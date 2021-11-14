Yine Adana, yine baba-oğul cinayeti! Tartıştığı babasını banyoda boğazını keserek öldürdü

SEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, sabah saatlerinde 5 katlı apartmanın 3. katından kavga sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

BANYODA BABASININ BOĞAZINI KESMİŞ

Olay yerine gelen ekipler kapıyı açtırdığında Cabbar Dede Kürçe'nin boğazı kesilerek öldürüldüğünü gördü. Cinayeti ise oğlu Sefa Kürçe'nin işlediği belirlendi. Banyoda babasının boğazını kestikten sonra evde bekleyen Kürçe polis tarafından gözaltına alındı.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Zanlı polis tarafından götürülürken kız kardeşi tepki gösterdi. Olay yerine gelen Kürçe'nin eşi ve çocukları gözyaşlarına boğuldu. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna götürülürken, zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

BENZER DURUM YAŞANMIŞTI

Adana'da geçtiğimiz perşembe günü de sulama kanalında torba içinde ceset bulunmuş daha sonra bu kişinin babası tarafından boğazı kesilerek öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Son Dakika Haberleri

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