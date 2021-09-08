8 Eylül'de ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Eylül'de yaşananlar!
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8 Eylül'de ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Eylül'de yaşananlar!

8 Eylül'de ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Eylül'de yaşananlar!
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Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 8 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 8 Eylül tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 8 Eylül yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

8 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 8 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 8 Eylül tarihte ve dünyada ne günü? 8 Eylül tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde.

OLAYLAR

1331 - Stefan Dušan, kendini Sırbistan Krallığı Hükümdarı ilan etti.

1380 - Kulikovskaya Muharebesi: Rus Knezlik Ordusu, Tatar ve Moğollardan oluşan Altın Orda Devleti Ordularını yendi ve ilerlemelerini durdurdu.

1449 - Tumu Kalesi muharebesi: Moğollar, Çin İmparatoru Zhengtong'u esir aldı.

1504 - Michelangelo'nun Davut Heykeli, Floransa'da açıldı.

1514 - Orsha muharebesi: Litvanyalılar ve Polonyalılar Rusları yendi.

1529 - Budin Kuşatması: Kanuni Sultan Süleyman Budapeşte'yi fethetti.

1609 - Mimar Sedefkar Mehmet Ağa, I. Ahmed'in isteği üzerine, Sultanahmet Külliyesi'nin inşasına başladı. Külliye, 8 yıl sonra tamamlandı ve kullanıma açıldı.

1664 - İngiltere Kralı'nın kardeşi York Dükü, Hollanda sömürgesi olan Yeni Amsterdam'ı İngiltere'ye bağladı. Amerika'nın doğusundaki kentin adı, Dük'ün unvanından esinlenerek New York (Yeni York) oldu.

1688 - Belgrad, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu önderliğindeki kuşatma sonrasında, Osmanlı hakimiyetinden çıktı.

1831 - IV. William, Büyük Britanya Kralı oldu.

1862 - Osmanlı Devleti ile Büyük Avrupa devletleri arasında İstanbul Protokolü imzalandı.

1886 - Johannesburg'un temeli atıldı.

1888 - İngiliz futbol liginde ilk maç oynandı.

1888 - Karındeşen Jack, ikinci kurbanı olan Annie Chapman'ı öldürdü.

1900 - Teksas'ın Galveston şehrinde şiddetli kasırga: yaklaşık 8000 kişi öldü.

1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Yunan İşgali altındaki Manisa'ya girdi.

1926 - Almanya'nın Milletler Cemiyeti'ne girmesine izin verildi.

1930 - 3M şirketi, şeffaf yapışkan bantın satışına başladı.

1934 - Bir yolcu gemisi, New Jersey açıklarında yandı; 135 kişi öldü.

1941 - II. Dünya Savaşı: Alman Ordusu tarafından Leningrad'ın son kara bağlantısının da kesilmesiyle, 872 gün sürecek olan Leningrad Kuşatması başladı.

1946 - Bulgaristan'da referandum sonucu monarşi sona erdi.

1951 - San Francisco Barış Antlaşması: 48 BM üyesi ile Japonya arasında resmi barış anlaşması imzalandı.

1952 - Ernest Hemingway'in İhtiyar Adam ve Deniz adlı romanı basıldı.

1954 - SEATO (Güney Asya Paktı) kuruldu.

1968 - Atina'da yapılan Balkan Atletizm Yarışmaları'nda maraton dalında; İsmail Akçay birinci, Hüseyin Aktaş ikinci oldu.

1974 - ABD Başkanı Gerald Ford, eski Başkan Richard Nixon'u Watergate skandalı'ndaki sorumluluğundan dolayı affetti.

1977 - İkinci Milliyetçi Cephe Hükûmeti, "Ekonomik İstikrar Önlemleri Paketi"ni açıkladı.

1991 - Makedonya bağımsızlığını ilan etti.

2009 - Trakya'da sel felaketi: 31 kişi öldü.

