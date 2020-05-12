Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti
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Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'de ünlüler takımından Ersin Korkut, geçtiğimiz günlerde sakatlanmış ve MR çekilmişti. MR sonuçları çıkan Ersin Korkut artık Survivor 2020'ye devam edemeyecek. Üzücü haberi Survivor ekibine veren Acun Ilıcalı, "Benim için en hüzünlü veda oldu" dedi.

Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti
12.05.2020 23:40 | Son Güncelleme: 12.05.2020 23:50

Tv8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2020'nin bu akşamki bölümüne Ersin Korkut'un sakatlandığı haberi damgasını vurdu.

SURVİVOR'A DEVAM EDEMEYECEK

Ersin Korkut geçtiğimiz günlerde sakatlanmış ve MR çekilmişti. MR sonuçları çıkan Ersin Korkut artık Survivor 2020'ye devam edemeyecek. Üzücü haberi Ersin Korkut ve Survivor ekibine veren Acun Ilıcalı, "Benim için en hüzünlü veda oldu" ifadelerini kullandı.

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"KÖPEĞİMİ ÇOK ÖZLEDİM"

Adaya veda eden ve köpeğinin öldüğünü henüz bilmeyen Ersin, "Köpeğimi de çok özledim, böyle gidersem beni tanır mı tanımaz mı bilmiyorum. Köpeğim için ayrı bir karavan aldım. Gidince ilk köpeğimi sonra ailemi göreceğim. İlk an nasıl olacak, nasıl tepki verecek merak ediyorum" dedi.

Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti
Haber Yorumları (1)
DERYA: çok üzücü oldu ünlülerden gitmeyi hakketmiyordu . köpeğinin haberi onu yıkabilir
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