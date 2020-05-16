Afganistan'daki kadın doğum kliniği saldırısı: 'Anneleri öldürmeye geldiler'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Afganistan'daki kadın doğum kliniği saldırısı: 'Anneleri öldürmeye geldiler'

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir kadın doğum kliniğine düzenlenen saldırıda 24 yeni anne ile bebeklerinin öldürülmesi, ülkeyi derinden sarsmış durumda.

Afganistan'daki kadın doğum kliniği saldırısı: 'Anneleri öldürmeye geldiler'
16.05.2020 12:25 | Son Güncelleme: 16.05.2020 12:25

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir kadın doğum kliniğine düzenlenen saldırıda 24 yeni anne ile bebeklerinin öldürülmesi, ülkeyi derinden sarsmış durumda.

Uyarı: Yazının bazı bölümlerini rahatsız edici bulabilirsiniz

Saldırganlar ateş açmaya başlamadan önce Daştibarçi Hastanesi'ndeki birçok hastanın kaldığı diğer koğuşları geçip doğrudan kadın doğum kliniğine yönelmişler.

Frederic Bonnot'a göre bu bir rastlantı değil:

"Kadın doğum kliniğinde gördüğüm şey, annelerin sistematik biçimde öldürülmesiydi. Odadan odaya geçip yataklardaki kadınları vurdular. Her şeyin önceden planlandığı belliydi."

"Anneleri öldürmeye geşmişlerdi."

'Kelimeler bu acıyı anlatmaya yetmiyor'

Emine, saldırı başlamadan sadece iki saat önce doğmuştu.

Bibi Nazia ve kocası Rafiullah'ın üçüncü çocuklarıydı. Diğer oğulları ve kızları evdeydi.

Nazia, annesiyle birlikte hastaneye gitmiş ve Emine saat 08.00'de dünyaya gelmişti.

Ailenin sevinç içinde kutlamalar yapması gerekirdi. Ancak saat 10.00 sularında saldırı başladı.

Hastane yerleşkesi dışında bulunanlar patlama seslerini duydular. Aile üyeleri ve yakınları hastanede olanlar içeri koştu. Rafiullah da onların arasındaydı.

Rafiullah'ın kuzeni Hamdullah Hamidi BBC Peştuca Servisine konuşurken "Bir o yana bir bu yana koşturdu… Ama bir şey yapamadı. Kimsenin içeri girmesine izin vermediler" diyerek o anları anlattı.

Hastanenin içinde üç silahlı kişi 55 yataklı kadın doğum kliniğindeydi. Klinik 2014 yılından bu yana Sınır Tanımayan Doktorlar tarafından işletiliyordu.


haberler.com/haber/2020/05/16/afganistan-daki-kadin-dogum-klinigi-saldirisi-2-13228986_o.jpg"/>


Saldırı sırasında 26 anne ve anne adayı klinikteydi. 10'u kaçmayı başardı. Bibi Nazia ve yeni doğmuş bebeği Emine o kadar şanslı değildi.

Saldırıda öldürülen 16 anneden üçü doğumhanedeyken, bebekleri hala karınlarındayken vuruldular.

Bibi Nazia, öldürülen diğer sekiz anne arasındaydı. İki saat önce doğmuş olan Emine, bacaklarından vuruldu, saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.

Beş bebek daha saldırıda yaralandı. İki küçük çocuk ise öldürüldü… Bir de ebe.

Hatice adlı bir kadın Reuters haber ajansına konuşurken silahlı saldırganlardan birisinin silahının namlusunu kendisine doğrulttuğunu ama sonra başka yöne dönüp iki kişinin üzerine ateş açtığını anlattı.

Afganistan'ın dünyanın kalanının tahayyül dahi edemeyeceği yoğunlukta şiddet olaylarına alışık olduğu doğru.

BBC'nin geçen yıl yaptığı bir araştırma, Ağustos ayı boyunca ülkede her gün ortalama 74 erkek, kadın ve çocuğun saldırılarda öldürüldüğünü ortaya koymuştu.

Öldürülenlerin beşte biri sivillerdi.


haberler.com/haber/2020/05/16/afganistan-daki-kadin-dogum-klinigi-saldirisi-3-13228986_o.jpg"/>


Daştibarçi Hastanesi'ne düzenlenen saldırıdan sadece birkaç saat sonra Nangahar bölgesinde bir polis için düzenlenen cenaze törenine bombalı saldırı düzenlenmiş ve 32 kişi öldürülmüştü.

Kuzeydeki Balkh bölgesinde ise ABD'nin düzenlediği hava operasyonlarında en az 10 kişi ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Bölge sakinleri ve Taliban, ABD hava saldırısında sadece sivillerin öldürüldüğünü söylüyor.

Tüm bunlar, ülke bir yandan barış sürecinde ilerlerken yaşandı.

ABD hükümeti Şubat ayında Taliban ile 18 yıldır devam eden silahlı çatışmaşarı bitirmeyi amaçlayan bir anlaşma imzalamıştı.

Anlaşmaya göre Taliban merkezi Afgan hükümeti ile görüşmelere başlayacaktı. Bugüne kadar herhangi bir görüşme yapılmadı. Taliban müzakereleri reddetmeye devam ediyor.