DOĞUMLAR

685 - Xuanzong, Çin'in Tang Hanedanı'nın yedinci imparatoru (ö. 762)

829 - Ali el-Hadî, On İki İmam'ın onuncusu, 9. İmam Muhammed el-Cevâd'ın oğlu (ö. 869)

1157 - I. Richard (Aslan Yürekli Richard), İngiliz Kralı (ö. 1199)

1413 - Bolognalı Katerina, eski İtalyan yazar, öğretmen, ressam ve azize

1474 - Ludovico Ariosto, İtalyan şair (ö. 1533)

1593 - Toyotomi Hideyori, Tüm Japonya'yı ilk birleştiren general olan Toyotomi Hideyoshi'nin oğlu ve atanan halefi

1588 - Marin Mersenne, Çalışmaları çok çeşitli alanlara dokunan Fransız bilge

1633 - IV. Ferdinand, 1646'da Bohemya Kralı, 1647'de Macaristan ve Hırvatistan Kralı ve 31 Mayıs 1653'te Romalıların Kralı

1706 - Antoine de Favray, Fransız ressam (ö. 1798)

1767 - August Wilhelm Schlegel, Alman edebiyat tarihçisi, çevirmen ve yazar

1779 - IV. Mustafa, Osmanlı'nın 29. Padişahı (ö. 1808)

1783 - N. F. S. Grundtvig, Danimarkalı filozof, din bilgini, öğretmen, tarihçi ve şair

1804 - Eduard Mörike, Alman şair (ö. 1875)

1830 - Frederic Mistral, Fransız şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1914)

1831 - Wilhelm Raabe, Alman romancı

1841 - Antonín Dvorák, Çek besteci ve keman virtüözü (ö. 1904)

1852 - Gojong, Joseon Krallığı'nın 26. kralı ve Kore'nin ilk imparatoru

1857 - Georg Michaelis, Almanya Şansölyesi

1860 - Aleksandr Parvus, Alman aktivist

1873 - Alfred Jarry, Fransız oyun yazarı, romancı ve şair (ö. 1907)

1873 - David O. McKay, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 9. başkanı

1881 - Refik Saydam, Türk hekim ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 4. Başbakanı (ö. 1942)

1897 - Jimmie Rodgers, Amerikalı halk müziği şarkıcısı

1900 - Miha Marinko, Sloven eski başbakan

1901 - Hendrik Frensch Verwoerd, Güney Afrika Başbakanı (ö. 1966)

1906 - Fritz Schilgen, Alman atlet

1910 - Cafer Şerif İmami, İranlı siyasetçi ve İran eski Başbakanı (ö. 1998)

1910 - Jean-Louis Barrault, Fransız sinema ve tiyatro oyuncusu, pandomim sanatçısı, yönetmen

1914 - Hillary Brooke, Amerikalı sinema oyuncusu

1914 - I. Demetrios, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi Patriği (ö. 1991)

1920 - James F. Calvert, Amerikalı komutan

1922 - Lyndon LaRouche, "LaRouche Hareketi" kurucusu olan Amerikalı aktivist, siyasetçi ve yazar

1922 - Sid Caesar, Amerikalı oyuncu ve komedyen

1923 - Resul Hamzatov, Dağıstanlı şair ve yazar (Avarca yazan yazar) (ö. 2003)

1925 - Peter Sellers, İngiliz aktör ve komedyen (ö. 1980)

1927 - Gabdulhay Ahatov, Sovyetler tatarı ve dil öğrenme uzmanı

1927 - Mehmet Turan Yarar, Türk şair ve söz yazarı

1928 - Semahat Arsel, Türk iş insanı

1932 - Patsy Cline, Amerikalı şarkıcı (ö. 1963)

1932 - Herbert Leuninger, Alman katılıp rahip ve ilahiyatçı

1933 - Michael Frayn, İngiliz oyun yazarı

1934 - Peter Maxwell Davies, Britanyalı opera ve batı klasik müzik bestecisi

1936 - Indu Jain, Hint medya patronu

1937 - Cüneyt Arkın, Türk sinema oyuncusu

1938 - Wibke Bruhns, Alman televizyon sunucusu

1941 - Bernie Sanders, Amerikalı senatör

1944 - Daryuş Mustafevi, İranlı milli futbolcu

1944 - Ali Benflis, Cezayir eski başbakanı

1946 - Zbigniew Zarzycki, Polonyalı voleybolcu

1946 - Aziz Sancar, Türk moleküler biyolog ve Nobel Kimya Ödülü sahibi

1946 - Halil Ergün, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1947 - Ann Beattie, Amerikalı yazar

