Daha sonra eğer herhangi bir mesleğiniz sizi meslek edindirme kurslarına yönlendirip meslek öğrenmenizi sağlıyor."

Kadınların istihdamı konusunda çalışmalarının kapsamını arttırmaya yönelik çalışmalar yapacaklarını dile getiren İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven, kurum olarak kadınların yanında olduklarını belirtti.

KOSGEB İl Müdürü Hüsamettin Arvas ise Ev Ekonomisi Yönetimi ile ilgili kadınlara bilgiler verdi. Arvas, KOSGEB olarak amaçlarının girişimcilere, Kobilere uygulamalı girişimcilik eğitimleri vererek, onlara destek olmak olduklarını söyleyerek, kurum hakkında bilgiler verdi.

Arvas'ın konuşmalarının ardından program KADEM İl Sorumlusu Emine Teyfur 'un Kadınların Ekonomideki Yeri konusunda konuşmalar yaparak Ağrı'da kadınların zır imkanlarda yaşadıklarını ve eğitim çalışmaları konusunda özellikle önceki dönemlerde zorluklar yaşadıklarını anlatarak gelinen noktada imkanların artmasıyla kadınların ekonomide hatırı sayılır söz sahibi olduğunu dile getirdi. Teyfur konuşmasında, "Kadınlar yapı bakımından güçlüdür. Tamam, erkeklere oranla sorunları idare etme konusunda daha idareci ve dayanıklıdır. Her türlü sıkıntıları idare etmeye çalışıyor ve bununla birlikte ekonomideki yerini de koruyabilmektedir." diye konuştu. Kadınlara,"Çekinmeyin, devletin size verdiği hakları kullanın. Başvurularınızı yapın. Devletin bu konuda ciddi anlamda çok güzel destekleri var. Her türlü girişimcilik girişimizde yardımcı oluyoruz. Bizimde meslek edindirme kurslarımız var." İfadelerini kullandı.

Türkiye Ekonomisinde Kadın konusunu ele alan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Temsilcisi Edibe Yıldırım konuşmalarının ardından İŞKUR desteğiyle Güzellik Salonu açan ve işleten Kadın Girişimci Ceylan Avcı, seminere katılan kadınlara girişken olmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Konuşmaların ardından AÇSH İl Müdürü Mehmet Şafi Erim seminere konuşmacı olarak katılanlara ve kadınlara yoğun katılımlarından dolayı teşekkür etti. Ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hazırlanan 'Finansal Okuryazarlık ve Kadının Ekonomik Güçlenmesi' semineri yaklaşık 2 saat sürdü. Seminerin ardından katılım sağlayan 300 kadına katılım belgesi verildi. - AĞRI

Kaynak: İHA