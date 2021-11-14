Yine Adana, yine baba-oğul cinayeti! Tartıştığı babasını banyoda boğazını keserek öldürdü
Adana'da bir şahıs, tartıştığı babasını evinin banyosunda boğazını keserek öldürdü. Kavga seslerini duyan komşuları ihbarda bulunurken, daireye giren ekipler babanın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası katil zanlısı evlat gözaltına alınırken, ailesi ise gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan benzer bir olay daha yine Adana'da yaşanmıştı. Madde bağımlısı oğlunu boğazını keserek öldüren baba, cansız bedenini su kanalına atmıştı.
SEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, sabah saatlerinde 5 katlı apartmanın 3. katından kavga sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler kapıyı açtırdığında Cabbar Dede Kürçe'nin boğazı kesilerek öldürüldüğünü gördü. Cinayeti ise oğlu Sefa Kürçe'nin işlediği belirlendi. Banyoda babasının boğazını kestikten sonra evde bekleyen Kürçe polis tarafından gözaltına alındı.
Zanlı polis tarafından götürülürken kız kardeşi tepki gösterdi. Olay yerine gelen Kürçe'nin eşi ve çocukları gözyaşlarına boğuldu. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna götürülürken, zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Adana'da geçtiğimiz perşembe günü de sulama kanalında torba içinde ceset bulunmuş daha sonra bu kişinin babası tarafından boğazı kesilerek öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.
İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Son Dakika Haberleri