1947 - Rémi Brague, Fransız filozof

1947 - Halldór Ásgrímsson, İzlanda eski başbakanı

1948 - Rudolf Kowalski, Alman oyuncu

1950 - James Mattis, 26. Amerika Birleşik Devletleri savunma bakanı

1951 - Nikos Karvelas, Yunan söz yazari, prodüktör ve şarkıcı

1952 - Djoko Santoso, Endonezyalı asker ve siyasetçi

1952 - David R. Ellis, Amerikalı film yönetmeni ve eski dublör, oyuncu

1954 - Jon Scieszka, Amerikalı çocuk edebiyatı yazarı

1954 - Pascal Greggory, Fransız oyuncu

1954 - Mark Lindsay Chapman, İngiliz oyuncu

1955 - Valeri Gerasimov, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı

1957 - Heather Thomas, Amerikalı oyuncu, senarist ve yazar

1957 - Ricardo Montaner, Arjantin-Venezuelalı şarkıcı ve söz yazarı

1958 - Gulamhüseyn Alibeyli, Azerbaycanlı siyasetçi

1959 - Katherine Barber, Kanadalı bir sözlükbilimci ve Kanada İngilizcesi hakkındaki tek sözlük olan Kanada Oxford Sözlüğü'nün Genel Yayın Yönetmeni

1960 - Aguri Suzuki, Japon yarışçı

1962 - Thomas Kretschmann, Alman aktör ve Hollywood aktörü

1963 - Dunja Mijatovic, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri

1966 - Carola Häggkvist, İsveçli sarkici

1966 - Akiyoshi Yoshida, Japon eski futbolcu

1968 - Saffet Akbaş, türk futbolcu

1968 - Donald Khuse, Güney Afrikalı eski futbolcu

1969 - Yonca Gündüz Özçeri, Türk Abidjan büyükelçisi

1969 - Rachel Hunter, Yeni Zelandalı manken

1969 - Tetsuo Nakanishi, Japon eski futbolcu

1969 - Gary Speed, Halkı milli sporcu ve teknik direktör

1970 - Aisha Tyler, Amerikalı oyuncu ve yönetmen

1970 - Timur Taymazov, Ukraynalı halterci

1970 - Dimitris İtudis, Yunan basketbol koçu

1971 - Tamar Iveri, Gürcü soprano

1971 - Martin Freeman, İngiliz aktör

1971 - Yoichi Kajiyama, Japon eski futbolcu

1971 - David Arquette, Amerikalı yönetmen

1972 - Ioamnet Quintero, Kübalı yüksek atlamacı

1972 - Markus Babbel, Alman teknik direktör

1973 - María Eugenia Vidal, Buenos Aires eyalet valisi

1973 - Hamis ed-Dusari, Suudi futbolcu

1974 - Takaaki Nakamura, Japon futbolcu

1974 - Marios Agatokleus, Kıbrıslı futbolcu

1974 - Yaw Preko, Ganalı futbolcu

1975 - Julie Le Breton, Kanadalı oyuncu

1975 - Larenz Tate, Amerikalı sinema oyuncusu

1975 - Kobi Farhi, İsrailli ses sanatçısı

1975 - Lee Eul-yong, Güney Koreli futbolcu

1976 - Roman Şaronov, Rus milli futbolcu

1976 - Jervis Drummond, Kostarikalı milli futbolcu

1977 - Tetsuharu Yamaguchi, Japon eski futbolcu

1978 - Alicia Rhodes, Britanyalı porno yıldızı

1978 - Lucilla Agosti, İtalyan radyo sunucusu

1978 - Masahiro Koga, Japon eski futbolcu

1979 - Medine Saduakasova, Kazak şarkıcı

1979 - Pink, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

1979 - Péter Lékó, Macar satranç oyuncusu

1980 - Jun Kokubo, Japon eski futbolcu

1980 - Slim Thug, Amerikalı rapçi

1980 - Mbulaeni Mulaudzi, Güney Afrikalı koşucu

1981 - Koji Nakao, Japon eski futbolcu

1981 - Daiki Takamatsu, Japon eski futbolcu

1981 - Nozomu Kanaguchi, Japon eski futbolcu

1981 - Dan Fredinburg, Amerikalı mühendis

1981 - Tsuyoshi Yoshitake, Japon eski futbolcu

1981 - Teruyuki Moniwa, Japon milli futbolcu

1981 - Morten Gamst Pedersen, Norveçli futbolcu

1982 - Kazuya Maeda, Japon futbolcu

1982 - David Quiroz, Ekvadorlu milli futbolcu

1983 - Elena Semikina, Kanadalı manken ve oyuncu

1983 - Kate Beaton, Kanadalı çizgi roman yazarı

1983 - Diego Benaglio, İsviçreli milli futbolcu

1983 - Shosuke Katayama, Japon futbolcu Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

