91. bölüm izle payitaht 92. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

05.10.2019 09:05

TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Payitaht, dizi severlerin büyük beğenisini topluyor. Payitaht son bölüm ile izleyiciyi ekrana kilitlerken bir sonraki bölüm de merak edilmeye başlandı. 92. bölüm fragmanı yayında mı? Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu? Payitaht 91. bölüm izle

PAYİTAHT 91. BÖLÜM İZLE…

PAYİTAHT 92. BÖLÜM FRAGMANI İZLE…

PAYİTAHT 91. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Payitaht91. bölümün yayınlanmasını heyecanla bekleyen izleyiciler, beklediklerine değen bir bölümle karşılaştı. Nefes kesici sahneleri ve sürükleyici kurgusu ile dizi severleri ekrana bağlayan Payitaht91. Bölümde neler oldu sorusu sorulmaya başlandı.

PAYİTAHT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Mücadelenin en çetini seyirciyi bekliyor…

Senaryosunu Ayça Mutlugil ve Hale Çalap'ın yazdığı, Konsept Danışmanlığını Selman Kayabaşı'nın, Tarih Danışmanlığını Naci Yorulmaz ve Orhan Osmanoğlu'nun yaptığı dizinin bu sezonunun genel hikayesine gelince:

Geçtiğimiz sezonun finaline, Sultan Abdülhamid Han'ın Osmanlı - Yunan Savaşının başladığını belirttiği sözlerinin damgasını vurduğu ve "Global Monarşi" ile verdiği savaşını izlediğimiz "Payitaht Abdülhamid" bu sezon, yeni yüzyılınperdesini aralayarak en büyük savaşını vermeye hazırlanıyor.Yeni yüzyıl başlarken acının, ümidin ve mücadelenin coğrafyası olan Payitaht'ta son cephe açılıyor. Ve mücadelenin en çetiniyle seyircisini buluşturmak üzere yola çıkıyor.

Büyük Savaş, Payitaht İçin Payitaht'ta!

Yeni yüzyıl başlarken acının, ümidin ve mücadelenin coğrafyasında son cephe açılıyor. Payitaht, en büyük savaşını veriyor. Sultan Abdülhamid, son iki yüzyıldır zafer kazanamayan Osmanlı'nın talihini değiştirmiş, Yunan harbini kazanmıştır. Cephede biten harp ise şimdi masada devam edecektir. Global Monarşi'nin veziri Parvus ise artık Abdülhamid'e karşı yüz yüze savaşacaktır. Hedef devlettir. Devleti ayakta tutan kıymetler baltalanmaktadır. Her kıymet bir sütun, her sütun çatıyı ayakta tutan bir güçtür. Abdülhamid ise devlet çatısını yıkmak isteyenlerin önündeki tek engeldir.

Parvus, Abdülhamid'in düşmanlarını tek cephede birleştirecek ve Osmanlı'nın yıkılışı için yıllar sürecek planı başlatacaktır. Abdülhamid ise kalkınma hamleleriyle devleti büyük savaşa hazırlamaktadır. Demir yolu hamlesindensonra yeni yüzyıl boyunca, uğrunda savaşlar verilecek neft (petrol) hamlesini başlatacaktır Abdülhamid... Osmanlı topraklarındaki petrol arazilerinin haritalarını çıkaran Abdülhamid, hammaddeyi elinde bulunduranın yenidünyaya yön vereceğini bilmektedir. Bu değerleri korumak için de var gücüyle savaşacaktır.

Parvus sağ kolu Marco'nun önderliğinde İstanbul'un her tarafına yayılmış ajanlarla Payitahtı bitirmek için uğraşırken Abdülhamid'in sıra dışı ve başarılı hafiyesi Murad, ekibiyle beraber onlara geçit vermemek için canları pahasına mücadele verecektir.

Abdülhamid, Payitaht'ı korumak için savaş verirken hareminde kopan fırtınalardan habersizdir. Devleti ayakta tutan sütunlardan biri Hanedan-ı Osmanlı'dır. Hareme mazisinin intikamını almak için giren Firuze, düşmana Osmanlı Ailesine karşı açtığı savaşta yardım edecektir. Büyüleyici güzellikteki bu genç kadın, Bidar ve Seniha Sultan arasında bütün dengelerin yeniden alt üst olmasına neden olacaktır.

Yeni yüzyıla girerken hakim olmak için savaşanlar, mahkum olmamak için direnenler arasında büyük bir savaş olacaktır. Bütün savaş Payitaht için, Payitaht'ın ortasında geçecektir.

PAYİTAHT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

ABDULHAMİD: Bülent İnal

BİDAR KADIN EFENDİ: Özlem Conker

TAHSİN PAŞA: Bahadır Yenişehirlioğlu

MAHMUD PAŞA: Hakan Boyav

ŞEHZADE ABDÜLKADİR: Can Sipahi

SENİHA SULTAN: Selen Öztürk

HALİL HALİD: Gürkan Uygun: