Fenerbahçe'den Montella bombası
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, teknik direktör gündemine A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı aldı.
Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulübün başkan adayı Aziz Yıldırım, teknik direktör arayışları doğrultusunda oldukça ses getirecek sürpriz bir ismi gündemine aldı.
AZİZ YILDIRIM'IN GÖZDESİ MONTELLA OLDU
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Aziz Yıldırım, takımın başına geçirmek istediği teknik adam listesine şu anda A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Vincenzo Montella'yı ekledi.
GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Aziz Yıldırım ve ekibinin, Dünya Kupası organizasyonunun tamamlanmasının ardından İtalyan teknik adamla masaya oturmayı ve bir görüşme gerçekleştirmeyi planladığı öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının ikna edilmesi durumunda, Yıldırım'ın teknik direktör adayları arasında en güçlü seçeneklerden biri haline geleceği belirtildi.
VERECEĞİ YANIT MERAK KONUSU
Daha önce de Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğu için adı geçen Vincenzo Montella'nın, sarı-lacivertli camianın bu yeni hamlesine nasıl bir yanıt vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.