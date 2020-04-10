Afrika'da koronavirüs salgını önlemlerini uygulamak için yetkililer 'şiddete başvuruyor':...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Dünya ›› Afrika'da koronavirüs salgını önlemlerini uygulamak için yetkililer 'şiddete başvuruyor':... - Haber
Koronavirüs, Afrika, Polis, Dünya
BBC

Afrika'da koronavirüs salgını önlemlerini uygulamak için yetkililer 'şiddete başvuruyor':...

Afrika'daki bazı ülkelerde polis ve askerler, koronavirüs salgınını engellemek için getirilen yasaklar sırasında yetkilerini kötüye mi kullanıyor?

10.04.2020 08:40 | Son Güncelleme: 10.04.2020 08:40
Afrika'da koronavirüs salgını önlemlerini uygulamak için yetkililer 'şiddete başvuruyor':...

Silah, kırbaç, göz yaşartıcı gaz taşıyan polisler ve askerler, Afrika'nın çeşitli ülkelerinde Covid-19 salgınını durdurmak için alınan önlemleri uygulamakla görevlendirildi. Ancak yetkilerini kötüye kullanıp sokaklarda insanlara şiddet uyguladıkları, istismar ettikleri ve hatta öldürdükleri de oldu.

Polis ve askerin bu davranışları, Afrika'da yeni bir tartışmaya yol açtı: Bir tarafta salgının yayılmasını engellemek için getirilen olağanüstü hal uygulamaları, diğer tarafta insan hakları ve bireysel özgürlüklerin kısıtlanması var.

Özellikle sağlık sisteminde ciddi kriz yaşayan Afrika ülkeleri, salgını önlemek için çok sert önlemler aldı. Bireyleri tek tek takip etmeye kadar varan bu önlemler, kıtadaki eski baskıcı yönetimleri hatırlatıyor.

İnsan hakları örgütleri, salgın sona erdikten sonra bu uygulamalar tamamen kaldırılmazsa, bu ülkelerdeki en temel haklara erişimin uzun vadede kısıtlanması riski olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor.





Yetkililer, sokağa çıkma kısıtlamaları, yasakları ve diğer topluluk kontrol etme yöntemlerinin hayat kurmayı hedeflediğini söylüyor. Ancak uygulamaların kendisi de, bazı hırslı güvenlik görevlilerinin can almasıyla sonuçlanabiliyor.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de çok katlı bir binanın üst katındaki balkonunda oyun oynayan 13 yaşındaki bir erkek çocuk, polis kurşunuyla hayatını kaybetti. Polis, bunun yanlışlıkla olduğunu duyurdu.

Ülkede üç kişi daha güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. Bunlardan biri, motosiklet sürerken polisin döverek öldürdüğü bir şofördü.

Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, Kenyalılara evlerinden çıkmama ve hükümetin aldığı önlemlere uyma çağrısı yaparken "Tüm Kenyalılardan güvenlik güçlerinin bazı aşırılıkları için özür dilerim" demekle yetindi.

"Uganda'da eşcinseller hedef alındı"

Kenya'nın komşusu Uganda'da da, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) polisi, yetkilerini aşarak sokakta meyve ve sebze satanları ve taksi şoförlerine aşırı şiddet uygulamakla suçladı.

Evsiz lezbiyenler, eşcinseller, biseksüeller ve translar için yapılan bir eylem sırasında da polis 23 kişiyi "virüsün yayılmasına yol açtıkları için" tutukladı.

HRW, "Salgına karşı alınan önlemlerde temel insan hakları merkeze alınmalı. Özellikle evsizler, sokak satıcıları gibi daha hassas durumda olanların hakları korunmalı" açıklaması yaptı.





Uganda'nın kuzeyinde Elegu kasabasında 38 kadını sopalarla döven ve çamura atan polislerden 10'una, eleştirilerin artması üzerine işkence suçlamasıyla soruşturma açıldı. Polisler henüz savunma vermedi.

Kıtada en yüksek sayıda Covid-19 hastasının görüldüğü ülke olan Güney Afrika'da da polis, 26 Mart'ta yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle en az 8 kişiyi öldürdü.

'Başkanın artık dolu bir silahı var'

Kıtadaki neredeyse her ülke koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. 10 binin üzerinde vaka tespit edildi. Sağlık sistemlerindeki kriz de hesaba katıldığında, salgınla ilgili kaygının neden bu kadar yüksek olduğu anlaşılabiliyor. Salgın durdurulamazsa, sağlık felaketine yol açabilir.

Ancak küresel izleme örgütü Freedom House, Covid-19'a karşı alınan önlemlerin de çok tehlikeli sonuçları olabileceği; uzatılarak krizden sonra başka amaçlar için kullanılabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Örneğin Gana'daki muhalif gruplar, devlet başkanına bireylerin hareketlerini kısıtlama yetkisi veren yeni yasa hakkında endişeli.

