1 yıl önce 3. Lig'deydi! Süper Lig kulüpleri Ali Habeşoğlu için sıraya girdi

Bodrum Futbol Kulübü'nün geçen yaz döneminde 3. Lig temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor'dan aldığı Ali Habeşoğlu'na Süper Lig'den dört kulüp talip oldu.

  • Ali Habeşoğlu, bir yıl önce 3. Lig'de oynarken Bodrum FK'ya transfer oldu.
  • RAMS Başakşehir, Göztepe, Erzurumspor FK ve Alanyaspor, Ali Habeşoğlu için Bodrum FK'ya teklif yaptı.
  • Ali Habeşoğlu, Bodrum FK ve U21 Milli Takımı'nda toplam 47 maçta 18 gol attı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nün geçen yaz döneminde 3'üncü Lig temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor'dan transfer edip vitrine çıkardığı genç golcü Ali Habeşoğlu'nun talipleri arttı.

SÜPER LİG'DEN DÖRT KULÜP TALİP

Geçen sezon yeşil-beyazlılarda gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu için RAMS Başakşehir'in ardından diğer Süper Lig ekipleri Göztepe, Erzurumspor FK ve Alanyaspor'un Bodrum FK'nın kapısını çaldığı bildirildi. Yeşil-beyazlı yönetimin ise art arda gelen tekliflerin ardından Ali Habeşoğlu'nu iyi bir bonservis bedeli ve bonuslar dahilinde satabileceği kaydedildi.

47 MAÇTA 18 GOL ATTI

Geride kalan sezonda play-offlar dahil 41 maça çıkan 21 yaşındaki forvet 12 gol kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 6 maç oynayan Ali Habeşoğlu, bu turnuvada ise 6 gol buldu.

U21 MİLLİ TAKIMI'NA DA GİTTİ

Ali Habeşoğlu, Bodrum ekibinde gösterdiği başarılı performansın ardından U21 Milli Takımı'na dahil oldu. Ay-yıldızlılarda da iyi bir performans gösteren oyuncu, milli forma altında 5 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

Cemre Yıldız
