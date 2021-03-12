Acun Ilıcalı'nın yarışmadan gitmesini istediği Çağrı Atakan kararını verdi: Gururumu kenara bırakıp kalıyorum

Geçtiğimiz günlerde oynanan oyun sonrası sunucu Murat Ceylan'ın üzerine yürüdüğü için Acun Ilıcalı'nın yarışmadan ayrılmasını istediği Çağrı, dün akşam yayınlanan bölümde gözyaşları içinde kararını açıkladı. "Ya gururlu bir insan olarak buradan gideceğim ya da gururumu bir kenara bırakıp burada kalacağım" diyen Çağrı, yarışmaya devam edeceğini söyledi.

Yayınlanan her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen Survivor 2021, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Barış'ın rahatsızlığından dolayı acil durum konseyinin toplandığı yarışmaya Çağrı'nın kararı damga vurdu.

ACUN, ÇAĞRI'NIN YARIŞMADAN AYRILMASINI İSTEDİ

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümde iletişim oyunu sonrası karşı takımın yarışmacısına sinirlenen Çağrı, sakin olması konusunda kendisini uyaran sunucu Murat Ceylan'ın üzerine yürüyerek tepki göstermişti. Yaşanan gerilimin ardından açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum. Yarışmayı bırakıyorum dersen mutlu olurum. Şimdi bize kararını söyle" demişti. Ilıcalı'nın sözlerinin ardından gözyaşlarına boğulan Çağrı, ise 1 hafta süre istedi.

"ANNEMİ GURURLANDIRMAK VE ONU ÜZMEMEK İSTİYORUM"

Barış için düzenlenen acil durum konseyinde söz hakkı alan Çağrı, gözyaşları içinde şu ifadeleri kullandı: "O gece pişmanlığımı dile getiremedim. Buraya gelmeden Türkiye'nin en çok izlenen dizisi, Çukur ailesini bıraktım. Buraya gelirken ikinci hedefim Acun Medya ailesinin bir parçası olabilmeyi hedefliyordum. Birinci hedefim ise annemdi. Annemi gururlandırabilmek onu üzmemek istiyordum."

"BURADA SİZİNLİ ABİ-KARDEŞ OLACAĞIMIZI DÜŞÜNMÜŞTÜM"

"3 sene önceye kadar oyunculukla alakam yoktu. Annem kanser oldu ve onu ben kanser ettim. Çok üzdüm annemi ve ondan sonra onu üzmeyeceğime yemin ettim. Çukur dizisinde rol almaya başladım ve annem de hayata tutundu ben oyuncu olunca. Sizden böyle tepki almam beni çok üzdü mahvetti. Abi kardeş gibi olacağımızı düşünmüştüm.

"GURURUMU KENARA BIRAKIP KALMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Sizden süre istemiştim. O gece uyumadım ve sabah kararımı verdim. Bana iki yol sundunuz; ya gururlu bir insan olarak buradan gideceğim ya da gururumu bir kenara bırakıp burada kalacağım. Kararımı verdim. Kusura bakmayın Acun bey gururumu bir kenara bırakarak annemi mutlu etmeye karar verdim. Tabi önce halk buna müsaade ederse. Buradan annem için savaşmaya devam edeceğim ve onu üzmeyeceğim. Anneme de onu sevdiğimi söylemek istiyorum bir daha böyle bir şey olmayacak."

Çağrı'nın sözlerinin ardından ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacıları gözyaşlarına hakim olamadı.