Abdurrahman Kılıç kimdir? Abdurrahman Kılıç kaç yaşında, nereli?

Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, vefat haberiyle gündeme geldi. İstanbul itfaiyesi eki müdürü olan Abdurrahman Kılıç 70 yaşında hayata gözlerini yumdu. Vefat haberinin ardından Kılıç'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Abdurrahman Kılıç kimdir? Abdurrahman Kılıç kaç yaşında, nereli?

İstanbul Teknik Üniversitesi emekli akademisyen olan Abdurrahman Kılıç, vefat haberiyle gündeme geldi. İstanbul itfaiyesi eki müdürü olan Abdurrahman Kılıç 70 yaşında hayata gözlerini yumdu. Vefat haberinin ardından Kılıç'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Abdurrahman Kılıç kimdir? Abdurrahman Kılıç kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

ABDURRAHMAN KILIÇ KİMDİR?

Abdurrahman Kılıç, 1 Nisan 1951 tarihinde Malatya'da doğan Türk akademisyen, bürokrat ve bilim insanıdır.

Isı Tekniği ve Termodinamik Profesörü, İtfaiye Müdürü, Yangından Korunma Vakfı Kurucu ve Onursal Başkanı, Yangın Güvenliği ve İtfaiye Uzmanı.

Akademik kariyeri

1969 Kahraman Maraş Lisesinden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nde 1974 yılında lisans ve 1976 yılında yüksek lisansını bitirdi. Yüksek lisansından sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Makine Fakültesi Isı Tekniği Kürsüsünde asistan olarak çalışmaya başladı. Güneş Enerji konusundaki doktora çalışmasını 1982 yılında tamamladı. 1991 yılında Makine Fakültesinde doçent ve 1997 yılında aynı Fakültede profesör oldu.

Güneş Enerjisinin 1978 yılında Türkiye'de ilk defa bir üniversitede lisans ve yüksek lisans ders programına girmesini ve ders olarak okutulmasını sağladı. 1982 yılında on sekiz ay, Makine Kimya Endüstrisinde güneşi izleyen ve buhar üreten sistemin geliştirilmesinde çalıştı. Kendinden depolu yeni tip güneş toplayıcısı geliştirdi.

Türkiye'de, Yangın Güvenliğini ilk defa 1995 yılında üniversitede ayrı ders olarak açtı. Yangın yönetmeliğini çıkararak, yangını önleme ve söndürmenin bilimsellik kazandırdı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesinde ve değişik fakültelerde lisans, yüksek ve doktora seviyelerinde Termodinamik, Isı Transferi, Güneş Enerjisi, Sayısal Analiz, Yangın Güvenliği, Isı İletimi ve Isı Işınımı derslerini verdi. 2018 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden emekli oldu.

İtfaiye ve yangın hizmetleri

Yangın konusundaki çalışmalarına 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinde yapılan "İstanbul Yangın Güvenliği Araştırma Projesi" Koordinatörü olarak başladı. Bu dönemde JICA bursu ile Japonya'da beş ay itfaiyede eğitim aldı. 1989-1994 yılları arasında İstanbul İtfaiye Müdürü olarak görev yaptı. Yüzlerce yangının söndürülmesinde ekipleri yönetti. Almanya, İngiltere gibi ülkelerde yangın önlemleri konusunda eğitimlere katıldı.

İtfaiye teşkilatının halk tarafından tanınması amacıyla 1990 yılında İtfaiye Haftasını başlattı. Bu tarihten sonra her yıl çeşitli şenlik, gösteri ve paneller düzenlenmeye başlandı.

Türk kültüründe önemli bir yeri olan tulumbacıları ve yangın söndürme tulumbalarını ve itfaiye tarihini tanıtmak amacıyla ilk kez 1931 yılında açılan, fakat ilerleyen yıllarda bir depoda toplanan eserler ile cami, müze ve eski itfaiyecilerden temin edilen eserlerle birlikte iki bin civarında eseri bir araya getirerek 1992 yılında İtfaiye Müzesi'nin açılmasını sağladı.

