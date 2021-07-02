Afganistan: "ABD ve NATO birlikleri Bagram Askeri Hava Üssü'nü tahliye etti"

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Fawad Aman, ABD ve NATO güçlerinin Bagram Askeri Hava Üssü'nden ayrıldığını ve ABD'nin üssü Afgan hükümet birliklerine teslim ettiğini duyurdu.

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Fawad Aman, ABD ve NATO güçlerinin Bagram Askeri Hava Üssü'nden ayrıldığını ve ABD'nin üssü Afgan hükümet birliklerine teslim ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'dan geri çekilme kararı kapsamında tahliye çalışmalarına devam eden ABD ve NATO birlikleri, ABD'nin Afganistan'daki en büyük askeri üssünü tahliye etti. Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Fawad Aman tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, tüm ABD ve NATO güçlerinin Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarında yer alan Bagram Askeri Hava Üssü'nü tahliye ettiğini söyledi. ABD'nin ülkedeki en büyük üssünü Afgan hükümet birliklerine teslim ettiğini bildiren Aman, "Tüm koalisyon ve ABD birlikleri dün gece saatlerinde Bagram Hava Üssü'nden ayrıldı. Üs, Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Kuvvetleri'ne (ANDSF) devredildi. ANDSF, üssü koruyacak ve terörle mücadelede kullanacak" ifadelerini kullandı.

Taliban geri çekilmeyi olumlu karşıladı

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, olayı "olumlu bir adım" olarak nitelendirerek, yabancı güçlerin ülkenin her yerinden geri çekilmesi çağrısında bulundu. Açıklamasında, Taliban'ın ABD'nin Bagram Hava Üssü'nden çekilmesini olumlu karşıladığını kaydeden Mücahid, "Tüm ABD güçlerinin Bagram'dan tahliyesini olumlu bir adım olarak görüyoruz ve yabancı güçlerin ülkenin her yerinden çekilmesini istiyoruz. Bu, hem onların, hem de Afganların çıkarınadır. Afganlar, yabancı güçlerin tamamen geri çekilmesiyle barış ve güvenliğe daha da yaklaşabilirler" ifadelerini kaydetti.

Biden, çekilmeyi 14 Nisan'da duyurmuştu

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da ABD'nin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan geri çekilmeye başlayacağını ve tam çekilmenin Dünya Ticaret Merkezi, İkiz Kuleler ve Pentagon'a yönelik terör saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. ABD'nin ardından NATO tarafından yapılan açıklamada ise, "Birliklerimiz birlikte Afganistan'a gitti, şimdi birlikte çıkıyoruz" denilmişti. ABD'nin Afganistan'da 2 bin 500 civarında askeri ve 18 bine yakın sözleşmeli personeli bulunuyor. NATO'nun ise Afganistan'da 7 bin 500 civarında askeri bulunuyor.

Öte yandan, Kabil'in yaklaşık 50 km kuzeyinde bulunan Bagram Hava Üssü, yaklaşık son 20 yıldır Afganistan'da ABD ve NATO birliklerinin ana askeri üssü olarak hizmet veriyordu. Ayrıca koalisyon güçleri, son aylarda Afganistan'daki 9 askeri üssünün çoğunu Afgan hükümetine devretmiş, belirtilmeyen sayıda ABD ve NATO kuvvetinin ise, Afganistan'daki tüm birliklerin ülkeyi terk etmesi öncesinde Kabil'in merkezinde bir üstte kaldığı ifade edilmişti. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı