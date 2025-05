8 MAYIS NE GÜNÜ: Tarihte bugün ne oldu? Bugün ne günü?

8 Mayıs tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 8 Mayıs'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 8 Mayıs tarihinde neler oldu? 8 Mayıs dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 8 Mayıs tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

8 MAYIS NE GÜNÜ?

Her yıl 8 Mayıs'ta kutlanan Dünya Talasemi Günü, toplumda farkındalık yaratmak amacıyla gündeme geliyor. Dünya Talasemi Günü nedir, neden kutlanır gibi sorular bu özel gün kapsamında sıkça araştırılıyor. Özellikle genetik bir hastalık olan talasemiye dikkat çekmek, hastalığın önlenmesi ve erken teşhis için oldukça önemli kabul ediliyor.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1861 - Amerikan İç Savaşı: Virginia eyaletinin Richmond kenti, Amerika Konfedere Devletleri'nin (Güneylilerin) başkenti olarak ilan edildi.

1867 - Osmanlı İmparatorluğu'nda Dilâver Paşa Nizamnamesi ilan edildi.

1884 - 1876 Anayasası'nın mimarı Mithat Paşa, Sultan Abdülaziz'i öldürttüğü iddiasıyla yargılanmış ve Taif'e sürülmüştü. Boğularak öldürülen Mithat Paşa, Taif'te gömüldü.

1886 - Atlantalı kimyacı ve eczacı John S. Pemberton, dünyanın en ünlü içeceği haline gelecek olan Coca-Cola'yı Georgia'da icat etti.

8 MAYIS NE GÜNÜ

1902 - Martinik'te Pelée Yanardağı patladı: 30 bin kişi öldü.

1914 - Paramount Pictures film yapım ve dağıtım şirketi ABD'de kuruldu.

1945 - Alman General Wilhelm Keitel, Sovyet General Jukov'a teslim oldu. Almanya savaşı kaybetti. Avrupa'da savaşın bittiği bu güne "Zafer Günü" adı verildi.

1947 - Ulvi Cemal Erkin, Prag'da Çek Filarmoni Orkestrası'nı yönetti.

1949 - Doğu Berlin'deki Treptower Parkı'nda, Sovyet Savaş Anıtı'nın açılışı yapıldı.

1952 - Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü kuruldu.

1954 - Asya Futbol Konfederasyonu'nun oluşması.

1961 - Uluslararası Af Örgütü kuruldu.

1970 - The Beatles dağılmalarının ardından son stüdyo albümleri "Let it Be" yi piyasaya sundu.

Tarihte bugün ne oldu

1972 - Bülent Ecevit ve listesinin olağanüstü kongrede kazanması üzerine; İsmet İnönü, 33 yıl 4 ay 11 gün sonra CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa etti.

1978 - Reinhold Messner ve Peter Habeler adlı iki dağcı, ilk defa olarak Everest Dağı'na oksijen tüpleri olmaksızın tırmandılar.

1980 - Çiçek hastalığının artık yeryüzünden kökünün kazınmış olduğu, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edildi.

1982 - Gilles Villeneuve, Belçika'da Zolder pistinde yaptığı kaza sonucunda öldü.

1984 - Sovyetler Birliği, Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nı boykot edeceğini açıkladı.

1984 - Türk parlamenterlerin yetki belgeleri, Strazburg'daki Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nde onaylandı. 12 Eylül 1980'den beri Konsey Meclisi'nde temsil edilmeyen Türkiye ile Avrupa Konseyi ilişkileri yumuşama yoluna girdi.

1993 - Gökova Termik Santrali'ne karşı yaklaşık 3000 kişi eylem yaptı.

1997 - China Southern Airlines'a ait bir Boeing 737 tipi uçağı, Shenzhen Bao'an Uluslararası Havalimanına inişi sırasında fırtına nedeniyle kaza yaptı. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi.

2009 - TRT Türk kanalı yeniden açılış yaptı.

2010 - Bucaspor tarihinde ilk defa Süper Lig'e yükseldi.