Macaristan İtfaiyesi ve Japon İtfaiyesi ile kardeş itfaiyeciliği başlattı. 1993 yılında itfaiyede ilk kurtarma ekibini kurdu. Kendisini Türkiye'de itfaiyeye bilimsellik kazandırmaya, itfaiye ve itfaiyeci kavramlarını yüceltmeye ve itfaiyenin kamuoyunda tanınmasına adadı. Japonya'daki söndürme ve kurtarma sistemlerini İstanbul'a İtfaiyesi'ne uyguladı.

İlk "Yangından Korunma Yönetmeliği"ni 1992 yılında hazırladı ve İstanbul Belediyesinde yürürlüğe sokularak uygulanmasını sağladı. 2002 yılında Türkiye'de yangın güvenliği için önemli bir adım olan "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik"in hazırlanmasına öncülük etti, komisyon başkanlığını yaptı.[8][9]

Vakıf ve dernekler

Kurucu ve Onursal Başkanı olduğu Türkiye Yangından Korunma Vakfı'nı (TÜYAK) 1992 yılında kurdu. İTÜ Vakfı, Yıldız Sarayı Vakfı ve DOVAK Eğitim Vakfı mütevellisi ve birçok sivil toplum kuruluşu üyesidir.

Yayınlar

Termodinamik, Güneş Enerjisi ve Yangın güvenliği konusunda yayımlanmış çok sayıda makalesi, araştırması ve eğitim kitabı bulunmaktadır. Son yıllarda İtfaiye Tarihi konusunda araştırma yapmaktadır. Birçok derginin editörlüğünü yapmış ve yangın güvenliği ile ilgili 300 den fazla makalesi yayımlanmıştır.

Kitaplar

İstanbul Yangın Kuleleri ve Çığırtkanları, YEM Yayınevi, 2019.

Otopark ve Tünellerde Jetfan Havalandırma ve Duman Kontrolü, (Editör), TTMD 2017.

Duman Kontrol Sistemleri (Editör), TTMD 2016.

Ateşi Tutan Eller-Ateş Kahramanları, Teknik Yayıncılık, 2010.

Yangın Söndürme Sistemleri ve Duman Kontrolü, (Editör), TTMD, 2004.

Termodinamik ve Isı Geçişi Tabloları, Çağlayan Yayınevi, 2001.

Çözümlü Problemlerle Termodinamik, Çağlayan Yayınevi, 1998.

Termodinamik Tablolar ve Diyagramlar, Çağlayan Yayınevi, 1993.

Soğutma Tekniği (Derleme), İTÜ Enerji-Uygar Merkezi, 1986.

Güneş Işınımı ve Düz Toplayıcılar, SEGEM Ankara,1984.

Güneş Enerjisi, Kipaş Yayınevi, 1983.

Termodinamik Özelik Bağıntıları, İTÜ Küt. Sayı 1246, 1982.

Sempozyom bildiri kitapları

Endüstriyel Tesislerde Yangın Güvenliği ve Yeni Teknolojiler, (Editör), TÜYAK 2019 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu Kitabı, 2019.

Yangında Can Güvenliği ve Risk Yönetimi, (Editör), TÜYAK 2017 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu Kitabı, 2017.

Sağlık Yapıları ve Konaklama Tesisleri, (Editör), TÜYAK 2015 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu Kitabı, 2015.

Yüksek Yapı Yangın Önlemlerinde Eksiklikler ve Yanlışlar, (Editör), TÜYAK 2013 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu Kitabı, 2013.

X. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri, (Editör) 2012.

Yangın ve Güvenlik Sempozyumu Bildiriler Kitabı (Editör), TÜYAK 2011.

IX. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri, (Editör)2010.

TÜYAK 2009 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu Bildiriler Kitabı (Editör), 2009.

VIII. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri, 2008.

VII. Uluslararası Yapıda Tesisat Sempozyumu Bildirileri Kitabı, (Editör)2006.

VI. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri, (Editör)2004.

ABDURRAHMAN KILIÇ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Abdurrahman Kılıç, 1951 doğumlu olup 70 yaşında ve Malatyalıdır.