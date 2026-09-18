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Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda isim karışıklığı! Yeliz Yeşilmen: Benim bu operasyonla hiçbir ilgim yok

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Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda isim karışıklığı! Yeliz Yeşilmen: Benim bu operasyonla hiçbir ilgim yok
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Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Yeliz Yeşilçimen'in adı, bazı yayın organlarında Yeliz Yeşilmen olarak verildi. Çocuklarıyla ABD'de tatilde olduğunu belirten Yeşilmen, "Benim bu operasyonla hiçbir ilgim yoktur" diyerek haberleri yapan kişi ve kuruluşlar hakkında hukuki süreç başlattığını duyurdu. Eşi Ali Uğur Akbaş da yaşananların soyadı benzerliğinden ibaret olduğunu söyledi.

  • Bodrum'da yaşayan Yeliz Yeşilmen, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişinin isim benzerliği taşıyan Yeliz Yeşilçimen olduğunu, kendisinin operasyonla ilgisi bulunmadığını açıkladı.
  • Yeşilmen, ismini kullanarak 'Yeliz Yeşilmen operasyonda yakalandı' şeklinde haber yayımlayan kişi ve kuruluşlara karşı hukuki süreç başlattığını duyurdu.
  • Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş, olayın soy isim benzerliğinden kaynaklandığını ve hukuk sürecinin başlatıldığını belirtti.

Bodrum'da yaşayan Yeliz Yeşilmen, ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Yeliz Yeşilçimen'in isim benzerliği nedeniyle bazı yayın organlarında kendisiymiş gibi haberleştirilmesine tepki göstererek, "Benim bu operasyonla hiçbir ilgim yoktur" dedi.

İSİM DOĞRULAMASI DAHİ YAPILMADI

Yeliz Yeşilmen, yaptığı açıklamada, "Ben Yeliz Yeşilmen'im. Operasyonda gözaltına alınan kişi ise Yeliz Yeşilçimen'dir. Buna rağmen bazı gazete ve internet siteleri, en temel gazetecilik kuralı olan isim doğrulamasını dahi yapmadan benim ismimi kullanarak 'Yeliz Yeşilmen operasyonda yakalandı' şeklinde haberler yayımlamıştır" dedi.

Bodrum'da yaşadığını ve çocuklarıyla birlikte ABD'de tatil yaptığını belirten Yeşilmen, isminin uyuşturucu operasyonuyla ilişkilendirilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Bu, basit bir isim benzerliği hatası olarak geçiştirilebilecek bir durum değildir. Hakkımda gerçeğe aykırı şekilde oluşturulan bu yayınlar şahsımı ve itibarımı doğrudan hedef almıştır" diye konuştu.

HUKUKİ HAKLARIMI SONUNA KADAR KULLANACAĞIM

Hukuki süreç başlatacağını açıklayan Yeşilmen, "Bu haberleri yapan, yayımlayan ve gerekli düzeltmeyi yapmayan tüm kişi ve kuruluşlarla ilgili hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Bundan sonraki süreç avukatlarım tarafından titizlikle takip edilecektir" ifadelerini kullandı.

"Hiç kimsenin, doğruluğunu araştırmadan ismimi böyle ağır bir iddiayla yan yana getirmesine izin vermeyeceğim" diyen Yeşilmen, "Gözaltına alınan kişi Yeliz Yeşilçimen'dir. Yeliz Yeşilmen değildir. Benim bu operasyonla hiçbir ilgim yoktur" dedi.

EŞİNDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Yeliz Yeşilmen'nin eşi iş adamı Ali Uğur Akbaş ise eşinin tatilde olduğunu ve yarın Türkiye'ye döneceğini belirterek, "Eşimin hiçbir şekilde bu tip bir olayla alınmasını kınıyorum. Yaşanan olay tamamen soy isim benzerliğinden ibarettir. Bazı basın yayın organlarında yanlışlıkla Yeliz Yeşilçimen yerine Yeliz Yeşilmen yazılmıştır. Konuyla ilgili olarak gerekli hukuk süreci başlatmış bulunuyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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