Muhalefetteki Ulusal Demokratik Kongre milletvekili Ras Mubarak, BBC'ye "Devlet başkanı halihazırda anayasa bulunan olağanüstü hal yasalarını uygularsa, 3 ayda bir parlamentoya gelip soruları yanıtlamak zorunda kalıyor, böylece milletvekilleri değerlendirme yapabiliyor. Biz başkanın bunu kullanmasını istedik." açıklaması yaptı:

"Ancak yeni yasa başkana içi dolu bir silah veriyor, insanların hareketlerini kısıtlamak dahil istediği zaman bunu kullanabilir."

Gana Adalet Bakanı Gloria Akuffo ise yeni yasayı savunuyor ve "Bu, halkın sağlığını korumak için getirilen bir yasa, sadece şu an değil gelecekte de ülkemizin karşı karşıya kalabileceği risklere karşı da bizi koruyor." diyor.

"Mükemmel zamanlama"

Benzer kaygılar diğer ülkelerde de dile getiriliyor.

Malawi'de de muhalefet, Devlet Başkanı Peter Mutharika'nın salgını "siyasi sorunlarını çözmek için kullandığını" söylüyor.

İnsan Hakları Savunucuları Koalisyonu lideri Gift Trapence, BBC'ye "Hükümet, iktidarda kalma süresini uzatmak için koronavirüsü kullanıyor" açıklaması yaptı.

Mutharika, geçen yıl iptal edilen seçimlerin yerine bu yıl temmuz ayında yeniden başkanlık için yarışacak. Seçimlerin öncesinde "ulusal felaket durumu" ilan etti ve yeni yasayla, kalabalık toplantıları yasaklama yetkisine sahip oldu. Muhalefet, bu yetkilerin uzun vadede siyasi amaçlarla kullanılmasından endişe ediyor.

Malawi Enformasyon Bakanı Mark Botomani ise, bu yorumları "Her zamanki gürültüler" olarak değerlendirdi.

Afrika'nın ikinci en kalabalık ülkesi Etiyopya'da da Ağustos ayında yapılması planlanan seçimler, belirsiz bir tarihe ertelendi ve olağanüstü hal yürürlüğe girdi.

Nobel ödüllü başbakan Ahmed Abiy, muhalefetin, seçimin ertelenmesi kararını tek başına aldığı eleştirilerinden sonra, bir sonraki adımın ne olacağına karar vermek için muhalefet liderleriyle görüştüğünü açıkladı.

Ancak bu durum da kaygıları gidermedi. Oromo Federal Kongresi, olağanüstü hal yasalarının kötüye kullanılacağından endişe ettiklerini söylüyor.

Amhara Ulusal Hareketi'nden Tahir Muhammed de, olağanüstü hal yasalarının çok muğlak olduğunu ve halkın "neyin yasak, neyin izinli olduğunu net bir şekilde bilmeye hakkı olduğunu" söylüyor:

"Hükümetin hala kendilerine siyasi çıkar sağlayacak adımlar atmaya odaklandığını görüyoruz. Şu an bile siyaset yapmaya devam ediyorlar."

Freedom House'dan Isabel Linzer ise, seçimlerin ertelenmesinin iyi bir fikir olduğu görüşünde:

"Bu durum her partiye daha iyi hazırlanma ve ülkede daha güvenilir bir seçim yürütülmesi şansı tanıyor".

Magufuli'yi eleştiren televizyon kanallarına ceza

İnsan hakları örgütlerini endişelendiren bir başka gelişme ise, salgın hakkında hükümetlerin resmi söylemine itiraz edenlerin hedef alınması oldu.

Tanzanya'da İletişim Düzenleme Birimi, üç televizyon kanalına, hükümetin salgınla mücadelesiyle ilgili yaptıkları haberlerin "yanlış olduğu" gerekçesiyle cezalandırdı.

Cezanın gerekçesinde detaylara girilmese de, bu kanallar, Devlet Başkanı John Magufuli'nin "Kiliseler açık kalacak çünkü koronavirüs bir kilisede hayatta kalamaz" sözlerini eleştiren haberler yapmıştı.





Uganda Gazeteciler için İnsan Hakları Ağı'ndan Robert Sempala'nın BBC'ye verdiği bilgiye göre, Uganda'da sokağa çıkma kısıtlamalarının halkı nasıl etkilediğine dair haberler yapan 10 gazeteci, polisler tarafından şiddete uğradı.

Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) de Güney Afrika'da yanlış bilginin cezalandırılması için yeni bir düzenleme getirdi.

CPJ'den Muthoki Mumo, "Eğer verilen bilgi yanlışsa cezalandırılmak yerine düzeltilmeli," dedi.

Cep telefonu takibi

Bazı ülkelerde de gizlilik hakları konusunda endişe var.





Kenya'da yetkililer, Covid-19 olduğundan şüphelenilen kişileri, 14 gün karantina kuralına uyup uymadığını kontrol etmek için takip edebiliyor.

