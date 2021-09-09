9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu'nda ne oldu? 9 Eylül'ün önemi nedir?

Düşman işgali altında olan İzmir'in bağımsızlığına kavuştuğu tarih olan 9 Eylül, İzmir başta olmak üzere yurdun dört bir yanında kutlanmakta. Tarihe İzmir'in kurtuluşu olarak geçen 9 Eylül 1922, Türk milletinin bağımsızlığına giden yolu açan önemli bir olaydır. Peki, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu'nda ne oldu? 9 Eylül'ün önemi nedir? 9 Eylül mesajları!

26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un neticesinde, İzmir 9 Eylül'de Yunan işgalinden kurtarıldı. Yalnızca İzmir'in değil tüm Anadolu'nun kurtuluşu olan bu şanlı zafer, İzmir'in yanı sıra ülkenin her yanında kutlanıyor. Peki, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu'nda ne oldu? 9 Eylül'ün önemi nedir? 9 Eylül mesajları! İşte detaylar haberimizde...

9 EYLÜL İZMİR'İN KURTULUŞU'NDA NE OLDU?

Türk ordusu tarafından 26 Ağustos 1922'de başlatılan Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı'nın son safhasıydı. Kesin sonuç beş gün içinde elde edildi; 30 Ağustos'ta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ordulara bir bildiri yayımlayarak "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emrini verdi ve 2 Eylül'de Uşak'a girildi. Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde kendisinin de haberdar olmadan Yunanistan Küçük Asya Ordusu'nun Başkomutanlığı'na getirilmiş General Nikolaos Trikupis tutsak edildi.

Türk birlikleri, İzmir'e doğru hızla ilerledi. Yunan birlikleri ve Rum siviller Anadolu'dan çekildi. 9 Eylül 1922 sabahı 2. Süvari Fırkası, 1. Süvari Fırkası birlikleri İzmir'e girdi. Ardından 5. Süvari Kolordusu Komutanı Mirliva Fahrettin Paşa, komutasındaki birliklerle saat 10:00'da İzmir'e girdi.

Konak'a ulaşmayı başaran Şerafettin Bey, Hükümet Konağı önünde göğsüne isabet eden mermilerle yaralansa da Konağa girip balkona Türk bayrağını dikebildi. Hemen ardından Yüzbaşı Zeki komutasındaki süvari birliği Hükûmet Konağı'nın hemen sağında yer alan ve günümüze ulaşamayan Sarıkışla'ya, Üsteğmen Arif ve Takım Komutanı Celal Bey ile Yedeksubay Besim Efendi'nin de Kadifekale'ye bayrağı çekmesi ile İzmir'in işgalden kurtuluşu ilan edilmiş oldu.

Birinci Süvari Tümeni Komutanı Mürsel Paşa İzmir'e girildiğini Ankara'ya bildirdi. Belkahve'den tarihi günü izleyen Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 10 Eylül sabahı İzmir'e girdi ve Fahrettin Paşa ile doğruca Hükûmet Konağı'na gitti. Konağın balkonundan, başarıyı millete mal eden kısa bir konuşma yaptı.

Mustafa Kemal Paşa'nın ordulara 1 Eylül'de verdiği tarihi emirle başlayan ve 18 Eylül 1922 tarihine kadar yapılan "Takip Harekâtı" ile bütün Batı Anadolu'daki Yunan askerleri, Türk sınırları dışına çıkarılmıştır. Takip Harekâtı'nın başarı ile sonuçlanması sayesinde İzmit bölgesinden İstanbul Boğazı'na, Balıkesir bölgesinden Çanakkale Boğazı'na kadar İtilaf Devletlerinin işgalinden, olaysız olarak ve barış yoluyla kurtarılmıştır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Türk ordusunun kazandığı bu zafer, Mudanya Ateşkes Antlaşması'na giden süreci başlattı. Türkiye, Mudanya Ateşkes Antlaşması'ndan sonra 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması'nı imzalayarak bağımsızlığını kazandı.

9 EYLÜL'ÜN ÖNEMİ NEDİR?

İzmir'in kurtuluşunun 99. Yılında bu günün önemi merak ediliyor. Düşman işgali Anadolu'nun içlerine doğru ilerlerken, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde büyük bir zafer kazandı. Bu zaferin ardından İzmir ve çevre illerdeki işgalleri sonlandıran Türk Ordusu, Yunan ordusunu son işgal noktası olan İzmir'de mağlup ederek vatan topraklarını geri aldı.

9 EYLÜL MESAJLARI!

Canımdan aziz İzmir'im, Anadolu'm; Koç yiğitler yatağı toprağıma bir daha basmasın düşman ayağı! İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun!

Mutlu yıllar güzel İzmir, detay olamayacak kadar mükemmelsin. Binlerce kez teşekkürler Gazi Mareşal Mustafa Kemal Paşa.

İşgal edildiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı başlatan; İşgalin bittiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı bitiren dünyadaki tek şehir İzmir'dir. İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun!

9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir'in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.

Canımdan aziz İzmir'im, Anadolu'm; Koç yiğitler yatağı toprağıma bir daha basmasın düşman ayağı! İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun!

Atam gibi sadece zeybek oynarken diz çöker İzmir, bilirim. İyi ki doğdun İZMİR!

9 Eylül Misak-ı Milli sınırlarının düşmandan temizlendiğinin tüm dünyaya ilanıdır! 99.yıldönümünü kutlu olsun…

Gün dağlarda çiçek açma günü. Gün hadsizleri denize dökme günü. İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun!

Güzel olan, laik kalan, Atatürk kokan şehir, canım İzmir! Doğum günün kutlu olsun. Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa!

Laikliğin yıkılmayan son kalenin simgesi olan güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun.

9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir'in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.

İzmir'in dağlarında çiçeklerin yeniden açmaya başladığı gün. Kutlu olsun…

Canımdan aziz İzmirim, Anadolum; Koçyiğitler yatağı toprağıma bir daha basmasın düşman ayağı! İzmirimizin kurtuluşu kutlu olsun! Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ATATÜRK'ÜN İZMİR'İN KURTULUŞU İLE İLGİLİ SÖZLERİ

"Bütün cihan işitsin ki efendiler, artık İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı kutsal bir topraktır!" 1925 (Atatürk'ün S.D.II, s.227)

"Ben, bütün İzmir'i ve bütün İzmirlileri severim. Güzel İzmir'in temiz kalpli insanlarının da beni sevdiklerinden eminim. Yalnız bir tesadüf, beni Karşıyaka'ya daha fazla bağlamıştır. Karşıyakalılar, annem sizin bağrınızda, sizin topraklarınızda yatıyor. Karşıyakalılar, İzmir'i gördüğüm gün evvelâ Karşıyaka'yı ve orada da sizin Türk topraklarınızda yatan annemin mezarını gördüm!" 1925 (Atatürk'ün S.D.II, s.227)

"Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir."

"Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur."