Adıyaman'ın geleneksel yemekleri nelerdir? Adıyaman'da gezilecek yerler nerelerdir? Adıyaman iklimi ve bitki örtüsü
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Adıyaman'ın geleneksel yemekleri nelerdir? Adıyaman'da gezilecek yerler nerelerdir? Adıyaman iklimi ve bitki örtüsü

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Adıyaman'ın geleneksel yemekleri nelerdir? Adıyaman'da gezilecek yerler nerelerdir? Adıyaman iklimi ve bitki örtüsü
12.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:15

Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kurulmuş bir ildir. Adıyaman nüfusu 2019 yılına göre 626.465'dir. Bu nüfus, 316.112 erkek ve 310.353 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,46 erkek, %49,54 kadındır. Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa illeri ile sınırı vardır. Adıyaman ovalık oldu için iki farklı iklim tipi görülmektedir.

ADIYAMAN İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

Kuzeyi dağlık, Güneyi ovalık olduğu için iki farklı iklim görülmektedir. Kuzeyde bulunan Çelikhan ile Gerger ilçesinin bir kısmı Doğu Anadolu Bölgesi iklim özelliklerini taşımaktadır. batıda bulunan Gölbaşı ile Besni ilçesinin bir kısmı ise Akdeniz Bölgesi iklimine sahiptir. Kuzey bölgede yer alan alanlar kışları soğuk, yazlar ise sıcak ve kurak geçer. Adıyaman, Güneydoğu Anadolu'nun en yeşil ilidir. Ormanlık arazi % 17'dir. Yüksek kesimlerde çam görmek de mümkündür.

ADIYAMAN'DA GEZİLECEK YERLER

Cendere Köprüsü: Köprü muhteşem bir kanyondan akan çayın iki tarafını birleştirdiği için bu isim verilmiştir. Köprü iki kemerden oluşur ve her biri tonlarca ağırlıktadır. 7 metre genişliğinde, 30 metre yüksekliğinde ve 120 metre uzunluğundadır.

Adıyaman'ın geleneksel yemekleri nelerdir? Adıyaman'da gezilecek yerler nerelerdir? Adıyaman iklimi ve bitki örtüsü

Perre Antik Kenti:Bu kent kervanlar, yolcular ve ordular tarafından dinlenme yeri olarak kullanıldığı anlatılmaktadır.Burada bulunan kaya mezarları kayalıklar içine oyularak yapılmıştır ve harika görünüme sahiptirler.

Adıyaman'ın geleneksel yemekleri nelerdir? Adıyaman'da gezilecek yerler nerelerdir? Adıyaman iklimi ve bitki örtüsü

Nemrut Dağı: Kommagene Kralı I. Antiochos tarafından tanrılara minnettarlığını göstermek için yaptırmıştır. Oldukça iyi korunmuş heykeller,8-10 metre yüksekliktedir. Nemrut Dağı Ören Yeri 1987 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmıştır.

Adıyaman'ın geleneksel yemekleri nelerdir? Adıyaman'da gezilecek yerler nerelerdir? Adıyaman iklimi ve bitki örtüsü

Vijne Köprüsü: Adıyaman Gölbaşı İlçesi'nde yer alır. Köprü Tut İlçesine geçişi sağlamaktadır.

Adıyaman'ın geleneksel yemekleri nelerdir? Adıyaman'da gezilecek yerler nerelerdir? Adıyaman iklimi ve bitki örtüsü

Tut Ulu Cami: Düzgün kesme taştan yapılmış minareye sahip caminin doğu ve güney cephe beden duvarları da kesme taştan yapılmıştır. Hacı Hasan tarafından 1736-1737 yıllarında yaptırılmıştır.

Adıyaman'ın geleneksel yemekleri nelerdir? Adıyaman'da gezilecek yerler nerelerdir? Adıyaman iklimi ve bitki örtüsü

Nemrut Dağı Doğu Terası: Yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki tahtlar üzerinde sıralar halinde oturmuş dev kral ve tanrı heykelleri yer alır. Güneşin doğuşunu bu terastan mutlaka izlemelisiniz.

Adıyaman'ın geleneksel yemekleri nelerdir? Adıyaman'da gezilecek yerler nerelerdir? Adıyaman iklimi ve bitki örtüsü

ADIYAMAN GELENEKSEL YEMEKLERİ NELERDİR?

Çiğ Köfte: Her yerde yiyebileceğiniz, fakat merkezi Adıyaman'da yenmesi gereken bir lezzettir.

Adıyaman'ın geleneksel yemekleri nelerdir? Adıyaman'da gezilecek yerler nerelerdir? Adıyaman iklimi ve bitki örtüsü

Semsek: Hamur çeşitli hazırlanmış harçlar ile pişirilir.

Kete

Balcanı Dev: Bulgur, ayran, patlıcan ve tereyağı karışımı ile yapılır.

Adıyaman'ın geleneksel yemekleri nelerdir? Adıyaman'da gezilecek yerler nerelerdir? Adıyaman iklimi ve bitki örtüsü

Tene helvası: Pekmez ile yapılan helva çeşididir.

Şilke

İçli Köfte

Adıyaman'ın geleneksel yemekleri nelerdir? Adıyaman'da gezilecek yerler nerelerdir? Adıyaman iklimi ve bitki örtüsü

Mıkla

Patlıcan Çorbası

ADIYAMAN HAKKINDA BİLİNMEYENLER

-Adıyaman ülkemizdeki ve dünyadaki en kadim yerleşim alanlarındandır.

-Birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

-Adıyaman'da tam 25 farklı üzüm türünden verim sağlanmaktadır.

-Hayvancılıkta genel olarak kıl keçisi tercih edilmektedir.

-Yeraltı kaynakları bakımından zengin değildir.

ADIYAMANLI ÜNLÜLER

Latif Doğan

Hüseyin Bulgan

Ferman Toprak

Furkan Aksoy

Ahmet Kaya

Zara

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