Hükümet sözcüsü Cyrus Oguna, BBC'ye, "Bize söyledikleri yerde olup olmadıklarını bilmek istiyoruz. Mobil bir uygulama geliştiriyoruz, böylece her hareketleriyle ilgili detaylı bilgi sahibi olabileceğiz" açıklaması yaptı.

Ancak Kenyalı avukat ve gizlilik hakları uzmanı Mugambi Laibuta, takip edilen insanların bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğini, elde edilen verilerin nasıl saklanacağını ve ne için kullanılacağını açıklamak gerektiğini söylüyor.

Güney Afrika da mobil telefon şirketleriyle birlikte çalışarak Covid-19 hastalarıyla temas eden herkesin konum bilgilerini elde ediyor.

Hükümet, bunu yaparken telefon görüşmelerini dinlemediğini özellikle vurguluyor.

Birleşmiş Milletler'in Özgürlükler ve Haklar Raportörü David Kaye, hükümetlerin sağlık krizi sırasında olağanüstü önlemler almasının anlaşılabilir olduğunu söylüyor:

"Şu an tıbbi gözlem amaçlı yapılan takipler kesinlikle normal, bununla ilgili bir soru işareti yok."

Ancak Kaye, bu yetkinin kötü amaçla kullanılmaması için yeni düzenlemelerin yargı korumasında olması ve ne zaman biteceğinin de bilinmesi gerektiğini; böylece koronavirüs salgını sonrasında hala yürürlükte kalmayacağından emin olunması gerektiğini söylüyor.

Güney Afrika, eleştirileri dindirmek için bir adım attı ve eski bir savcı olan Kate O'Reagan'ı, tüm bu verilerin kullanımını takip etmesi için görevlendirdi. O'Reagan'ın, yeni uygulamalarda değişiklik önerme yetkisi de var.

Güney Afrika dijital haklar aktivisti Murray Hunter, bunun olumlu bir adım olduğunu ancak halkın yine de dikkatli olması gerektiğini söyledi:

"Bence her zaman çekincelerimiz olmalı. Her şeye şüpheyle yaklaşmak çok faydalı olur."





BBC
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haber
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Koronavirüs, dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı Haber
Koronavirüs, dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 Sonbaharı'nı bulur Haber
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 Sonbaharı'nı bulur
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar Haber
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
İsrail'de durumu ağır olan 6 vaka, kök hücre tedavisiyle iyileşti Haber
İsrail'de durumu ağır olan 6 vaka, kök hücre tedavisiyle iyileşti
Personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyup denize atladılar Haber
Personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyup denize atladılar
Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı
ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı
Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir
Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir
Dünya, koronavirüse yakalanan tüm hastaların iyileştiği ülkeyi izliyor
Dünya, koronavirüse yakalanan tüm hastaların iyileştiği ülkeyi izliyor
Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü'nden koronavirüs ilacı açıklaması: Heyecan verici haberler var
Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü'nden koronavirüs ilacı açıklaması: Heyecan verici haberler var
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir
Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı
Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı
ABD'li ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüsün tedavisi için yeni bir ilacın üzerinde çalışıyoruz, potansiyeli var
ABD'li ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüsün tedavisi için yeni bir ilacın üzerinde çalışıyoruz, potansiyeli var
İspanya'da son 24 saatte 683 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İspanya'da son 24 saatte 683 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi
New York Belediye Başkanı: Koronavirüste ölüm oranları siyahilerde ve Hispaniklerde daha fazla
New York Belediye Başkanı: Koronavirüste ölüm oranları siyahilerde ve Hispaniklerde daha fazla
İngiltere'de ekipman olmadığı için çöp poşeti giyen 3 hemşire, koronavirüse yakalandı
İngiltere'de ekipman olmadığı için çöp poşeti giyen 3 hemşire, koronavirüse yakalandı
New York Times'tan ortalığı karıştıran iddia: Koronavirüs Suud hanedanına sıçradı
New York Times'tan ortalığı karıştıran iddia: Koronavirüs Suud hanedanına sıçradı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
İngiliz model Linda Lusardi, koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
İngiliz model Linda Lusardi, koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti
New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi
Son Dakika: İspanya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 757 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: İspanya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 757 kişi daha hayatını kaybetti
Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti
Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti
İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu
İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu
Uzmanlar, henüz korona vakasının açıklanmadığı Türkmenistan için endişeli: Gerçeği saklıyor olabilirler
Uzmanlar, henüz korona vakasının açıklanmadığı Türkmenistan için endişeli: Gerçeği saklıyor olabilirler
İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti
İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mustafa Destici Alparslan Türkeş
Magazin Dilan Çıtak Demet Akalın Serdar Ortaç Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Futbolcu Araştırma Galatasaray
Şu an buradasınız: Afrika'da koronavirüs salgını önlemlerini uygulamak için yetkililer 'şiddete başvuruyor':... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 08:59:57. #1.15#
title