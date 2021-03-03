AFAD, afet öncesi eğitimlere hız verdi; hedef 300 bin kişiye ulaşmak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AFAD, afet öncesi eğitimlere hız verdi; hedef 300 bin kişiye ulaşmak

03.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:35
AFAD, afet öncesi eğitimlere hız verdi; hedef 300 bin kişiye ulaşmak

KÜTAHYA İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), yaşanabilecek afetler öncesi eğitimlere hız verdi.

KÜTAHYA İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), yaşanabilecek afetler öncesi eğitimlere hız verdi. Bu yılın eğitim yılı olarak belirlendiğini kaydeden AFAD Kütahya İl Müdürü Ahmet Ali Artun, "Kütahya'da 2021 yılında yaklaşık 300 bin vatandaşımıza afet farkındalık eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Bu kampanya başladığından bu yana yaklaşık 9 bin 500 vatandaşımıza afet farkındalık eğitimi verdik" dedi.

AFAD, Kütahya'da çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Doğal afetlerden kayıp vakalarına, trafik kazalarından kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere kadar birçok alanda faaliyet gösteren AFAD, meydana gelen olaylarda halkın can ve mal güvenliğinin korunması için de eğitimleri aralıksız sürdürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından ilan edilen '2021 Afet Eğitim Yılı' kapsamında kentte 9 bin 500 kişiye eğitim verildi.

'365 GÜN 24 SAAT GÖREV BAŞINDAYIZ'AFAD il müdürlüklerinin 365 gün 24 saat görev başında olduğunu ifade eden AFAD Kütahya İl Müdürü Ahmet Ali Artun, 2020 yılı içerisinde arama kurtarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kayıp vakaları, sıkışmalı trafik kazaları, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN), su altı ve su üstü olayları gibi toplam 55 vakaya müdahale ettiklerini, birçok vatandaşın canlı kurtarılmasını sağladıklarını belirten Artun, Elazığ ile İzmir depremlerinin yanı sıra Giresun'da meydana gelen sel felaketinde de etkin rol oynadıklarını söyledi.İLLERDE İRAP ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR2021 yılında en önemli hedeflerinden birinin afetlerden önce alınacak önleyici tedbirleri içeren Afet İl Risk Azaltma Planı (İRAP) çalışmaları olduğunu belirten Ahmet Ali Artun, "Bunun için teknik ekibimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Tüm Kütahya'yı harekete geçirecek, burada afete dönüşebilecek tehlikelerin, bunlarla ilgili sorumlu ve sorumlulukların belirlenip, eylem planına dönüştürülmesinin ardından tehlikelerin afete dönüşmeden önlenmesini sağlayacak bir çalışma yapıyoruz. Planlamamız devam ediyor" dedi.'HEDEF 300 BİN KİŞİYE ULAŞMAK'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından ilan edilen '2021 Afet Eğitim Yılı' projesine değinen Artun, yıl sonuna kadar 300 bin kişiye afet öncesi eğitimi vermeyi hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

"Biz toplumsal afet farkındalığının yükseltilmesine çok önem veriyoruz. Kütahya Valimiz Ali Çelik'in himayelerinde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yerine getiriyoruz. Kütahya'da 2021 yılında yaklaşık 300 bin vatandaşımıza afet farkındalık eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Bu kampanya başladığından bu yana yaklaşık 9 bin 500 vatandaşımıza afet farkındalık eğitimiyle ilgili ulaştık. Yıl içerisinde bu sayının hedeflediğimiz 300 bin rakamına ulaşması için paydaş kurumlarımızdan eğitmen desteği alarak, her vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz. İl merkezimiz, ilçelerimiz ve köylerimize kadar uzanarak, ortak afet kültürünün oluşturulması, afetlerden önce bireysel anlamda alınabilecek tedbirlerle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirerek afetin olumsuz etkilerini en aza indirmeyi hedefliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı da AFAD İl Müdürlüğümüz tarafından düzenlenecek eğitimlere katılmaya davet ediyorum."


AFAD, afet öncesi eğitimlere hız verdi; hedef 300 bin kişiye ulaşmak
AFAD, afet öncesi eğitimlere hız verdi; hedef 300 bin kişiye ulaşmak
AFAD, afet öncesi eğitimlere hız verdi; hedef 300 bin kişiye ulaşmak
AFAD, afet öncesi eğitimlere hız verdi; hedef 300 bin kişiye ulaşmak
AFAD, afet öncesi eğitimlere hız verdi; hedef 300 bin kişiye ulaşmak
AFAD, afet öncesi eğitimlere hız verdi; hedef 300 bin kişiye ulaşmak
AFAD, afet öncesi eğitimlere hız verdi; hedef 300 bin kişiye ulaşmak
AFAD, afet öncesi eğitimlere hız verdi; hedef 300 bin kişiye ulaşmak
AFAD, afet öncesi eğitimlere hız verdi; hedef 300 bin kişiye ulaşmak
AFAD, afet öncesi eğitimlere hız verdi; hedef 300 bin kişiye ulaşmak
AFAD, afet öncesi eğitimlere hız verdi; hedef 300 bin kişiye ulaşmak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Cansu Dere İrem Derici Sedat Kapurtu
Spor Ali Koç Erol Bulut Rıza Çalımbay Mustafa Yumlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AFAD, afet öncesi eğitimlere hız verdi; hedef 300 bin kişiye ulaşmak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 10:35:34. #1.14#
title