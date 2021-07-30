'AFAD Eğitim Çadırı' Battalgazi Belediyesi Önünde Açıldı

Battalgazi Belediyesi ve Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından vatandaşlardaki afet bilicini arttırmak amacıyla Belediye hizmet binası önüne 'Afet Eğitim' çadırı kuruldu.

Battalgazi Belediyesi ve Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından vatandaşlardaki afet bilicini arttırmak amacıyla Belediye hizmet binası önüne 'Afet Eğitim' çadırı kuruldu. Afet bilincini arttırmak amacıyla kurulan afet eğitim çadırını ziyaret eden vatandaşlara, deprem başta olmak üzere doğal afetlere ve yangınlara karşı alınması gereken önlemler ile davranış biçimleri anlatılıyor.

AFAD Müdürü Türker: "Eğitimlerimiz Aralıksız Devam Ediyor"

Malatya'da eğitimlere aralıksız devam ettiklerinin altını çizen Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker, şunları söyledi: "İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla 2021 yılını Afet Eğitim ve Farkındalık yılı olarak ilan etmesiyle birlikte eğitim seferberliğimize Ocak ayından itibaren devam ediyoruz. Bu vesile ile gerek kamu kurum ve kuruluşlarımız, gerekse sivil toplum örgütlerimiz ile birlikte toplumun değişik kesimleri ve okullarımızla koordinasyon halinde konuyla ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme çalışmalarımız devam etmekte. Bugünde Battalgazi Belediye'mizin katkıları ve destekleriyle kurmuş olduğumuz eğitim çadırımızda, vatandaşlarımıza bilgilendirme yapıyoruz. "

Başkan Güder: "Toplum Olarak Afetlere Karşı Tedbirli Olmalıyız"

Farkındalık faaliyetlerinin artarak devam etmesi gerektiğinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "İçinde bulunduğumuz yıl Afet Farkındalık Yılı. Deprem, sel, heyelan, yangın ve diğer birçok afet türlerine karşı toplumumuz tedbirli olmalıdır. Bu tedbirin temelinde de afetlere karşı bilinçli bir toplum inşa etmek vardır. Böylesine önemli bir faaliyeti Battalgazi'de başlatmış olmanın memnuniyetini ifade etmek istiyorum. Malumunuz 2020 yılında bir afet yaşadık ve afet konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığımızı gördük. Vatandaşlarımızı bilinçlendirme eğitimlerimize aralıksız şekilde devam etmeliyiz. Doğal afetler esnasında ve sonrasında neler yapmamız gerektiğini çok iyi bilmeliyiz. Battalgazi Belediyesi olarak farkındalığı arttırmak için üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız. Toplumda afet farkındalığının gelişmesi ve afet risklerinin azaltılması konusunda İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatıyla 2021 yılının Afet Eğitim Yılı ilan etmesi sebebiyle kendisine şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Baruş: "Hedefimiz 500 Bin Kişiye Bu Eğitimlerin Verilmesi"

Hedeflerinin bu eğitimlerden 500 bin kişiyi yararlandırmak olduğunu aktaran Vali Aydın Baruş, "Sizlerin de bildiği gibi Türkiye'miz önemli fay hatları üzerinde yer alması bakımından sık sık depremlere maruz kalan bir konumda yer alıyor. Bugün hep birlikte yaşıyoruz ülkemizde orman yangınları var. Karadeniz'de sel baskınları var. Deprem zaten bu ülkenin her zaman gündeminde. Malumunuz Malatya olarak ta 24 Ocak 2020'de bir deprem yaşadık. Bu bakımdan gerek kamu kurumlarımızın gerekse vatandaşlarımız olarak bu afetlere hazırlıklı olmamız lazım ki, bu afetlerden en az zararla çıkabilelim. Onun içinde afet konusunda farkındalığın arttırılmasına ihtiyacımız var. Bu münasebetle İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla, 2021 yılı Türkiye afet eğitim yılı olarak ilan edildi ve bütün bağlı teşkilatları, valiliklerimize, kaymakamlıklarımıza ve afet müdürlüklerimize, vatandaşlarımızdaki farkındalığı arttırmak amacıyla eğitim vermesi yönünde talimat verildi. Bu talimatlar üzerine bizlerde Malatya'da koordineli bir şekilde eğitimlerimizin startını verdik. 2021 yılı başından itibaren Malatya'mızda eğitim faaliyetlerine ağırlık verildi ve bu kapsamda çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyoruz. İlimiz nüfusunu göz önüne aldığımızda, 500 bin kişiden fazla vatandaşımıza bu eğitimleri vermeyi hedefliyoruz. Eğitim çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar 470 muhtarımıza ve bin 12 azamıza eğitim verildi. Bu eğitim çalışmaları çerçevesinde yine askeri birliklerdeki personellerimize bu eğitimleri verdik. Diğer taraftan emniyet teşkilatımızda çalışan polis memurlarımıza, çarşı ve mahalle bekçilerimize yönelik eğitimlerimiz devam ediliyor. Yine müftülüklerimiz aracılığıyla camilerimizde duyurular yapıldı. Milli Eğitim düzeyinde 165 okulumuzda, 47 bin 388 öğretmen, veli ve öğrencilerimize bu eğitimler verildi. Organize sanayi bölgemizde yangın konusunda eğitim çalışmalarına ağırlık verdik. Bugüne kadar 62 işletmemizde, 6 bin 54 çalışanımız yangın önleme, söndürme ve tahliye eğitimleri aldı. Belediyelerimizde ise eğitimlerimiz devam ediyor. İnşallah yılsonuna kadar hedeflediğimiz rakama ulaşacağız. Bu alanda herkesin bu eğitimlerden faydalanmalarını öneriyorum. Battalgazi Belediyemiz ve AFAD İl Müdürlüğümüzün güzel bir iş birliğinin neticesi olarak bu afet eğitim çadırlarını açıyor. Afet eğitim çadırımızda hem belediye çalışanlarımız hem de buraya gelen vatandaşlarımız afet konusunda farkındalık sahibi olacaklar. Tekrar bu afet eğitim çalışmasının hayırlı vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre