ABD'de 4 Temmuz'a kadar yetişkinlerin yüzde 70'ine en az 1 doz aşı uygulanması hedefleniyor

ABD Başkanı Joe Biden, 4 Temmuz'a kadar ABD'deki yetişkinlerin yüzde 70'ine Covid-19'a karşı en az bir doz aşı uygulanmasını hedeflediklerini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, 4 Temmuz'a kadar ABD'deki yetişkinlerin yüzde 70'ine Covid-19'a karşı en az bir doz aşı uygulanmasını hedeflediklerini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında ülkenin aşılama programına dair açıklamalarda bulundu. Biden, 4 Temmuz'a kadar ABD'deki yetişkinlerin yüzde 70'ine Covid-19'a karşı en az bir doz aşı uygulanmasını hedeflediklerini açıkladı. Biden'ın açıkladığı hedefe göre 4 Temmuz'a kadar 160 milyon kişiye aşı yapılması öngörülüyor.

"VİRÜSTEN KURTULUŞUMUZU KUTLAYALIM"

Amerikalıların 4 Temmuz'dan sonrada aşı olabileceklerini ifade den Biden, "Ancak kimse beklememeli. O günden önce en az bir doz ile bu yüzde 70'lik hedefi tutturmaya çalışalım. Bu başka büyük bir hedef" dedi.

Başkan Biden, "Size ihtiyacımız var. Aşı olun. İki ay içinde hem bir ulus olarak bağımsızlığımızı hem de bu virüsten kurtuluşumuzu kutlayalım" ifadelerini kullandı.

Biden, "Başlangıçta her yetişkin için yeterli aşı almaya odaklandık. Bunu yaptık. Yeterince aşıya sahibiz. Artık aşı kaynağımız olduğuna göre, daha da fazla Amerikalıyı aşı yaptırmaya ikna etmeye odaklandık. Bunu başarırsak, 4 Temmuz'da Amerikalılar normale dönmek için ciddi bir adım atmış olacaklar" dedi.

Biden'ın yeni aşı hedefine ulaşmak için ise, federal eczane programına katılan on binlerce eczaneyi aşı randevusu vermeleri için yönlendirmeyi planlarken, ülke çapındaki kırsal kesimde yaşayan vatandaşların aşıya erişimini kolaylaştırmak için ise ek finansman sağlayacak.

AŞI APOLİTİK BİR KONU

Başkan Biden, Covid-19 aşısının bilimin öncülüğünde apolitik bir çaba olduğunun altını çizdi. Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ABD'de kullanılan iki Covid-19 aşısının onaylandığını hatırlatarak, Kongredeki Cumhuriyetçilere çabaları için teşekkür etti. Biden, "Açık olmak istiyorum. Bunu uzun zamandır söylüyorum ama bunun Demokrat ya da Cumhuriyetçi bir mesele olmadığına gerçekten inanıyorum. Aşıların arkasındaki bilim, onlarca yıldır gelişmektedir. Aşılarımızdan ikisi önceki yönetimler, Cumhuriyetçi idareler tarafından yetkilendirildi. Demokratik bir yönetim olan benim yönetimim, yüz milyonlarca aşının uygulanması için çalışıyor. Her zaman her konuda hemfikir olmasak da bu siyasi yelpazenin her kesiminden insanların üzerinde hemfikir olabileceği bir şey" dedi.

ABD'DE 147 MİLYON KİŞİYE EN AZ 1 DOZ AŞI YAPILDI

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) alınan verilere göre, ABD'de bugüne kadar 105 milyondan fazla kişiye Covid-19'a karşı iki doz aşı uygulanması ile ABD'li yetişkinlerin yüzde 40'ından fazlası Covid-19'a karşı tamamen aşılanmış oldu. Ülke genelinde 147 milyon kişiye ise en az bir doz aşı uygulandı. ABD'de toplam vaka sayısı 33 milyon 257 bin 950'e, toplam can kaybı ise 592 bin 141'e ulaştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı