ABD Başkanı Joe Biden: "Bölmeyi değil birleştirmeyi hedefleyen bir başkan olacağım"
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FLASH HABER: Günlerdir süren tarihi seçim sonuçlandı! ABD'nin 46. Başkanı Biden oldu

ABD Başkanı Joe Biden: "Bölmeyi değil birleştirmeyi hedefleyen bir başkan olacağım"

08.11.2020 06:21 | Son Güncelleme: 08.11.2020 06:25
ABD Başkanı Joe Biden:

ABD Seçimlerinin kazananı Joe Biden Delaware'de Seçilmiş Başkan olarak, Başkan Yardımcılığı görevini üstlenecek Kamala Harris ile birlikte ilk konuşmasını gerçekleştirdi.

ABD Seçimlerinin kazananı Joe Biden Delaware'de Seçilmiş Başkan olarak, Başkan Yardımcılığı görevini üstlenecek Kamala Harris ile birlikte ilk konuşmasını gerçekleştirdi.

Halka yönelik yapılan konuşmada kurulan podyuma ilk olarak Harris çıktı. Harris "sizle ümidi ve birlikteliği, bilimi ve evet gerçekleri seçtiniz" dedi. Seçimlerde Başkan Yardımcılığı görevini alan ilk Afrika Amerikalı ve Asya Amerikalı kadın olan Harris "Önümüzdeki yol kolay değil" dedi.

Harris'in ardından podyuma çıkan Biden ilk ciddi politik başarısı olan senatörlük için seçilmesinden 48 yıl sonra Seçilmiş Başkan olarak Amerikalıları selamladı.

"Seçimlerin sonucu açık"

Biden seçimlerin geçerliliğini sorgulayan Başkan Trump'a gönderme yaparak "Seçimlerde açık ve ikna edici bir zafer ilan ettik. 74 milyon oy. Bu bir rekor" dedi.

"ABD Başkanı gibi yöneteceğim"

Tüm başarısını seçmenlere borçlu olduğunu ifade eden Biden, herkesi kucaklayacak bir başkan olacağının sinyallerini verdi. Trump destekçilerine yönelik olarak "Birbirimize bir şans verelim" diyen Biden "Aramızdaki sert ifadeleri bir kenara koyalım" dedi. Başkan Biden, ayrıca Cumhuriyetçiler ile ortak zemin bulmanın zorunlu olduğunu da konuşmasına ekledi.

Biden, seçimler sırasında da sık sık tekrarladığı biçimde "Gururlu bir demokrat olarak yarıştım ama bir ABD Başkanı gibi yöneteceğim" dedi

"İlk iş COVID-19 ile savaş"

ABD Başkanı Joe Biden ilk icraatlarının son günlerde artışı hızlanan COVID-19 salgını ile savaşmak olduğunu ifade ederken "İşimiz Covid'i kontrol altına almakla başlıyor" dedi.

Biden, konuşmasında Trump'a direkt olarak değinmezken konuşma biçimi ile Trump'dan farklı bir başkanlık yürüteceğinin sinyallerini verdi.

Biden'ın konuşmasının sonunda destekçilerine seslenerek "inancınızı yayın" dedi.

Joe Biden haftalarca sosyal mesafenin korunduğu bir çok gösterinin ardından geceyi çoğu maskeli olan aile fertleri ile birlikte sahnede havai fişekler ve konfetiler altında noktaladı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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