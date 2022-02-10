Adalet Anıtı'nı, kadın kıyafeti ve topuklu ayakkabı giyerek yakmış

UZUNKÖPRÜ, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesindeki Adalet Anıtı'nın ateşe vererek yaktığı gerekçesiyle tutuklanan Şefik Çelik'in (32), anıtı yakmaya giderken, kimliğini gizlemek için topuklu ayakkabı ile kadın kıyafeti giydiği ortaya çıktı. Engelli gibi görünmek için de aksayarak yürüyen Çelik, hakkındaki iddiaları reddederek, anıtı kendisinin yakmadığını savundu. Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan ise yakılan anıtın yerine yenisini yapmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Uzunköprü Adalet Meydanı'nda bulunan Adalet Anıtı, 3 Şubat günü saat 23.50'de ateşe verilerek yakıldı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, meydandaki Adalet Anıtı'nın yanına gelen ve yüzünü kapatan kişi, polyesterden yapılmış yakıcı maddeyi anıtın ayak bölümüne döküp, ateşe verdikten sonra bölgeden uzaklaştı. Alevler, kısa sürede anıtı sararken, ihbarla gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle polyesterden yapılmış anıtta büyük hasar meydana geldi. Olayın ardından kapsamlı soruşturma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyip, şüphelinin Şefik Çelik olduğunu belirledi. 'Hırsızlık', 'silahla yaralama' ve 'ruhsatsız tabanca bulundurmak'tan 3 sabıka kaydı olduğu belirlenen Çelik, polis tarafından yakalandı.

Yakılan anıtın 2012 yılında meydan düzenlemesinin ardından konulduğunu söyleyen Becan, "Adalet Sarayı'mız ve Hükümet Konağı'mız burada olduğu için ismiyle müsemma elbette ki bu tarz bir heykelin buraya konması düşünülebilirdi. O dönemki belediye başkanımız da çok güzel bir işe imza atarak adalet meydanına, adalet heykelini dikmiş" dedi.