1983 - Christian Vargas, Bolivyali milli futbolcu

1983 - Ryoi Fujiki, Japon eski futbolcu

1983 - Peter Kauzer, Sloven kanocu

1983 - Hamis ed-Dusari, Suudi milli futbolcu

1984 - Noriyuki Sakemoto, Japon futbolcu

1984 - Vitali Petrov, Rus yarış pilotu

1985 - Yendi Phillips, Jameikalı Manken

1985 - Shohei Ogura, Japon futbolcu

1986 - Keita Goto, Japon futbolcu

1986 - Ryohei Hayashi, Japon futbolcu

1986 - Kirill Nababkin, Rus milli futbolcu

1986 - Carlos Bacca Kolombiyalı futbolcu

1986 - Kim Dong-soo, Güney Koreli futbolcu

1986 - João Moutinho, Portekizli milli futbolcu

1986 - Abdulkadir Özgen, Türk futbolcu

1987 - Onur Doğan, Tayvanlı milli futbolcu

1987 - Mexer, Mozambikli milli futbolcu

1987 - Ángel Trujillo Canorea, İspanyol futbolcu

1987 - Wiz Khalifa, Amerikalı rapçi

1987 - Gabriel Donizette de Santana, Brezilyalı futbolcu

1987 - Robinho, Brezilyalı futbolcu

1987 - Víctor Sánchez Mata, İspanyol futbolcu

1987 - Derrick Brown, Amerikan basketbol oyuncusu

1988 - Chantal Jones, Amerikalı model ve oyuncu

1988 - Gustav Schäfer, Alman müzisyen ve Tokio Hotel'in bateristi

1988 - Rafael Ramazotti de Quadros, Brezilyalı futbolcu

1988 - Adrián Bone, Ekvatorlu milli futbolcu

1988 - Licá, Portekizli milli futbolcu

1988 - Maxime Barthelmé, Fransız futbolcu

1989 - Avicii, İsveçli DJ ve müzik prodüktörü (ö. 2018)

1989 - Gylfi Sigur?sson, İzlandalı futbolcu

1990 - Musa Nizam, Türk futbolcu

1990 - José Manuel Velázquez, Venezuelalı futbolcu

1990 - Tokelo Rantie, Güney Afrikalı milli futbolcu

1991 - Joe Sugg, İngiliz YouTuber, vlogger ve yazar

1992 - Sakiko Ikeda, Japon milli futbolcu

1992 - Bernard (futbolcu), Brezilyalı futbolcu

1992 - Koki Takenaka, Japon eski futbolcu

1992 - Simon Thern, İsveçli futbolcu

1993 - Piotr Parzyszek, Polonyalı futbolcu

1993 - Amanda Zahui, İsveçli profesyonel basketbolcu

1993 - Magdalena Eriksson, İsveçli milli defans oyuncusu

1994 - Melis Hacic, Türk model ve oyuncu

1994 - Jeon Minju, Güney Koreli müzisyen

1994 - Lily Sullivan, Avustralyalı oyuncu ve model

1994 - Cameron Dallas, İnternet Ünlüsü

1994 - Camila Micijevic, Boşnak hentbolcu

1994 - Alayna Treene, Amerikalı gazeteci

1994 - Bruno Fernandes, Portezli milli futbolcu

1994 - Daiya Maekawa, Japon milli futbolcu

1994 - Yassine Benzia, Cezayirli futbolcu

1994 - Marco Benassi, İtalyan futbolcu

1995 - Ellie Black, Kanadalı artistik jimnastikçi

1995 - Hayao Kawabe, Japon hentbolcu

1995 - Julian Weigl, Alman millî futbolcu

1996 - Tim Gajser, Slovenyalı motokros sürücüsü

1997 - Yasemin Yazıcı, Türk oyuncu

1997 - Yağmur Bul, Türk basketbolcu

1998 - Sierra Capri, Amerikalı oyuncu

2002 - Gaten Matarazzo, Amerikalı aktör ve rapçi

ÖLÜMLER

780 - IV. Leo Hazar, Bizans İmparatoru (d. 750)

1134 - I. Alfonso, Aragon ve Navarra Kralı (d. 1073)

1560 - Amy Robsart, İngiliz soylusu Robert Dudley'in eşi (d. 1532)

1727 - Giuseppe Bartolomeo Chiari, İtalyan ressam (d. 1654)

1811 - Peter Simon Pallas, 1767 ve 1810 yılları arasında Rusya'da çalışmış Prusyalı zoolog ve botanikçi (d. 1741)

1849 - Amariah Brigham, Amerikalı psikiyatrist (d. 1798)

1894 - Hermann von Helmholtz, Alman fizikçi (d. 1821)

1933 - I. Faysal, Irak Kralı (d. 1883)

