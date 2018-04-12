Aa'nın Yayın Çizgisi İnsani Temele Dayanır"

"TİKA Koordinatörler Buluşması" kapsamında Anadolu Ajansı (AA), Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Yurtdışı Türkler Akraba Topluluklar (YTB) Başkanlığı, Türk Kızılayı, Maarif Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği ile TİKA konferans salonunda "Uluslararası İşbirliğinde Ortak Hedefler" paneli düzenlendi.

TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin'in ev sahipliği ve moderatörlüğündeki panelde konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argün, Diyanet İşleri Başkanlığının yurt dışı ağını genişletme arzusunda olduklarını dile getirerek "19 ülkede daha müşavirlik açma niyetindeyiz." dedi.

Bu süreçte en önemli sıkıntının dil bilen personel yetersizliği olduğunu ifade eden Argün, "Dil bilen personel sorununun ülkenin genel problemi olduğunu düşünüyorum. Vakıf altında yabancı diller okulu kurulması projemiz var." diye konuştu.

Argün, Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) ile de, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt dışında yaşayan Türk gençlerine Türkiye'de dini yüksek öğretim imkanı sağlandığına dikkati çekti.

"Maarif Vakfının bu yılın sonu için hedefi 40 okul"

Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah ise, vakfın 38 ülkede direktörü bulunduğunu ve birçok ülke ile Maarif okullarının açılması konusunda diyalog halinde olduğunu vurgulayarak, "Bugüne kadar devraldığımız okulların tamamında eğitim ortamını iyileştirdik. Fiziki şartlar olarak daha da iyileştireceğiz. Aynı şekilde müfredat olarak da bazı yenilikler yaptık ama kümülatif olarak bir müfredat geliştirme çalışmalarımızı da yürütüyoruz." dedi.

Bir yandan kriz yönetimi yaparken bir yandan da kurumsallaştıklarını belirten Cerrah, "İlk yıl hedefimiz 20 ülkede okul açmaktı. Bu hedefe ulaştık. İkinci yıl, yani bu yılın sonu için 40 diyorduk ama bunu belki 50'ye çıkaracağız." diye konuştu.

"Yaklaşık 16 bin tam burslumuz var"

YTB Başkan Yardımcısı Hüseyin Gündoğar, YTB'nin hizmet alanlarının başında yurt dışında yaşayan 6 buçuk milyon Türk vatandaşı olduğunu söyledi.

Yurt dışındaki vatandaşların kendi kimliklerini korumasının gurur duyulacak bir husus olduğunu ve anavatanlarıyla bağlarının en önemli göstergelerinden birinin seçimlere katılım olduğunu söyleyen Gündoğar, "6 buçuk milyon vatandaşımız var. 3 buçuk milyonu seçmen statüsünde. Bunların 1 buçuk milyonu son seçimlerde yaklaşık 100- 150 kilometre yol kat ederek sandığa gidip oylarını kullandılar." dedi.

YTB'nin en önemli görevlerinden birinin de eğitim alanında olduğuna dikkati çeken Gündoğar, "Her yıl 5 bin kontenjanımız var. Suriyeli öğrencileri saymıyorum, şu an 16 bin tam burslumuz var. Suriyelilerin ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarını da buna eklediğimizde yaklaşık 35 bin kişinin Türkiye'de eğitim almasına katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'nin insani yardımları sürüyor"

AFAD Müdahale Daire Başkanı Erkan Doğanay da, AFAD'ın diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde çalışmalarını yürüttüğünü vurguladı.

Türkiye'ye giriş yapan Suriyeli sayısının yaklaşık 3 bin 650 olduğunu belirten Doğanay, "Krizin başladığı günden bugüne ülkemizin harcadığı toplam tutar 30 milyar doları aşmış durumda." dedi.

Geçici korunma merkezlerinde 220 bin Suriyelinin yaşadığına dikkati çeken Doğanay, "Bugüne kadar ülkemizdeki Suriyeliler için 35 milyona yakın poliklinik hizmeti sunuldu, 1 milyon 200 bine yakın ameliyat gerçekleştirildi ve 302 bin Suriyeli bebek ülkemizde dünyaya geldi." dedi.

Türkiye'ye yönelik nüfus hareketlerinin devam ettiğine dikkati çeken Doğanay, Türkiye'ye ve sınır ötesinde insani yardımlara devam edildiğini belirtti.

Kızılay Uluslararası Program Müdürü Alper Uluca da, Kızılay'ın yurt dışında 10 ülkede aktif olduğunu söyleyerek, Pakistan'da, Filistin'de, Irak'ta, Somali'de, Yemen'de, Bangladeş ve Güney Sudan'daki delegasyon başkanlıkları aracılığıyla Türkiye'nin insani yardım faaliyetlerini yürüttüğünü söyledi.

Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temsilciliklerin de çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Uluca, bu yıl Afganistan ve Myanmar'da delegasyon başkanlığı açılmasının öngörüldüğünü belirtti.

"AA'nın yayın çizgisi insani temele dayanır"

Anadolu Ajansı (AA) Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Faruk Tokat da, "TİKA Koordinatörler Buluşması"nın kurumlara sahada çalışan TİKA koordinatörleriyle bir araya gelme fırsatı sunması açısından önemli olduğunu söyledi.

AA'nın işleyişi ve kurumsal yapısı hakkında hazırlanan film eşliğinde katılımcıları bilgilendiren Tokat, AA'nın TBMM'nin kuruluşundan önce 6 Nisan 1920'de kurulduğunu ve 2020 yılında 100. yılını tamamlayacak olmanın heyecanı içinde olduğunu hatırlattı.

AA'nın günlük 1650 haber 2 bin 300 fotoğraf, 400 video, 6 infografik ürettiğini ve günde ortalama 15 canlı yayınla 13 dilde yayın yaptığını belirten Tokat, AA global muhabir ağının 41 merkezde 100 ülkedeki temsilcilikten oluştuğunu anlattı.

Tokat, AA'nın 13 dilde yayın yapan internet siteleri başta olmak üzere mobil cihazlar ve akıllı saatler için hazırlanan uygulamaları ve sosyal medya kanallarını aktif olarak kullandığına dikkati çekti.

AA'nın organize ettiği uluslararası fotoğraf yarışması " Istanbul Photo Awards"a ilişkin de bilgi veren Tokat, "Haber Akademisi"nin faaliyetlerini de aktardı.

Tokat, AA'nın dünya genelinde 72 haber ajansı ile iş birliği yürüttüğünü söyledi.

Haber dilinde doğru terminoloji kullanımına ilişkin bir soru üzerine Tokat, AA'nın kavramları, dili ve kelimeleri doğru seçmeye çok önem verdiğini belirtti.

Tokat, AA Haber Akademisinin ekonomi, diplomasi, enerji, savaş muhabirliği eğitimlerine değinerek, "AA'nın yayın çizgisi insani temele dayanır. Türkiye'nin farklı alanlarda görev alan farklı kurumları gibi insanı temel alan bir editoryal çizgimiz vardır." dedi.