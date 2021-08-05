Afet bölgesine giden Gamze Özçelik'ten duygulandıran paylaşım: Tek kalınca ağlama krizlerine giriyorum
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Afet bölgesine giden Gamze Özçelik'ten duygulandıran paylaşım: Tek kalınca ağlama krizlerine giriyorum

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Afet bölgesi ilan edilen Antalya Manavgat'a giden Gamze Özçelik, Haluk Levent ile bölge halkına yardım etmeye başladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özçelik, "Gittiğim bölgelerde duygularımı bastırıyorum. Kaç kez biliyorum uçaktan inip arabama bindiğimde ağlama krizlerine girdiğimi" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanında devam eden yangınlara karadan ve havadan müdahalelere devam ediyor. Umudu Koşanlar Derneği'nin kurucu Gamze Özçelik ise AHBAP Derneği'nin başkanı Haluk Levent ile Antalya Manavgat'a giderek afetzedeler için yardım toplamaya ve dağıtmaya başladı.

"ÇOK BÜYÜK BİR DURUMLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Afet bölgesinde olan Gamze Özçelik ise sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yaparak son gelişmeleri aktarıyor. Haluk Levent ve AFAD Başkanı Hamza Taşdelen ile bir karesini paylaşan Özçelik, "Yaşadığımız afetle mücadelede canla başla çalışan tüm birimlerimizden, vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. İnanın çok büyük bir durumla mücadele ediyoruz. Koordine olmak, birlik beraberliklehareket etmek, sağduyulu davranmak çok önemli" dedi.

Afet bölgesine giden Gamze Özçelik'ten duygulandıran paylaşım: Tek kalınca ağlama krizlerine giriyorum

"AĞLAMA KRİZLERİNE GİRİYORUM"

Yanan bölgelerdeki vatandaşların yanına gittiğinde zor anlar yaşadığını söyleyen Gamze Özçelik, bir paylaşım daha yaparak şunları söyledi: "Bazen gittiğim bölgelerde kontrolü kaybetmeyip, doğru kararlar verebilmek için duygularımı bastırdığımı fark ediyorum. Hatta kendim bile anlayamıyorum bazen ne kadar etkilendiğimi. Ta ki kendimle baş başa kalana dek. Kaç kez biliyorum uçaktan inip arabama bindiğimde ağlama krizlerine girdiğimi... Şimdi devam eden yangınsa, içimde büyümeye devam ediyor ve sanırım hiç sönmeyecek..."

Afet bölgesine giden Gamze Özçelik'ten duygulandıran paylaşım: Tek kalınca ağlama krizlerine giriyorum
Afet bölgesine giden Gamze Özçelik'ten duygulandıran paylaşım: Tek kalınca ağlama krizlerine giriyorum
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Afet bölgesine giden Gamze Özçelik'ten duygulandıran paylaşım: Tek kalınca ağlama krizlerine giriyorum - Haberler Magazin
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