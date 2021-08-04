Afet bölgesine giden Müge Anlı, evleri yanan köy halkını ziyaret etti
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Afet bölgesine giden Müge Anlı, evleri yanan köy halkını ziyaret etti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Yıllardır ATV ekranlarında program yapan ünlü televizyoncu Müge Anlı, yangın felaketinin devam ettiği Antalya'ya gitti. Evleri yanan vatandaşları ziyaret eden Anlı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak küle dönen Gündoğmuş köyünü de gösterdi.

Türkiye'nin dört bir yanında devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahalelere devam ediyor. Ünlü isimlerde yangında zarar gören vatandaşları tek tek ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sevilen sunucusu Müge Anlı da Antalya'ya giderek afetzedeleri ziyaret etti.

AFETZEDELERİ ZİYARET ETTİ

Bölgeye Müge Anlı Aşevi aracı kurduran ve vatandaşlara yemek dağıttıran Müge Anlı, yangın felaketinden en çok zarar gören Antalya'nın Gündoğmuş ilçesini ziyaret etti. Yaptığı yardım kampanyalarıyla takdir toplayan Müge Anlı, yangından zarar gören köylülerle sohbet etti.

Afet bölgesine giden Müge Anlı, evleri yanan köy halkını ziyaret etti

KÜLE DÖNEN MEZARLIKLA TÜRK BAYRAĞI VE ŞEHİT MEZARI ZARAR GÖRMEDİ

Yangınların devam ettiği bölgede gezen Anlı, küle dönen bir mezarlıkla yanmayan şehit mezarı ve Türk Bayrağı'nı görünce duygusal anlar yaşadı. O anları takipçileriyle paylaşan ünlü sunucu "Yanmamış, kurban olduğum Allah'ım" dedi.

Afet bölgesine giden Müge Anlı, evleri yanan köy halkını ziyaret etti

"YEŞİL CENNETİN TOPRAKLARI KÜL DENİZİNE DÖNMÜŞ"

Instagram hesabında 2,2 milyon takipçisi bulunan Müge Anlı, bölgede çektirdiği fotoğrafları paylaşarak "Yangın felaketinin maalesef devam ettiği Antalya Gündoğmuş'un köylerini ziyaret ettik. Yeşil cennetin toprakları kül denizine dönerken, endişe içinde yanan köylerinin, yiten anılarının yasını tutan köylülerimize moral olmak istedik. Rabbim insanüstü bir güçle çalışan başta itfaiye olmak üzere tüm görevlilere yardım etsin. Tek dileğimiz alevlerin bir an önce sönmesi" dedi.

Afet bölgesine giden Müge Anlı, evleri yanan köy halkını ziyaret etti
Afet bölgesine giden Müge Anlı, evleri yanan köy halkını ziyaret etti
Afet bölgesine giden Müge Anlı, evleri yanan köy halkını ziyaret etti
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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