1938 - Mihail Çakır, Gagavuz rahip ve eğitimci

1942 - Rıza Nur, Türk hekim, yazar ve siyasetçi (d. 1879)

1943 - Julius Fucík, Çek gazeteci (d. 1903)

1949 - Richard Strauss, Alman besteci (d. 1864)

1952 - William Frederick Lamb, Amerikalı mimar (d. 1883)

1954 - André Derain, Fransız ressam ve heykeltıraş (d. 1880)

1965 - Dorothy Dandridge, Amerikalı sinema oyuncusu ve şarkıcı (d. 1922)

1965 - Hermann Staudinger, Alman kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1881)

1969 - Curt Bräuer, Alman diplomat (d. 1889)

1970 - Percy Spencer, Amerikalı mühendis (mikrodalga fırının mucidi) (d. 1894)

1977 - Zero Mostel, Amerikalı oyuncu (d. 1915)

1978 - Tarık Levendoğlu, Türk sahne tasarımcısı, tiyatro yönetmeni, çevirmen ve fresk ressamı (d. 1913)

1980 - Willard Libby, Amerikalı fiziksel kimyager (d. 1908)

1981 - Nisargadatta Maharaj, Hint filozof ve ruhsal önder (d. 1897)

1981 - Hideki Yukawa, Japon fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1907)

1983 - Antonin Magne, Fransız bisikletçi (d. 1904)

1985 - John Franklin Enders, Amerikalı virolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1897)

1991 - Alex North, Amerikalı müzisyen ve besteci (d. 1910)

1991 - Brad Davis, Amerikalı oyuncu (d. 1949)

2003 - Leni Riefenstahl, Alman film yönetmeni (d. 1902)

2003 - Recep Yazıcıoğlu, Türk kaymakam ve vali (d. 1948)

2008 - Şerif Benekçi, Türk yazar (d. 1950) Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

2009 - Aage Niels Bohr, Danimarkalı fizikçi (d. 1922)

2010 - İsrail Tal, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) generali (d. 1924)

2012 - Işık Yurtçu, Türk gazeteci ve yazar (d. 1945)

2014 - Sencer Divitçioğlu, Türk akademisyen (Asya tipi üretim tarzı fikirleriyle tanınan) (d. 1927)

2014 - Sean O'Haire, Amerikalı profesyonel güreşçi ve kickboksçu (d. 1971)

2014 - Magda Olivero, İtalyan opera sanatçısı ve soprano (d. 1910)

2015 - Ferenc Kiss, Olimpiyat Üçüncüsü eski Macar güreşçi ve eğitici (d. 1942)

2016 - Hannes Arch, Avusturyalı akrobasi pilotu (d. 1967)

2016 - Prince Buster, Jamaikalı reggae ve rock müzisyeni, şarkıcı ve besteci (d. 1938)

2016 - Arif Ahmet Denizolgun, Türk mimar ve 55. Türkiye Hükûmeti Ulaştırma Bakanı (d. 1955)

2016 - Hazel Douglas, İngiliz oyuncu (d. 1923)

2017 - Pierre Bergé, Fransız iş adamı ve hayırsever (d. 1930)

2017 - Isabelle Daniels, Amerikalı siyahi kadın atletizm sporcusu (d. 1937)

2017 - Blake Heron, Amerikalı oyuncu (d. 1982)

2017 - Jerry Pournelle, Amerikalı bilimkurgu, deneme yazarı, romancı ve gazeteci (d. 1933)

2017 - Onur Şenli, Türk şair ve söz yazarı (d. 1940)

2017 - Don Williams, Amerikalı country tarzı şarkıcı ve söz yazarı (d. 1939)

2018 - Gennadi Gagulia, Abhaz siyasetçi (d. 1948)

2018 - Ramin Hüseyin Penahi, İranlı Kürt siyasi tutuklu (d. 1995)

2018 - Chelsi Smith, Amerikalı eski güzellik kraliçesi, model ve şarkıcı (d. 1973)

2019 - Henri de Contenson, Fransız arkeolog (d. 1926)

2019 - Lito Legaspi, Filipinli oyuncu (d. 1941)

2019 - Olav Skjevesland, Norveçli Lüteriyan episkopos ve din adamı (d. 1942)

2020 - Alfred Riedl, Avusturyalı eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1940)

2020 - Vexi Salmi, Finli söz yazarı (d. 1942)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

Dünya fizyoterapistler günü

Dünya Okuma Yazma Günü

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8 Eylül'de ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Eylül'de yaşananlar! - Haberler
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