Ülke ise şiddet olaylarıyla sarsılmayı sürdürüyor. Olası bir barış anlaşması şu an için pek de mümkün değil.

Hastane saldırısının ardından Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban ve diğer silahlı örgütlere yönelik operasyonlara yeniden başlanması emrini verdi.

Cumhurbaşkanı Gani, militan örgütleri ateşkes çağrılarına uymamakla suçluyor.

Şu ana kadar kadın doğum kliniğine düzenlenen saldırıyı üstlenen bir örgüt olmadı.

Ancak ABD'nin Afganistan Büyükelçisi Zalmay Khalilzad, saldırıdan IŞİD'i sorumlu tuttu ve örgütün son aylarda ivme kazanan barış görüşmelerini baltalamaya, mezhep çatışmalarını körüklemeye çalıştığını söyledi.

Bu sözler Salı günü düzenlenen saldırının kurbanları ve onların yakınları için çok bir şey ifade etmiyor. Bir büyükanne, saldırıda hayatını kaybetmiş torununu yerden kaldırırken, altı yıl boyunca Sınır Tanımayan Doktorlar için çalışmış bir ebenin yakınları yas tutarken, saldırıdan kurtulanlar militanların açtığı ateşi çaresizce dinlemekten başka bir şey yapamazken siyasilerin telkinlerini düşünmüyorlar.

Saldırıdan kurtulan bebekler, Kabil'de Türkiye'nin destekleriyle açılmış olan Atatürk Hastanesi'ne nakledildiler.


haberler.com/haber/2020/05/16/afganistan-daki-kadin-dogum-klinigi-saldirisi-4-13228986_o.jpg"/>


Hastane önünde toplanan aileler, bebeklerin isimlerinin okunmalarını bekliyor, kendi çocuklarının hala hayatta olduğunu duyabilmek için dualar ediyorlardı.

Anneleri ölen bebekleri evlat edinmek isteyen kadınlar ile bebeklerin yakınları arasında bazen tartışmalar da yaşandı.

Küçük Emine şimdi başka bir hastanede tedavi ediliyor. Bir kez ameliyat edildi. İki ameliyata daha girmesi gerekecek. Doktorlar, vurulan bacağını kurtarmayı umuyor ama ameliyatların işe yarayacağından emin değiller.

Emine'nin ailesi yeni doğan kızlarının bacağı kesilmesinden korkuyor. Engelli bir kızın Afganistan'da büyümesi kolay değil.

Herkes ülke barış sürecinde ilerlerken neden bu kadar vahşi bir saldırı düzenlendiğini anlamaya çalışıyor.

Hamdullah Hamidi, "19, 20 yıldır insanlar katliamların son bulması için seslerini duyurmaya çalışıyor… Ama saldırılar bitmedi. Bu insanlar bizleri katliamları durdurmayacak" diyor.

BBC

Dünya Manşet

Haberler

ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu Haber
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
Tam 1.200 tane! Yeryüzünün cenneti sular altında kalacak Haber
Tam 1.200 tane! Yeryüzünün cenneti sular altında kalacak
ABD Donanması'na bağlı USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası korkusu yaşanıyor Haber
ABD Donanması'na bağlı USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası korkusu yaşanıyor
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü Haber
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
Saldırıda yetim kalan bebekleri emziren Afgan kadın, görenlere duygu dolu anlar yaşattı Haber
Saldırıda yetim kalan bebekleri emziren Afgan kadın, görenlere duygu dolu anlar yaşattı
Bilgisayar korsanı, Zoom üzerindeki İncil dersini ele geçirip cinsel içerikli film izletti Haber
Bilgisayar korsanı, Zoom üzerindeki İncil dersini ele geçirip cinsel içerikli film izletti
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun
İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu
İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi
Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti
Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti
İngiltere'de koronavirüs ölümleri 34 bine İtalya'da 32 bine dayandı
İngiltere'de koronavirüs ölümleri 34 bine İtalya'da 32 bine dayandı
AB Adalet Divanı, Macaristan'ın mülteci uygulamasını yasa dışı buldu
AB Adalet Divanı, Macaristan'ın mülteci uygulamasını yasa dışı buldu
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir
DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir
Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir
ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle KDV'yi yüzde 15'e çıkaran Suudi Arabistan'da son durum
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle KDV'yi yüzde 15'e çıkaran Suudi Arabistan'da son durum
Brezilya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı en yüksek düzeyine çıktı
Brezilya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı en yüksek düzeyine çıktı
Rus vatandaşları, referandumda posta ve internet yoluyla oy kullanabilecek
Rus vatandaşları, referandumda posta ve internet yoluyla oy kullanabilecek
Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı
Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi
ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Devlet Bahçeli Berat Albayrak Mustafa Destici
Magazin Sinan Özen Şeyma Subaşı Jennifer Lopez Michael Jackson
Spor Can Bartu Lionel Messi Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ivan Obradovic
Daha Fazla Aydın Ali Koç İngiltere Instagram
Şu an buradasınız: Afganistan'daki kadın doğum kliniği saldırısı: 'Anneleri öldürmeye geldiler' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 13:05:37. #1.14#
title