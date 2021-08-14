ABD, Katar ile Afganların ülkeye yerleştirilmesi için görüşüyor
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ABD, Katar ile Afganların ülkeye yerleştirilmesi için görüşüyor

ABD, Katar ile Afganların ülkeye yerleştirilmesi için görüşüyor
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

ABD'nin, Katar ile ülkeye Afganların yerleştirilmesi için anlaşmada sona yaklaştığı bildirildi.

ABD'nin, Katar ile ülkeye Afganların yerleştirilmesi için anlaşmada sona yaklaştığı bildirildi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, CNN'e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ile Katarlı yetkililerin, Afganistan'da ABD ile çalışan Afganlar ile ailelerinin geçici olarak yerleştirilmesi için görüştüğünü söyledi.

Yetkili, Katar'a yerleştirilecek Afgan sayısının 8 bin olabileceğini belirtti.

Taraflar arasındaki anlaşmanın henüz tamamlanmadığının altını çizen yetkili, anlaşma sağlanması durumunda ilk olarak 1000 ila 2 bin Afgan'ın Doha'ya kısa sürede ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'nin gelecek hafta görüşmelerde bulunmak üzere ABD'ye gitmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü ise tüm uygun seçeneklerin değerlendirildiğini bildirdi. Sözcü, Özel Göçmen Vizesi (SIV) başvurusunda bulunan Afganların üçüncü bir ülkeye yerleştirilmesi gibi bir durum olmadığını aktardı.

Afganistan'da Taliban militanlarının mayıs başından beri farklı bölgelerde düzenlediği saldırılar, halkı göç etmeye zorluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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